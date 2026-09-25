Stasera in TV, sabato 26 settembre 2026, Rai 1 punta sulla comicità di Enrico Brignano con lo spettacolo Bello di mamma, mentre Canale 5 dedica la serata alla musica con TIM Battiti Live 2000 Hits. Su Italia 1 spazio alla Nations League con Inghilterra-Spagna. Rai 2 propone tre episodi in prima visione della ventitreesima stagione di NCIS, Rai 3 torna sulla cronaca con Blu Notte – Misteri dimenticati e Rete 4 trasmette La Promessa.
Programmi TV di sabato 26 settembre 2026
- Rai 1, ore 21:30 – Bello di mamma. Enrico Brignano. Il comico romano porta in televisione uno spettacolo nel quale ironia e ricordi personali si intrecciano al rapporto con i genitori e ai cambiamenti della società.
- Rai 2, ore 21:20 – NCIS – Unità anticrimine. Tre episodi della stagione 23: Voltare pagina, I tesori nascosti e SOS.
- Rai 3, ore 21:30 – Blu Notte – Misteri dimenticati. Carlo Lucarelli torna a raccontare grandi casi della cronaca italiana attraverso documenti, testimonianze e ricostruzioni.
- Rete 4, ore 21:30 – La Promessa. Nuovi episodi in prima visione della soap spagnola.
- Canale 5, ore 21:20 – TIM Battiti Live 2000 Hits. Ilary Blasi, Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia conducono da Trani una serata dedicata alle hit che hanno segnato gli anni Duemila.
- Italia 1, ore 20:37 – Inghilterra-Spagna. Nations League in diretta da Wembley; al termine, dalle 22:58 circa, il film King Kong.
- La7, ore 20:35 – In altre parole. Massimo Gramellini racconta i principali avvenimenti della settimana insieme ai suoi ospiti.
- Nove, ore 21:30 – Accordi & Disaccordi. Luca Sommi e Andrea Scanzi conducono il talk dedicato all’attualità.
- Rai 4, ore 21:20 – Wash Me in the River, thriller con Robert De Niro e John Malkovich.
- Rai Movie, ore 21:10 – I visitatori alla conquista dell’America, commedia fantastica con Jean Reno e Christian Clavier.
- Iris, ore 21:14 – Corsa contro il tempo – The Desperate Hour, thriller diretto da Phillip Noyce con Naomi Watts.
- Cielo, ore 21:20 – The Legend of Zorro, con Antonio Banderas e Catherine Zeta-Jones.
- La7 Cinema, ore 21:15 – Agente 007 – Vivi e lascia morire, primo film della saga con Roger Moore nel ruolo di James Bond.
Stasera su Rai 1: Bello di mamma con Enrico Brignano
Rai 1 propone alle 21:30 Bello di mamma, spettacolo con Enrico Brignano. Dopo il successo de I 7 Re di Roma, l’attore torna sul piccolo schermo con un racconto che mescola comicità, memoria e nostalgia.
La perdita dei genitori diventa il punto di partenza per ricordare insegnamenti, abitudini e contraddizioni delle generazioni precedenti. Brignano affronta temi intimi con il suo consueto registro ironico, trasformando esperienze personali in situazioni nelle quali il pubblico può riconoscersi.
Stasera su Canale 5: TIM Battiti Live 2000 Hits
Canale 5 propone alle 21:20 TIM Battiti Live 2000 Hits. Dal palco di Trani, Ilary Blasi è affiancata da Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia in una serata costruita intorno ai grandi successi degli anni Duemila.
Lo show alterna esibizioni, ricordi e tormentoni di un decennio che ha segnato profondamente la musica pop italiana e internazionale.
Stasera su Italia 1: Inghilterra-Spagna
Italia 1 dedica la prima serata al calcio con Inghilterra-Spagna, incontro della UEFA Nations League 2026/27. La partita si disputa a Wembley e mette di fronte due delle principali Nazionali europee.
Terminato l’incontro, dalle 22:58 circa, la serata continua con King Kong, kolossal diretto da Peter Jackson con Naomi Watts, Jack Black e Adrien Brody.
I film su Sky Cinema sabato 26 settembre 2026
Sky Cinema Uno, ore 21:15 – Anna. Monica Guerritore dirige e interpreta il film biografico dedicato ad Anna Magnani. Il racconto parte dalla notte del 21 marzo 1956, quando l’attrice attende a Roma la notizia della vittoria dell’Oscar per La rosa tatuata.
Sky Cinema Uno, ore 23:10 – The Town. Ben Affleck dirige e interpreta il thriller ambientato nel mondo delle rapine a mano armata di Boston, con Rebecca Hall e Jeremy Renner.