Stasera in TV, domenica 20 settembre 2026, Rai 1 propone il film Giovannino Guareschi – Non muoio neanche se mi ammazzano, con Giuseppe Zeno. Su Rai 2 va in onda il thriller In fuga per la verità, mentre Rai 3 dedica PresaDiretta al confronto tra Spagna e Italia.

Canale 5 continua il racconto di Racconto di una notte, Italia 1 propone Le Iene presentano: Inside e TV8 apre la serata di Italia’s Got Talent. Per il cinema, oltre ai titoli dei canali generalisti, ci sono Gli intoccabili su Iris, Gandhi su Rai Movie e Swiped su Sky Cinema Uno.

Stasera in TV: i programmi da non perdere

Rai 1, ore 21:30 – Giovannino Guareschi – Non muoio neanche se mi ammazzano . Giuseppe Zeno interpreta lo scrittore.

– . Giuseppe Zeno interpreta lo scrittore. Rai 2, ore 21:00 – In fuga per la verità . Un thriller con Kat Graham ed Evan Roderick.

– . Un thriller con Kat Graham ed Evan Roderick. Rai 3, ore 21:20 – PresaDiretta – Spagna-Italia: il sorpasso . L’inchiesta condotta da Riccardo Iacona.

– . L’inchiesta condotta da Riccardo Iacona. Rete 4, ore 21:30 – Giganti . Una serata dedicata al racconto biografico.

– . Una serata dedicata al racconto biografico. Canale 5, ore 21:21 – Racconto di una notte . Prosegue la serie turca tra sentimenti e conflitti.

– . Prosegue la serie turca tra sentimenti e conflitti. Italia 1, ore 21:13 – Le Iene presentano: Inside . L’approfondimento attraverso inchieste e testimonianze.

– . L’approfondimento attraverso inchieste e testimonianze. La7, ore 20:35 – In Onda . Attualità con Marianna Aprile e Luca Telese.

– . Attualità con Marianna Aprile e Luca Telese. TV8, ore 21:40 – Italia’s Got Talent . La prima puntata della quattordicesima stagione.

– . La prima puntata della quattordicesima stagione. Nove, ore 21:30 – Comedy Match. Sfide comiche con Katia Follesa.

Programmi Rai in prima serata

Rai 1, ore 21:30 – Giovannino Guareschi – Non muoio neanche se mi ammazzano . Giuseppe Zeno interpreta lo scrittore.

– . Giuseppe Zeno interpreta lo scrittore. Rai 2, ore 21:00 – In fuga per la verità . Un thriller con Kat Graham ed Evan Roderick.

– . Un thriller con Kat Graham ed Evan Roderick. Rai 3, ore 21:20 – PresaDiretta – Spagna-Italia: il sorpasso . L’inchiesta condotta da Riccardo Iacona.

– . L’inchiesta condotta da Riccardo Iacona. Rai 4, ore 21:20 – Quicksand . Una coppia si ritrova intrappolata nella giungla colombiana.

– . Una coppia si ritrova intrappolata nella giungla colombiana. Rai 5, ore 21:20 – OSN – Omaggio a Ennio Morricone . L’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai celebra il compositore.

– . L’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai celebra il compositore. Rai Movie, ore 21:10 – Gandhi . Ben Kingsley nel film di Richard Attenborough.

– . Ben Kingsley nel film di Richard Attenborough. Rai Premium, ore 21:20 – La nave dei sogni – Curaçao . Una nuova destinazione per i passeggeri della crociera.

– . Una nuova destinazione per i passeggeri della crociera. Rai 2, ore 22:40 – La Domenica Sportiva . L’approfondimento sportivo con Simona Rolandi.

– . L’approfondimento sportivo con Simona Rolandi. Rai 3, ore 23:15 – Un giorno in pretura – Saman. La ricostruzione giudiziaria del caso.

Programmi Mediaset in prima serata

Rete 4, ore 21:30 – Giganti . Una serata dedicata al racconto biografico.

