Domenica 20 settembre, su Rai 3, parte la quinta edizione de Il Cacciatore di Sogni. Il programma è visibile dalle ore 13:00 circa.

Il Cacciatore di Sogni quinta edizione, previste dieci nuove puntate

Il format dal titolo Il Cacciatore di Sogni è una realizzazione originale della Rai Approfondimento e prodotto con la collaborazione della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità.

Alla conduzione è confermato Stefano Buttafuoco, padrone di casa del programma che ha contribuito a ideare e di cui è autore. Il nuovo ciclo di inediti è formato da un totale di dieci puntate, in onda per altrettante settimane nel primo pomeriggio domenicale di Rai 3. Gli appuntamenti sono fruibili anche in streaming e on demand mediante l’applicazione RaiPlay.

L’inserimento lavorativo e sociale delle persone con disabilità

Al centro di ogni puntata di Il Cacciatore di Sogni ci sono le storie legate all’inserimento lavorativo e sociale delle persone con disabilità. Il pubblico, guardando il programma, ha la possibilità di entrare nelle Associazioni ed Enti del Terzo Settore, realtà molto attive nel nostro paese. Il format, in questo modo, tiene acceso un faro sulla parte più edificante e positiva della nostra società, quella capace di accogliere e dare opportunità di crescita. Lo show, inoltre, lancia un forte messaggio di incoraggiamento e di grande positività per chi deve affrontare sfide difficili ma non impossibili.

Durante Il Cacciatore di Sogni, il conduttore effettua delle interviste a personaggi dello spettacolo, dello sport e della cultura che si sono sempre dimostrati particolarmente sensibili ai temi dell’inclusione. Dialogando con il padrone di casa, gli ospiti discutono dei temi al centro della narrazione e rivelano aspetti inediti della loro vita.

Il Cacciatore di Sogni quinta edizione, la prima puntata

La prima puntata de Il Cacciatore di Sogni racconta la storia di Le Orecchiette che Vorrei. Si tratta di una realtà che ha come obiettivo quello di dar vita a un laboratorio terapeutico abilitativo aperto ai giovani e agli adulti con autismo per insegnare loro a produrre orecchiette e altri formati di pasta fresca. Il laboratorio ha la sede a Ostuni e i partecipanti affrontano un percorso verso l’indipendenza e l’inserimento lavorativo.

In studio, invece, Stefano Buttafuoco effettua una lunga intervista al cantante e conduttore Paolo Belli, da sempre sensibile ai temi dell’inclusione e che da anni fa parte del cast di Ballando con le stelle.