Stasera in TV, domenica 20 settembre 2026, Rai 1 propone il film Giovannino Guareschi – Non muoio neanche se mi ammazzano, con Giuseppe Zeno. Su Rai 2 va in onda il thriller In fuga per la verità, mentre Rai 3 dedica PresaDiretta al confronto tra Spagna e Italia.
Canale 5 continua il racconto di Racconto di una notte, Italia 1 propone Le Iene presentano: Inside e TV8 apre la serata di Italia’s Got Talent. Per il cinema, oltre ai titoli dei canali generalisti, ci sono Gli intoccabili su Iris, Gandhi su Rai Movie e Swiped su Sky Cinema Uno.
Stasera in TV: i programmi da non perdere
- Rai 1, ore 21:30 – Giovannino Guareschi – Non muoio neanche se mi ammazzano. Giuseppe Zeno interpreta lo scrittore.
- Rai 2, ore 21:00 – In fuga per la verità. Un thriller con Kat Graham ed Evan Roderick.
- Rai 3, ore 21:20 – PresaDiretta – Spagna-Italia: il sorpasso. L’inchiesta condotta da Riccardo Iacona.
- Rete 4, ore 21:30 – Giganti. Una serata dedicata al racconto biografico.
- Canale 5, ore 21:21 – Racconto di una notte. Prosegue la serie turca tra sentimenti e conflitti.
- Italia 1, ore 21:13 – Le Iene presentano: Inside. L’approfondimento attraverso inchieste e testimonianze.
- La7, ore 20:35 – In Onda. Attualità con Marianna Aprile e Luca Telese.
- TV8, ore 21:40 – Italia’s Got Talent. La prima puntata della quattordicesima stagione.
- Nove, ore 21:30 – Comedy Match. Sfide comiche con Katia Follesa.
Programmi Rai in prima serata
- Rai 1, ore 21:30 – Giovannino Guareschi – Non muoio neanche se mi ammazzano. Giuseppe Zeno interpreta lo scrittore.
- Rai 2, ore 21:00 – In fuga per la verità. Un thriller con Kat Graham ed Evan Roderick.
- Rai 3, ore 21:20 – PresaDiretta – Spagna-Italia: il sorpasso. L’inchiesta condotta da Riccardo Iacona.
- Rai 4, ore 21:20 – Quicksand. Una coppia si ritrova intrappolata nella giungla colombiana.
- Rai 5, ore 21:20 – OSN – Omaggio a Ennio Morricone. L’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai celebra il compositore.
- Rai Movie, ore 21:10 – Gandhi. Ben Kingsley nel film di Richard Attenborough.
- Rai Premium, ore 21:20 – La nave dei sogni – Curaçao. Una nuova destinazione per i passeggeri della crociera.
- Rai 2, ore 22:40 – La Domenica Sportiva. L’approfondimento sportivo con Simona Rolandi.
- Rai 3, ore 23:15 – Un giorno in pretura – Saman. La ricostruzione giudiziaria del caso.
Programmi Mediaset in prima serata
- Rete 4, ore 21:30 – Giganti. Una serata dedicata al racconto biografico.
- Canale 5, ore 21:21 – Racconto di una notte. Prosegue la serie turca tra sentimenti e conflitti.
- Italia 1, ore 21:13 – Le Iene presentano: Inside. L’approfondimento attraverso inchieste e testimonianze.
- 20, ore 21:10 – Final Score. Dave Bautista affronta una minaccia terroristica in uno stadio.
- Iris, ore 21:14 – The Untouchables – Gli intoccabili. Eliot Ness sfida il potere di Al Capone.
- Canale 5, ore 23:42 – Pressing. Il commento alla giornata calcistica.
- Iris, ore 23:40 – Motherless Brooklyn – I segreti di una città. Un’indagine nella New York degli anni Cinquanta.
La7, TV8 e Nove: cosa guardare stasera
- La7, ore 20:35 – In Onda. Attualità con Marianna Aprile e Luca Telese.
- TV8, ore 21:40 – Italia’s Got Talent. La prima puntata della quattordicesima stagione.