– . Una serata dedicata al racconto biografico. Canale 5, ore 21:21 – Racconto di una notte . Prosegue la serie turca tra sentimenti e conflitti.

– . Prosegue la serie turca tra sentimenti e conflitti. Italia 1, ore 21:13 – Le Iene presentano: Inside . L’approfondimento attraverso inchieste e testimonianze.

– . L’approfondimento attraverso inchieste e testimonianze. 20, ore 21:10 – Final Score . Dave Bautista affronta una minaccia terroristica in uno stadio.

– . Dave Bautista affronta una minaccia terroristica in uno stadio. Iris, ore 21:14 – The Untouchables – Gli intoccabili . Eliot Ness sfida il potere di Al Capone.

– . Eliot Ness sfida il potere di Al Capone. Canale 5, ore 23:42 – Pressing . Il commento alla giornata calcistica.

– . Il commento alla giornata calcistica. Iris, ore 23:40 – Motherless Brooklyn – I segreti di una città. Un’indagine nella New York degli anni Cinquanta.

La7, TV8 e Nove: cosa guardare stasera

La7, ore 20:35 – In Onda . Attualità con Marianna Aprile e Luca Telese.

– . Attualità con Marianna Aprile e Luca Telese. TV8, ore 21:40 – Italia’s Got Talent . La prima puntata della quattordicesima stagione.

– . La prima puntata della quattordicesima stagione. Nove, ore 21:30 – Comedy Match . Sfide comiche con Katia Follesa.

– . Sfide comiche con Katia Follesa. La7, ore 22:00 – Unfaithful – L’amore infedele . Diane Lane, Richard Gere e Olivier Martinez in un dramma sentimentale.

– . Diane Lane, Richard Gere e Olivier Martinez in un dramma sentimentale. La7, ore 23:45 – American Gigolò . Richard Gere nel film di Paul Schrader.

– . Richard Gere nel film di Paul Schrader. Nove, ore 23:45 – Comedy Match. La comicità continua con un altro appuntamento.

I film di stasera in TV domenica 20 settembre 2026

Giovannino Guareschi – Non muoio neanche se mi ammazzano – Rai 1, ore 21:30 . Dopo la prigionia in Germania, Guareschi torna alla vita familiare e alla scrittura. Il film segue l’autore di Don Camillo attraverso la ricostruzione del dopoguerra e il rapporto, spesso conflittuale, con il mondo pubblico. Regia di Andrea Porporati.

– Rai 1, ore . Dopo la prigionia in Germania, Guareschi torna alla vita familiare e alla scrittura. Il film segue l’autore di Don Camillo attraverso la ricostruzione del dopoguerra e il rapporto, spesso conflittuale, con il mondo pubblico. Regia di Andrea Porporati. In fuga per la verità – Rai 2, ore 21:00 . Casey si trova coinvolta nella morte di un amico e teme di non poter dimostrare la propria innocenza. La fuga diventa una ricerca di risposte, mentre l’uomo incaricato di rintracciarla comincia a interrogarsi sulla versione ufficiale. Kat Graham interpreta Casey.

– Rai 2, ore . Casey si trova coinvolta nella morte di un amico e teme di non poter dimostrare la propria innocenza. La fuga diventa una ricerca di risposte, mentre l’uomo incaricato di rintracciarla comincia a interrogarsi sulla versione ufficiale. Kat Graham interpreta Casey. Quicksand – Rai 4, ore 21:20 . Una coppia in crisi si addentra nella foresta colombiana e finisce bloccata nelle sabbie mobili. L’impossibilità di muoversi e la difficoltà di ottenere aiuto trasformano il viaggio in una prova di sopravvivenza che investe anche il loro rapporto.

– Rai 4, ore . Una coppia in crisi si addentra nella foresta colombiana e finisce bloccata nelle sabbie mobili. L’impossibilità di muoversi e la difficoltà di ottenere aiuto trasformano il viaggio in una prova di sopravvivenza che investe anche il loro rapporto. Final Score – 20, ore 21:10 . Durante una partita di calcio, un gruppo armato prende il controllo di uno stadio. Un ex militare presente sugli spalti deve agire per proteggere una ragazza e fermare il piano dei terroristi. Dave Bautista e Pierce Brosnan fanno parte del cast.

