Domenica 27 settembre, su Canale 5, è in onda una nuova puntata di Melaverde. L’appuntamento è proposto dalle ore 11:50, collocazione che da tempo ospita la trasmissione.

Melaverde puntata 27 settembre, dove sono i conduttori

Melaverde del 27 settembre è preceduto, anche questa settimana, da Le Storie di Melaverde. Si tratta di una rubrica in onda tutte le domeniche, alle ore 11:00 circa, che ripropone alcuni dei migliori servizi mai proposti nella storia del programma. Il format è fruibile anche in diretta streaming e on demand mediante l’applicazione Mediaset Infinity.

Alla conduzione della trasmissione è confermata la coppia composta da Ellen Hidding e da Vincenzo Venuto, che si separano e visitano due differenti zone del nostro paese. La prima analizza l’area interna di Todi, territorio che è situato nel cuore della regione Umbria. Il secondo, invece, ammira la Valcellina, nella provincia di Pordenone.

Le tradizioni umbre

A Melaverde di oggi, Ellen Hidding va alla scoperta delle bellezze culturali e naturalistiche della Media Valle del Tevere. Un territorio, quest’ultimo, che è contraddistinto dalla presenza di colline e borghi, oltre che da tradizioni centenarie ancora oggi molto sentite dagli abitanti del luogo.

Al centro della narrazione ci sono le storie di famiglie di allevatori e artigiani, veri e propri custodi dei sapori e dell’identità della regione. Ampio spazio lo ha la Chianina, pregiata razza bovina che nel territorio ha la possibilità ha la possibilità di crescere in un ambiente incontaminato.

Non mancano le storie degli abitanti, che formano una comunità capace di valorizzare il proprio passato e, al tempo stesso, proiettarsi al futuro. Infine è proposto un focus sui simboli del settore enogastronomico come le verdure, il miele e i formaggi.

Melaverde puntata 27 settembre, le tappe di Venuto

Nel corso di Melaverde del 27 settembre, Vincenzo Venuto approfondisce la storia di quattro donne che vivono in Valcellina, nel Pordenonese. Si tratta di storie diverse fra loro, ma accomunate dalla volontà di vivere, lavorare e valorizzare il più possibile la montagna.

Grazie alle protagoniste si parla, in primis, della tradizione dell’allevamento, da tempo motore economico della zona. Poi è raccontato il passato di un agriturismo molto noto nel territorio, oltre che un rifugio alpino decisamente molto importante. Inoltre è approfondita l’attività della coltivazione delle erbe aromatiche, fondamentali per i cibi oltre che per i cosmetici. Infine, nella puntata, il conduttore ha la possibilità di gustare alcuni piatti tipici, che evidenziano un legame autentico con la natura.