- Nove, ore 21:30 – Comedy Match. Sfide comiche con Katia Follesa.
- La7, ore 22:00 – Unfaithful – L’amore infedele. Diane Lane, Richard Gere e Olivier Martinez in un dramma sentimentale.
- La7, ore 23:45 – American Gigolò. Richard Gere nel film di Paul Schrader.
- Nove, ore 23:45 – Comedy Match. La comicità continua con un altro appuntamento.
I film di stasera in TV domenica 20 settembre 2026
- Giovannino Guareschi – Non muoio neanche se mi ammazzano – Rai 1, ore 21:30. Dopo la prigionia in Germania, Guareschi torna alla vita familiare e alla scrittura. Il film segue l’autore di Don Camillo attraverso la ricostruzione del dopoguerra e il rapporto, spesso conflittuale, con il mondo pubblico. Regia di Andrea Porporati.
- In fuga per la verità – Rai 2, ore 21:00. Casey si trova coinvolta nella morte di un amico e teme di non poter dimostrare la propria innocenza. La fuga diventa una ricerca di risposte, mentre l’uomo incaricato di rintracciarla comincia a interrogarsi sulla versione ufficiale. Kat Graham interpreta Casey.
- Quicksand – Rai 4, ore 21:20. Una coppia in crisi si addentra nella foresta colombiana e finisce bloccata nelle sabbie mobili. L’impossibilità di muoversi e la difficoltà di ottenere aiuto trasformano il viaggio in una prova di sopravvivenza che investe anche il loro rapporto.
- Final Score – 20, ore 21:10. Durante una partita di calcio, un gruppo armato prende il controllo di uno stadio. Un ex militare presente sugli spalti deve agire per proteggere una ragazza e fermare il piano dei terroristi. Dave Bautista e Pierce Brosnan fanno parte del cast.
- The Untouchables – Gli intoccabili – Iris, ore 21:14. Nella Chicago del proibizionismo, Eliot Ness costituisce una squadra per contrastare Al Capone e la corruzione che lo protegge. Brian De Palma dirige Kevin Costner, Sean Connery e Robert De Niro in un racconto di lealtà, violenza e lotta per la legalità.
- Gandhi – Rai Movie, ore 21:10. Richard Attenborough ripercorre la vita di Mohandas Gandhi e il ruolo della nonviolenza nella lotta per l’indipendenza dell’India. Ben Kingsley interpreta il protagonista in un film che intreccia percorso personale, mobilitazione popolare e trasformazioni storiche.
- Unfaithful – L’amore infedele – La7, ore 22:00. Una donna sposata inizia una relazione che modifica gli equilibri della sua famiglia. Il desiderio e il segreto diventano il punto di partenza di una spirale dalle conseguenze imprevedibili. Adrian Lyne dirige Diane Lane, Richard Gere e Olivier Martinez.
Stasera su Rai 1: il film su Giovannino Guareschi
Giuseppe Zeno è il protagonista di Giovannino Guareschi – Non muoio neanche se mi ammazzano, diretto da Andrea Porporati. Il racconto prende avvio nel 1945, con il ritorno dalla prigionia, e osserva la ricostruzione della vita dello scrittore insieme al suo percorso creativo.
Accanto alla nascita di un immaginario divenuto popolare attraverso Don Camillo e Peppone, il film considera il carattere di un autore che non rinuncia alle proprie convinzioni. La dimensione privata e quella pubblica procedono insieme: i rapporti familiari aiutano a leggere l’uomo oltre la notorietà. È una proposta per chi cerca una storia italiana nella quale biografia e memoria del dopoguerra si incontrano.
Stasera su Rai 3: PresaDiretta, Spagna-Italia: il sorpasso
Alle 21:20, Riccardo Iacona conduce una puntata di PresaDiretta dedicata al confronto fra due economie europee. Spagna-Italia: il sorpasso osserva differenze nelle scelte industriali, negli investimenti e nelle prospettive del lavoro.
