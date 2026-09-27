Domenica 27 settembre va in onda, su Rai 1, un nuovo appuntamento dell’edizione 2026-2027 di Linea Verde. La trasmissione è proposta dalle ore 12:20 circa.

Linea Verde 27 settembre, il trio di conduttori

Quella odierna è la seconda puntata della nuova edizione di Linea Verde. La prima è andata in onda, nel mezzogiorno della rete ammiraglia della TV di Stato, la scorsa domenica 20 settembre e ha ottenuto dati di ascolto decisamente positivi. Il format, incentrato sulla Festa di Santa Maria del Monte di Ischia, ha informato poco meno di 2 milioni e 400 mila telespettatori, con una share che ha toccato il 23%. Un dato di gran lunga più alto rispetto a quello del diretto concorrente Melaverde, che su Canale 5, dalle 11:50 alle 13:00, ha appassionato 1 milione e 300 mila italiani con il 15,4% di share.

Non cambia il trio di conduttori al centro dell’appuntamento. Alla guida del programma, infatti, tornano Fabio Gallo, Margherita Granbassi e Peppone Calabrese. L’appuntamento odierno non è trasmesso solamente in televisione, ma anche in streaming e on demand mediante l’applicazione RaiPlay.

L’Isola del Giglio

Al centro della puntata di Linea Verde di oggi c’è la Toscana. In particolare, le telecamere della rete ammiraglia ammirano le bellezze naturalistiche e culturali che contraddistinguono l’Isola del Giglio. Situato nel territorio della provincia di Grosseto, l’atollo conta poco più di 1200 abitanti. Un numero che cresce vertiginosamente durante i mesi estivi, quando l’Isola è scelta da migliaia di turisti provenienti da ogni parte d’Italia e non solo.

L’Isola del Giglio non è caratterizzata solamente dalle bellezze naturalistiche, ma anche da quelle storiche. D’altronde, il territorio è abitato sin dall’età del ferro e nel corso dei secoli è diventato un presidio fondamentale per gli etruschi e i romani. Popolazioni, queste, le cui tracce sono ancora oggi visibili.

Linea Verde 27 settembre, la Festa di San Mamiliano

Nella puntata di Linea Verde di oggi è dato molto spazio alla Festa di San Mamiliano, Santo Patrono dell’Isola del Giglio. Ogni anno tale ricorrenza si celebra il 15 settembre, giornata nella quale tutta la comunità dell’atollo si impegna attivamente per rendere speciali i festeggiamenti.

Essi includono momenti legati alla fede, fra cui una processione suggestiva che tocca alcune delle zone più belle della zona, e altri legati a riti civili. Da tempo, infatti, in occasione di tale ricorrenza si svolge la Sagra del Coniglio, mentre gli abitanti e i visitatori si lasciano andare alla Quadriglia, tradizionale danza che si svolge in coppie.