Sabato 26 settembre fa il suo ritorno, su Rai 1, il programma Linea Blu Porti d’Italia. Il format è proposto dalle ore 14:00 circa.

Linea Blu Porti d’Italia 26 settembre, la programmazione tv

Come avvenuto in occasioni di tutte le scorse puntate della stagione, la trasmissione Linea Blu Porti d’Italia ha una durata di circa un’ora. Oltre che in televisione è possibile seguire il programma anche in diretta streaming e on demand mediante l’applicazione RaiPlay.

Non cambia la coppia di conduttori al timone della trasmissione. La padrona di casa, infatti, è Donatella Bianchi, che è affiancata nel viaggio da Livio Beshir. La puntata, come le precedenti, è realizzata dalla Rai con la collaborazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e l’Autorità di Sistema Portuale.

Quella odierna è l’ultima puntata della stagione: per rivedere in onda il format con puntate inedite occorrerà attendere alla prossima estate.

Monfalcone al centro della puntata

Linea Blu Porti d’Italia raggiunge il nord Italia. Le telecamere della rete ammiraglia, in particolare, raggiungono Monfalcone, città che conta poco più di 31 mila abitanti e che è situata all’interno della provincia di Gorizia.

Ampio spazio lo ha, come di consueto, l’attività del porto. Si tratta del polo portuale più settentrionale dell’Adriatico, del Mediterraneo e d’Italia, nonché un punto di riferimento sia per il nostro paese che per il resto dell’Unione Europea.

Le origini sono molto antiche, risalenti addirittura all’epoca dei romani, e oggi vanta dei numeri a dir poco impressionanti. Il 2025 è giunto al termine con una cifra pari a oltre 4 milioni di merci movimentate, con un incremento di oltre il 19% rispetto al dato dell’anno precedente.

I conduttori, a Monfalcone, entrano in un cantiere navale per raccontare le lavorazioni che danno forma a una nuova generazione di navi da crociera, le più grandi del nostro paese. A seguire sono percorsi i 68 km della suggestiva ciclovia che collega Trieste a Grado.

Linea Blu Porti d’Italia 26 settembre, la vela

La navigazione, a Linea Blu Porti d’Italia del 26 settembre, riprende tra le foci del Tagliamento e dell’Isonzo, dove si va alla scoperta della laguna di Grado, fra le zone umide più importanti dell’Adriatico. Un approfondimento è posto anche sull’isola di Barbana, dove è ammirato il piccolo santuario mariano, oggi sede di una comunità di monaci benedettini, le cui origini risalgono al 582 d.C. L’appuntamento termina con il mondo della vela, che nel 2027 sarà grande protagonista grazie all’America’s Cup che coinvolgerà anche l’Italia.