L’inchiesta mette in relazione i numeri con ciò che accade nei territori e nei luoghi della produzione. Fra i temi affrontati ci sono il settore automobilistico e il ruolo dell’energia. La domanda riguarda le condizioni che favoriscono la crescita e le conseguenze concrete di strategie diverse. Alle 23:15 il palinsesto di Rai 3 prosegue con Un giorno in pretura – Saman.
Stasera su Rai 2: In fuga per la verità
In fuga per la verità è il titolo italiano di If I Run. Il film inizia alle 21:00, prima di molte altre proposte della serata. Kat Graham ed Evan Roderick sono i protagonisti di un thriller che mette in discussione l’equivalenza fra fuggire ed essere colpevoli.
Casey deve tenersi lontana da chi la cerca senza perdere la possibilità di ricostruire ciò che è accaduto. La tensione nasce dall’incertezza sulle persone di cui può fidarsi e dalle domande dell’investigatore che segue le sue tracce. Dopo il film, alle 22:40, Rai 2 cambia registro con La Domenica Sportiva.
Canale 5 e Italia 1: Racconto di una notte e Inside
Su Canale 5 alle 21:21 prosegue Racconto di una notte, con gli episodi 79, 80 e 81 segnalati in palinsesto. La serie turca affida il proprio sviluppo a sentimenti ostacolati, legami familiari e scelte che rendono difficile separare il passato dal presente.
Italia 1 dedica invece la prima serata a Le Iene presentano: Inside, dalle 21:13. Il formato permette di approfondire una vicenda attraverso servizi e testimonianze, con tempi più ampi rispetto a un singolo intervento nel programma principale. Le due reti offrono quindi alternative diverse: una storia seriale da seguire nel tempo oppure un racconto giornalistico concentrato su un tema.
TV8 e Nove: Italia’s Got Talent e Comedy Match
Italia’s Got Talent occupa la serata di TV8 dalle 21:40 con il primo episodio della quattordicesima stagione. La successione delle esibizioni mette insieme discipline differenti: il piacere del programma consiste anche nel non sapere quale tipo di numero arriverà sul palco.
Su Nove alle 21:30, Katia Follesa accompagna Comedy Match. La competizione passa attraverso il linguaggio della comicità e la capacità dei partecipanti di rispondere alle sfide. Sono due opzioni per chi preferisce una serata scandita da numeri e prove, senza dover seguire la continuità di una fiction.
I film su Sky Cinema domenica 20 settembre 2026
- Sky Cinema Uno, ore 21:15 – Swiped. Lily James interpreta Whitney Wolfe Herd nel film sulla nascita di un’impresa capace di cambiare il mondo degli incontri online. Il racconto intreccia ambizione, rapporti di lavoro e ricerca di autonomia in un settore dominato dalla competizione.
- Sky Cinema Uno, ore 23:10 – In Cold Light. Maika Monroe interpreta Ava, appena uscita dal carcere e intenzionata a riprendere il controllo della propria attività criminale. Quando assiste all’omicidio del fratello, il ritorno alla libertà si trasforma in una fuga nella quale sopravvivere diventa la priorità.
- Sky Cinema Uno +24, ore 21:15 – Operazione vendetta. Un analista della CIA perde la moglie in un attentato e vuole raggiungere i responsabili. Rami Malek interpreta un protagonista che cerca di compensare l’inesperienza sul campo con le proprie capacità tecniche, senza poter contare su una protezione sicura.
Stasera in TV, domenica 20 settembre: cosa scegliere
Per una storia biografica italiana, Rai 1 propone il film su Guareschi. Chi preferisce l’inchiesta può scegliere PresaDiretta, mentre In Onda comincia su La7 già alle 20:35.
Il thriller offre diverse possibilità: In fuga per la verità su Rai 2, Quicksand su Rai 4 e Final Score su 20. Il cinema classico trova spazio con Gli intoccabili e Gandhi.
Per un intrattenimento scandito dalle esibizioni ci sono Italia’s Got Talent e Comedy Match. Su Sky, Swiped è la proposta per chi è interessato al rapporto fra biografia, impresa e trasformazioni digitali.
Programmazione verificata al 16 settembre 2026. Gli orari possono subire variazioni.