– 20, ore . Durante una partita di calcio, un gruppo armato prende il controllo di uno stadio. Un ex militare presente sugli spalti deve agire per proteggere una ragazza e fermare il piano dei terroristi. Dave Bautista e Pierce Brosnan fanno parte del cast. The Untouchables – Gli intoccabili – Iris, ore 21:14 . Nella Chicago del proibizionismo, Eliot Ness costituisce una squadra per contrastare Al Capone e la corruzione che lo protegge. Brian De Palma dirige Kevin Costner, Sean Connery e Robert De Niro in un racconto di lealtà, violenza e lotta per la legalità.

– Iris, ore . Nella Chicago del proibizionismo, Eliot Ness costituisce una squadra per contrastare Al Capone e la corruzione che lo protegge. Brian De Palma dirige Kevin Costner, Sean Connery e Robert De Niro in un racconto di lealtà, violenza e lotta per la legalità. Gandhi – Rai Movie, ore 21:10 . Richard Attenborough ripercorre la vita di Mohandas Gandhi e il ruolo della nonviolenza nella lotta per l’indipendenza dell’India. Ben Kingsley interpreta il protagonista in un film che intreccia percorso personale, mobilitazione popolare e trasformazioni storiche.

– Rai Movie, ore . Richard Attenborough ripercorre la vita di Mohandas Gandhi e il ruolo della nonviolenza nella lotta per l’indipendenza dell’India. Ben Kingsley interpreta il protagonista in un film che intreccia percorso personale, mobilitazione popolare e trasformazioni storiche. Unfaithful – L’amore infedele – La7, ore 22:00. Una donna sposata inizia una relazione che modifica gli equilibri della sua famiglia. Il desiderio e il segreto diventano il punto di partenza di una spirale dalle conseguenze imprevedibili. Adrian Lyne dirige Diane Lane, Richard Gere e Olivier Martinez.

Stasera su Rai 1: il film su Giovannino Guareschi

Giuseppe Zeno è il protagonista di Giovannino Guareschi – Non muoio neanche se mi ammazzano, diretto da Andrea Porporati. Il racconto prende avvio nel 1945, con il ritorno dalla prigionia, e osserva la ricostruzione della vita dello scrittore insieme al suo percorso creativo.

Accanto alla nascita di un immaginario divenuto popolare attraverso Don Camillo e Peppone, il film considera il carattere di un autore che non rinuncia alle proprie convinzioni. La dimensione privata e quella pubblica procedono insieme: i rapporti familiari aiutano a leggere l’uomo oltre la notorietà. È una proposta per chi cerca una storia italiana nella quale biografia e memoria del dopoguerra si incontrano.

Stasera su Rai 3: PresaDiretta, Spagna-Italia: il sorpasso

Alle 21:20, Riccardo Iacona conduce una puntata di PresaDiretta dedicata al confronto fra due economie europee. Spagna-Italia: il sorpasso osserva differenze nelle scelte industriali, negli investimenti e nelle prospettive del lavoro.

L’inchiesta mette in relazione i numeri con ciò che accade nei territori e nei luoghi della produzione. Fra i temi affrontati ci sono il settore automobilistico e il ruolo dell’energia. La domanda riguarda le condizioni che favoriscono la crescita e le conseguenze concrete di strategie diverse. Alle 23:15 il palinsesto di Rai 3 prosegue con Un giorno in pretura – Saman.

Stasera su Rai 2: In fuga per la verità

In fuga per la verità è il titolo italiano di If I Run. Il film inizia alle 21:00, prima di molte altre proposte della serata. Kat Graham ed Evan Roderick sono i protagonisti di un thriller che mette in discussione l’equivalenza fra fuggire ed essere colpevoli.

