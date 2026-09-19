Domenica 20 settembre va in onda, su Canale 5, la seconda puntata della nuova edizione di Melaverde. Il programma, che racconta ogni settimana le bellezze naturalistiche e culturali del nostro paese, è proposto dalle ore 11:50 circa.

Melaverde 20 settembre, gli ascolti del primo appuntamento

Come la scorsa settimana, al timone della trasmissione della rete ammiraglia del Biscione torna la coppia formata da Ellen Hidding e da Vincenzo Venuto. Il format, fruibile anche in diretta streaming e on demand mediante l’applicazione Mediaset Infinity, è preceduto da Le Storie di Melaverde. Si tratta del programma che ogni settimana, dalle ore 10:55 circa, ripropone alcuni dei migliori servizi realizzati nelle precedenti edizioni di Melaverde.

La nuova edizione ha debuttato su Canale 5 la scorsa domenica 13 settembre e ha ottenuto buoni dati di ascolto. La puntata, infatti, ha informato poco più di un milione e mezzo di spettatori, con una share del 17,6%. Un risultato buono seppur nettamente inferiore rispetto a quello della concorrenza di Linea Verde, che su Rai 1 ha toccato una share del 24,1%.

Il Parco Regionale dell’Adamello

A differenza di quel che accade solitamente, durante Melaverde del 20 settembre i due presentatori non analizzano altrettanti territori, ma visitano la medesima zona, seppur concentrandosi su aspetti differenti.

Il protagonista della puntata di oggi del format è il Parco Regionale dell’Adamello. Si tratta di un’area naturale posta nelle Alpi Retiche meridionali ed è per la quasi totalità inserita nella provincia di Brescia.

L’intero Parco si estende per più di 51 mila ettari e rappresenta un presidio fondamentale per la biodiversità. All’interno del territorio, infatti, sono stati individuati esemplari di orsi bruni, lupi e persino linci.

Melaverde 20 settembre, il Ghiacciaio dell’Adamello

Nel corso di Melaverde di domenica 20 settembre, Ellen Hidding racconta le storie di coloro che abitano la montagna quotidianamente. La conduttrice, durante l’appuntamento, visita le malghe e i rifugi, per poi gustare alcuni degli ingredienti simbolo di questa zona.

Vincenzo Venuto, a Melaverde del 20 settembre, esplora quella che è la principale attrazione del Parco. Si tratta del Ghiacciaio dell’Adamello, ovvero il ghiacciaio più grande del nostro paese, che presenta una superficie di circa 18 km quadrati.

Nella visita, Venuto è accompagnato da guide e da esperti, con i quali è approfondito il fenomeno dei cambiamenti climatici. A causa del riscaldamento globale l’estensione del ghiacciaio è in continuo calo: alla fine del XIX secolo copriva una superficie superiore ai 3000 ettari, mentre oggi supera di poco i 1600 ettari. A pesare sono soprattutto l’aumento della temperatura e la diminuzione delle precipitazioni nevose.