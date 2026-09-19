Sabato 19 settembre prende il via la nuova edizione di Linea Verde Italia, il programma che per tutta la stagione racconterà, il sabato a mezzogiorno e mezza su Rai 1, le bellezze culturali e naturalistiche italiane.

Linea Verde Italia 19 settembre, Cagliari la prima tappa

Alla conduzione di Linea Verde Italia del 19 settembre torna la coppia formata da Monica Caradonna e Tinto, già padroni di casa del format nella passata edizione. La nuova edizione del programma parte dalla Sardegna e, in particolare, dalla città capoluogo Cagliari. Si tratta di un centro che ha un passato antico e complesso ma che, nonostante tutto, è capace di guardare verso il futuro.

A fare da collante all’intera narrazione sono le pietre, cioè gli elementi che testimoniano la storia millenaria della Sardegna. Caradonna e Tinto iniziano il loro percorso all’interno di un giardino in cui il calcare e il basalto suonano una musica ancestrale.

Linea Verde Italia 19 settembre, il Museo Archeologico Nazionale

Il viaggio a Cagliari di Linea Verde Italia del 19 settembre procede alla scoperta dei tesori custoditi nel Museo Archeologico Nazionale. Fra i numerosi reperti storici qui custoditi, Tinto e Caradonna hanno la possibilità di ascoltare della musica barocca eseguita dal vivo da un gruppo di giovani appassionati locali.

Per approfondire la grande tradizione artigiana della Città Metropolitana ci si sposta nell’ex manifattura di tabacco. Dopo aver esaminato la biodiversità e i progetti di riqualificazione del Parco Naturale Regionale Molentargius Saline e gustato alcune delle ricette più note e tradizionali della cucina sarda, i conduttori terminano il racconto con la storia di chi ha cambiato la sua vita, realizzando l’impresa del cuore.

La seconda puntata dello spin off dedicato all’Europa

Sempre sabato 19 settembre, ma dalle 11:30, va in onda la seconda puntata di Linea Verde Europa, dedicata al racconto dei posti più belli del Vecchio Continente. Al timone c’è Livio Beshir, che va alla scoperta di Goteborg, seconda città più importante della Svezia. Le telecamere mostrano quanto la natura sia al centro del loro stile di vita, sia nei settori della mobilità e che nella riqualificazione degli spazi urbani.

Come da tradizione del format, il conduttore incontra alcuni degli italiani che hanno scelto di cambiare la loro vita e trasferirsi in Svezia. Fra i luoghi visitati ci sono l’Orto Botanico con la sua suggestiva serra delle palme e il castello di Tjolöholm, splendida dimora in stile Tudor affacciata sulla costa.