Giovedì 3 settembre, dalle ore 12:00, si è svolta la conferenza stampa, che abbiamo seguito in diretta, di Ore 14-Ore 14 Sera. Protagonista dell’incontro è Salvo Sottile, nuovo conduttore di entrambi i format al posto di Milo Infante, con il quale ha avuto uno scontro verbale a distanza nelle scorse settimane.

Ore 14 debutta il 7 settembre dalle ore 14:05 e va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì. Ore 14 Sera, invece, esordisce il 24 settembre in prima serata sempre su Rai 2. All’incontro presenzia anche Paolo Corsini, Direttore Approfondimento.

Ore 14-Ore 14 Sera diretta conferenza stampa, inizia l’incontro

La conferenza stampa di Ore 14 e Ore 14 Sera parte con le dichiarazioni del Direttore Paolo Corsini: “La forza e il fascino della televisione stanno nel dinamismo, la TV è capace di evolversi continuamente e noi dobbiamo accompagnare tale percorso tenendo al centro l’equilibrio fra innovazione e continuità. Ore 14 è uno dei programmi più importanti e l’arrivo di un nuovo conduttore permette di dare uno sguardo differente al format. Ho chiesto a Salvo di essere non solo l’erede di chi l’ha preceduto e che ringrazio, ma di mettere la sua firma nel programma, facendolo evolvere. Sono convinto che possa nascere una stagione veramente importante“.

Il microfono passa a Salvo Sottile: “Prendere l’eredità di un programma non è mai facile, abbiamo lavorato tutta l’estate per trasferire il programma da Milano a Roma. Cercheremo di raccontare, mediante la cronaca, un pezzo del nostro paese. Noi vorremmo prima conoscere i fatti e solo dopo esprimere delle opinioni, senza tribunali televisivi ma nel tentativo di dare allo spettatore delle chiavi di lettura per comprendere la realtà. Vogliamo stare al fianco delle persone nelle loro battaglie per la verità. Nel daytime staremo sull’attualità stretta, mentre la sera sarà predominante il racconto degli inviati, portando il pubblico nei posti dove i fatti sono avvenuti, senza intermediazioni”.

Sottile non si nasconde: “La sfida è difficile, Rai 2 è rimasta spenta per tutta l’estate e quindi non abbiamo grosse aspettative iniziali. È un lavoro lungo. Non potevo rifiutare la proposta di sostituire Infante, che ringrazio per il lavoro svolto, e cercherò di tutelare e se possibile far crescere il brand di Ore 14. Cercherò di portare la mia identità e tenterò di portare un po’ di inchiesta a Ore 14 Sera“.

Paolo Corsini non si sbilancia su Report

Nella conferenza stampa di Ore 14 e Ore 14 Sera iniziano le domande dei giornalisti. Sottile sul predecessore Infante: “Io credo che il programma sia un brand Rai, un titolo riconoscibile di Rai 2. Io mi pongo nei confronti del pubblico con il massimo rispetto ma portando il mio stile. Il predecessore è libero di fare quello che vuole. Abbiamo cambiato il logo e lo studio per non assomigliare a ciò che c’era prima e avremo degli ospiti completamente nuovi, fra cui il Direttore di Oggi Andrea Biavardi, il criminologo Simone Borile e Barbara De Rossi”.

Domanda su Report a Paolo Corsini: “Non vorrei sottrarre del tempo al programma Ore 14. Noi lo ribadiamo: Report andrà in onda l’8 novembre. Sto facendo le valutazioni del caso e a breve daremo tutte le risposte possibili. Io dialogo con tutti, ovviamente con Presutti ho parlato della sua scelta di rinunciare alla conduzione di Report. La mia Direzione rivoluzionata nella prossima stagione? L’addio di Milo Infante riguarda dinamiche di mercato, noi in Rai abbiamo un tetto che non possiamo superare. Federica Sciarellli era stanca dopo 26 anni di Chi l’ha visto? e magari la rivedremo da qualche altra parte”.

A quesito diretto sullo scontro verbale con Infante, il conduttore Salvo Sottile dichiara: “Per quanto mi riguarda non è cambiato il mio rapporto con Infante. È lui che mi cita, io ho semplicemente risposto. Non me l’aspettavo e per quanto mi riguarda è tutto ok. Se ho sentito Caterina Balivo? Sì, per augurarle buone estate, ma per il resto non ci sono problemi. La fortuna della Rai è che ha un’offerta vasta, io e Balivo faremo due programmi differenti. All’80% la mia redazione sarà formata da donne. A Ore 14 Sera se ci sarà un’attualità che raggruppa anche la politica noi ce ne occuperemo, come ho già fatto a FarWest“.

Ore 14-Ore 14 Sera diretta conferenza stampa, le ultime dichiarazioni

Salvo Sottile, nella conferenza stampa, svela: “Quando il Direttore e l’AD mi hanno proposto di condurre Ore 14 e Ore 14 Sera ero spaesato, anche perché ero già a lavoro su FarWest. Mi sono preso un po’ di tempo per riflettere ma poi non me la sono sentita di rifiutare un programma così importante, pur sapendo che si tratta di una strada in salita. Io credo che sia sempre l’editore a dover scegliere i conduttori e non le redazioni. Ore 14 sarà riconosciuto dal pubblico, non lo stravolgeremo ma abbiamo cambiato solamente il logo e lo studio per cercare di indirizzare il tutto su una nuova strada”.

Sui tanti talk presenti sul Delitto di Garlasco il conduttore afferma: “Se tutti ne parlano è perché c’è grande interesse. Ovviamente ci sono diversi modi per parlarne, almeno da parte mia non c’è accanimento ma la volontà di capire quel che è successo. Negli ascolti volo basso, anche perché ieri nella fascia oraria di Ore 14 la rete era all’1,5% e non è che arriva Sottile e avviene il miracolo da un giorno all’altro. Ore 11 non è un nostro competitor perché in quel caso il format vero e proprio è rappresentato da Milo Infante. Noi cercheremo di differenziarci con la nostra cifra”. Termina qui l’incontro.