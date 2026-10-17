Da Linea Verde Italia a Linea Verde Discovery: sono numerose le Linee in onda sabato 17 ottobre e di seguito vi sveliamo le località al centro degli appuntamenti.

Linee sabato 17 ottobre, Linea Verde Discovery

A inaugurare la giornata delle Linee, sabato 17 ottobre su Rai 1, c’è Linea Verde Discovery, in partenza alle ore 11:25. Alla conduzione del programma c’è Livio Beshir, che va alla scoperta Tratturo Celano-Foggia, una via erbosa lunga oltre 200 km che per millenni ha rappresentato un prezioso collegamento fra gli altipiani dell’Appennino e le pianure della Puglia.

Il punto di partenza del viaggio è a Pietrabbondante, piccolo centro che conta posto nella provincia di Isernia e che conta poco più di 550 abitanti. Le telecamere si spostano, poi, nei pressi di Campobasso, centro che è un punto di riferimento per l’intero territorio. L’intera narrazione si concentra sui tratturi, ampie e antiche strade erbose che storicamente venivano utilizzate per la transumanza. Non manca, infine, un approfondimento sulle tradizioni culinarie della regione.

Cuneo a Linea Verde Start

La giornata con le Linee di sabato 17 ottobre procede alle 12:00 con Linea Verde Start. Il padrone di casa della trasmissione è Federico Quaranta, che ammira il territorio circostante Cuneo. Si tratta di una città posta ai piedi delle Alpi Piemontesi che da sempre vive in simbiosi con la natura.

Quaranta parte dal Parco naturale del Marguareis, che deve il suo nome dall’omonima cima alpina che tocca un’altezza di oltre i 2600 metri sopra il livello del mare. A seguire è raccontata la Valle Persio, con un focus proposto su Carrù e Mondovì.

L’ultima tappa dell’itinerario di Federico Quaranta è nel centro di Cuneo, capitale verde del Piemonte con una lunghissima storia alle spalle.

Linee sabato 17 ottobre, Linea Verde Italia

L’ultima Linea di sabato 17 ottobre è Linea Verde Italia, al via alle ore 12:25 circa, su Rai 1. Alla conduzione ci sono Monica Caradonna e Tinto, che vanno alla scoperta di Bergamo. La città, da anni capace di attirare un numero sempre maggiore di turisti, vanta una vastissima cultura gastronomica.

Bergamo è la città con il maggior numero di Denominazioni di Origine Protetta casearie, con ben 9 formaggi DOP sui 53 riconosciuti in Italia. Un vero e proprio record, che nel 2019 ha permesso al centro di ricevere il riconoscimento UNESCO di Città Creativa per la Gastronomia.

Dopo aver raccontato Lovere, borgo affacciato sulla sponda occidentale del Lago d’Iseo, i due conduttori incontrano l’atleta paralimpica Martina Caironi.