Stasera in TV, domenica 27 settembre 2026, Rai 1 affida la prima serata ad Alberto Angela con un evento dal Colosseo dedicato a Giulio Cesare. Rai 2 segue in diretta i Mondiali di ciclismo su strada da Montréal, mentre Rai 3 propone una nuova inchiesta di PresaDiretta.
Canale 5 trasmette in prima visione Il mio nome è Carlo, film dedicato alla vita di Carlo Acutis. Su Italia 1 torna Le Iene presentano: Inside, mentre Rete 4 propone Fuori dal coro con Mario Giordano.
Programmi TV di domenica 27 settembre 2026
- Rai 1, ore 21:30 – Alberto Angela racconta Giulio Cesare. Una serata-evento dal Colosseo dedicata alla vita, alle imprese e all’eredità storica di Giulio Cesare.
- Rai 2, ore 21:00 – Mondiali di ciclismo 2026. Diretta da Montréal con la conclusione della gara in linea maschile élite. Dalle 22:10 segue La Domenica Sportiva.
- Rai 3, ore 21:20 – PresaDiretta – Il Codice Epstein. Riccardo Iacona ricostruisce il caso Jeffrey Epstein, i suoi rapporti con il mondo della finanza e del potere e il sistema di sfruttamento sessuale emerso dalle indagini.
- Rete 4, ore 21:30 – Fuori dal coro. Mario Giordano conduce una nuova puntata dedicata a politica, cronaca ed economia.
- Canale 5, ore 21:20 – Il mio nome è Carlo. Prima visione del film TV dedicato a Carlo Acutis.
- Italia 1, ore 21:20 – Le Iene presentano: Inside. Inchieste e approfondimenti sulle storie più discusse affrontate dal programma.
- Rai 4, ore 21:20 – The Bayou. Prima visione del thriller nel quale i sopravvissuti a un incidente aereo finiscono nelle paludi della Louisiana popolate da pericolosi alligatori.
- Rai Premium, ore 21:20 – Tale e Quale Show. Replica della prima puntata dell’edizione 2026 condotta da Carlo Conti.
- Cine34, ore 21:00 – Poveri ma ricchissimi. Christian De Sica, Enrico Brignano e Lucia Ocone nella commedia diretta da Fausto Brizzi.
- La7 Cinema, ore 21:15 – Mio cugino Vincenzo. Commedia con Joe Pesci, Marisa Tomei e Ralph Macchio.
Stasera su Rai 1: Alberto Angela racconta Giulio Cesare
Rai 1 propone alle 21:30 una serata-evento con Alberto Angela dalla cornice del Colosseo. Al centro del racconto c’è Giulio Cesare, una delle personalità più importanti e controverse della storia romana.
Angela ne ripercorre le imprese militari, l’ascesa politica, gli amori e l’eredità lasciata alla civiltà occidentale. Il Colosseo diventa così il palcoscenico di un racconto che unisce divulgazione, immagini e ricostruzioni storiche.
Stasera su Canale 5: Il mio nome è Carlo
Canale 5 trasmette alle 21:20 in prima visione Il mio nome è Carlo, film TV dedicato alla vita di Carlo Acutis.
Il racconto ripercorre la storia del giovane milanese, la sua quotidianità, la passione per l’informatica e il profondo rapporto con la fede. Ricordi e presente ricostruiscono il percorso di un adolescente capace di lasciare un’impronta profonda nonostante la brevità della sua vita.
Stasera su Rai 3: PresaDiretta – Il Codice Epstein
Rai 3 propone alle 21:20 PresaDiretta – Il Codice Epstein. Riccardo Iacona ricostruisce l’ascesa di Jeffrey Epstein e la rete di relazioni costruita negli ambienti della finanza e del potere internazionale.
L’inchiesta affronta il sistema di sfruttamento sessuale emerso dalle indagini, le testimonianze delle vittime e gli interrogativi rimasti aperti intorno a uno dei casi giudiziari più discussi degli ultimi anni.
Stasera su Italia 1: Le Iene presentano Inside
Italia 1 propone dalle 21:20 Le Iene presentano: Inside. Lo spin-off approfondisce alcune delle storie più significative affrontate dalla redazione attraverso testimonianze, documenti e nuovi elementi.
La formula permette di dedicare l’intera serata a pochi argomenti, sviluppandoli con maggiore spazio rispetto ai servizi della normale puntata de Le Iene.
I film su Sky Cinema domenica 27 settembre 2026
Sky Cinema Uno, ore 21:15 – Road House. Jake Gyllenhaal interpreta Dalton, ex combattente UFC che accetta di lavorare come buttafuori in un locale delle Florida Keys. Quello che sembra un paradiso tropicale nasconde però un ambiente dominato dalla violenza e da interessi criminali.
Sky Cinema Uno, ore 23:25 – Antartica – Quasi una fiaba. In una base scientifica isolata nel cuore dell’Antartide, un gruppo di ricercatori italiani affronta condizioni estreme e una convivenza destinata a mettere alla prova i rapporti personali.