Casey deve tenersi lontana da chi la cerca senza perdere la possibilità di ricostruire ciò che è accaduto. La tensione nasce dall’incertezza sulle persone di cui può fidarsi e dalle domande dell’investigatore che segue le sue tracce. Dopo il film, alle 22:40, Rai 2 cambia registro con La Domenica Sportiva.

Canale 5 e Italia 1: Racconto di una notte e Inside

Su Canale 5 alle 21:21 prosegue Racconto di una notte, con gli episodi 79, 80 e 81 segnalati in palinsesto. La serie turca affida il proprio sviluppo a sentimenti ostacolati, legami familiari e scelte che rendono difficile separare il passato dal presente.

Italia 1 dedica invece la prima serata a Le Iene presentano: Inside, dalle 21:13. Il formato permette di approfondire una vicenda attraverso servizi e testimonianze, con tempi più ampi rispetto a un singolo intervento nel programma principale. Le due reti offrono quindi alternative diverse: una storia seriale da seguire nel tempo oppure un racconto giornalistico concentrato su un tema.

TV8 e Nove: Italia’s Got Talent e Comedy Match

Italia’s Got Talent occupa la serata di TV8 dalle 21:40 con il primo episodio della quattordicesima stagione. La successione delle esibizioni mette insieme discipline differenti: il piacere del programma consiste anche nel non sapere quale tipo di numero arriverà sul palco.

Su Nove alle 21:30, Katia Follesa accompagna Comedy Match. La competizione passa attraverso il linguaggio della comicità e la capacità dei partecipanti di rispondere alle sfide. Sono due opzioni per chi preferisce una serata scandita da numeri e prove, senza dover seguire la continuità di una fiction.

I film su Sky Cinema domenica 20 settembre 2026

Sky Cinema Uno, ore 21:15 – Swiped . Lily James interpreta Whitney Wolfe Herd nel film sulla nascita di un’impresa capace di cambiare il mondo degli incontri online. Il racconto intreccia ambizione, rapporti di lavoro e ricerca di autonomia in un settore dominato dalla competizione.

– . Lily James interpreta Whitney Wolfe Herd nel film sulla nascita di un’impresa capace di cambiare il mondo degli incontri online. Il racconto intreccia ambizione, rapporti di lavoro e ricerca di autonomia in un settore dominato dalla competizione. Sky Cinema Uno, ore 23:10 – In Cold Light . Maika Monroe interpreta Ava, appena uscita dal carcere e intenzionata a riprendere il controllo della propria attività criminale. Quando assiste all’omicidio del fratello, il ritorno alla libertà si trasforma in una fuga nella quale sopravvivere diventa la priorità.

– . Maika Monroe interpreta Ava, appena uscita dal carcere e intenzionata a riprendere il controllo della propria attività criminale. Quando assiste all’omicidio del fratello, il ritorno alla libertà si trasforma in una fuga nella quale sopravvivere diventa la priorità. Sky Cinema Uno +24, ore 21:15 – Operazione vendetta. Un analista della CIA perde la moglie in un attentato e vuole raggiungere i responsabili. Rami Malek interpreta un protagonista che cerca di compensare l’inesperienza sul campo con le proprie capacità tecniche, senza poter contare su una protezione sicura.

Stasera in TV, domenica 20 settembre: cosa scegliere

Per una storia biografica italiana, Rai 1 propone il film su Guareschi. Chi preferisce l’inchiesta può scegliere PresaDiretta, mentre In Onda comincia su La7 già alle 20:35.

Il thriller offre diverse possibilità: In fuga per la verità su Rai 2, Quicksand su Rai 4 e Final Score su 20. Il cinema classico trova spazio con Gli intoccabili e Gandhi.

Per un intrattenimento scandito dalle esibizioni ci sono Italia’s Got Talent e Comedy Match. Su Sky, Swiped è la proposta per chi è interessato al rapporto fra biografia, impresa e trasformazioni digitali.

Programmazione verificata al 16 settembre 2026. Gli orari possono subire variazioni.