Stasera in TV, sabato 26 settembre 2026, Rai 1 punta sulla comicità di Enrico Brignano con lo spettacolo Bello di mamma, mentre Canale 5 dedica la serata alla musica con TIM Battiti Live 2000 Hits. Su Italia 1 spazio alla Nations League con Inghilterra-Spagna. Rai 2 propone tre episodi in prima visione della ventitreesima stagione di NCIS, Rai 3 torna sulla cronaca con Blu Notte – Misteri dimenticati e Rete 4 trasmette La Promessa.

Programmi TV di sabato 26 settembre 2026

Rai 1, ore 21:30 – Bello di mamma. Enrico Brignano . Il comico romano porta in televisione uno spettacolo nel quale ironia e ricordi personali si intrecciano al rapporto con i genitori e ai cambiamenti della società.

– . Il comico romano porta in televisione uno spettacolo nel quale ironia e ricordi personali si intrecciano al rapporto con i genitori e ai cambiamenti della società. Rai 2, ore 21:20 – NCIS – Unità anticrimine . Tre episodi della stagione 23: Voltare pagina, I tesori nascosti e SOS.

– . Tre episodi della stagione 23: Voltare pagina, I tesori nascosti e SOS. Rai 3, ore 21:30 – Blu Notte – Misteri dimenticati . Carlo Lucarelli torna a raccontare grandi casi della cronaca italiana attraverso documenti, testimonianze e ricostruzioni.

– . Carlo Lucarelli torna a raccontare grandi casi della cronaca italiana attraverso documenti, testimonianze e ricostruzioni. Rete 4, ore 21:30 – La Promessa . Nuovi episodi in prima visione della soap spagnola.

– . Nuovi episodi in prima visione della soap spagnola. Canale 5, ore 21:20 – TIM Battiti Live 2000 Hits . Ilary Blasi, Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia conducono da Trani una serata dedicata alle hit che hanno segnato gli anni Duemila.

– . Ilary Blasi, Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia conducono da Trani una serata dedicata alle hit che hanno segnato gli anni Duemila. Italia 1, ore 20:37 – Inghilterra-Spagna . Nations League in diretta da Wembley; al termine, dalle 22:58 circa, il film King Kong .

– . Nations League in diretta da Wembley; al termine, dalle 22:58 circa, il film . La7, ore 20:35 – In altre parole . Massimo Gramellini racconta i principali avvenimenti della settimana insieme ai suoi ospiti.

– . Massimo Gramellini racconta i principali avvenimenti della settimana insieme ai suoi ospiti. Nove, ore 21:30 – Accordi & Disaccordi . Luca Sommi e Andrea Scanzi conducono il talk dedicato all’attualità.

– . Luca Sommi e Andrea Scanzi conducono il talk dedicato all’attualità. Rai 4, ore 21:20 – Wash Me in the River , thriller con Robert De Niro e John Malkovich.

– , thriller con Robert De Niro e John Malkovich. Rai Movie, ore 21:10 – I visitatori alla conquista dell’America , commedia fantastica con Jean Reno e Christian Clavier.

– , commedia fantastica con Jean Reno e Christian Clavier. Iris, ore 21:14 – Corsa contro il tempo – The Desperate Hour , thriller diretto da Phillip Noyce con Naomi Watts.

– , thriller diretto da Phillip Noyce con Naomi Watts. Cielo, ore 21:20 – The Legend of Zorro , con Antonio Banderas e Catherine Zeta-Jones.

– , con Antonio Banderas e Catherine Zeta-Jones. La7 Cinema, ore 21:15 – Agente 007 – Vivi e lascia morire, primo film della saga con Roger Moore nel ruolo di James Bond.

Stasera su Rai 1: Bello di mamma con Enrico Brignano

Rai 1 propone alle 21:30 Bello di mamma, spettacolo con Enrico Brignano. Dopo il successo de I 7 Re di Roma, l’attore torna sul piccolo schermo con un racconto che mescola comicità, memoria e nostalgia.

La perdita dei genitori diventa il punto di partenza per ricordare insegnamenti, abitudini e contraddizioni delle generazioni precedenti. Brignano affronta temi intimi con il suo consueto registro ironico, trasformando esperienze personali in situazioni nelle quali il pubblico può riconoscersi.

Stasera su Canale 5: TIM Battiti Live 2000 Hits

Canale 5 propone alle 21:20 TIM Battiti Live 2000 Hits. Dal palco di Trani, Ilary Blasi è affiancata da Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia in una serata costruita intorno ai grandi successi degli anni Duemila.

Lo show alterna esibizioni, ricordi e tormentoni di un decennio che ha segnato profondamente la musica pop italiana e internazionale.

Stasera su Italia 1: Inghilterra-Spagna

Italia 1 dedica la prima serata al calcio con Inghilterra-Spagna, incontro della UEFA Nations League 2026/27. La partita si disputa a Wembley e mette di fronte due delle principali Nazionali europee.

Terminato l’incontro, dalle 22:58 circa, la serata continua con King Kong, kolossal diretto da Peter Jackson con Naomi Watts, Jack Black e Adrien Brody.

I film su Sky Cinema sabato 26 settembre 2026

Sky Cinema Uno, ore 21:15 – Anna. Monica Guerritore dirige e interpreta il film biografico dedicato ad Anna Magnani. Il racconto parte dalla notte del 21 marzo 1956, quando l’attrice attende a Roma la notizia della vittoria dell’Oscar per La rosa tatuata.

Sky Cinema Uno, ore 23:10 – The Town. Ben Affleck dirige e interpreta il thriller ambientato nel mondo delle rapine a mano armata di Boston, con Rebecca Hall e Jeremy Renner.