Venerdì 16 ottobre, su Canale 5, va in onda un nuovo appuntamento del Grande Fratello Vip. Il reality show, trasmesso in prime time, è stato guidato da Ilary Blasi con Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici come opinioniste.

Grande Fratello Vip 16 ottobre, Valeria Marini prende le distanze dalla caduta

Al Grande Fratello Vip del 16 ottobre si è parlato a lungo della caduta di Valeria Marini e Carmen Di Pietro, che negli scorsi giorni ha tenuto banco sui social, dove ha raccolto più di 50 milioni di visualizzazioni divenendo virale non solo in Italia, ma anche in altri paesi del mondo come Spagna e Turchia. La showgirl sarda, però, non apprezza particolarmente ciò che è avvenuto, non nascondendo il proprio fastidio per il comportamento degli altri concorrenti, accusati di aver riso del fatto nonostante lei si sia fatta male.

A seguire è proposto un focus su Marina La Rosa e Alex Belli. I due sono sempre più vicini nella Casa: mentre loro sostengono di aver instaurato una bella amicizia, gli altri accusano i due di aver avviato una strategia. Fra i più critici c’è Moreno Morello, che ha definito l’attore un “soldatino” di Marina.

La crisi di Valeria Marini

Al GF Vip del 16 ottobre Andreas Muller e Megan Ria non hanno nascosto la presenza di una certa antipatia, al punto che il primo si è rifiutato di sfidare la seconda in un faccia a faccia interamente incentrato sulla danza. Poi si è svolta la Battle dei talenti: i giovani, poi risultati vincitori, hanno eseguito un medley di brani anni ’50, mentre Marini e Di Pietro si sono trasformate in Paola e Chiara. La showgirl sarda ha vissuto un periodo di crisi. Valeria Marini, infatti, si è detta stanca di vivere nella Casa che a suo giudizio è “piena di serpi” ed è scoppiata in lacrime. Tuttavia, Blasi l’ha convinta a resistere.

Grande Fratello Vip 16 ottobre, eliminato Moreno Morello

Durante il Grande Fratello Vip del 16 ottobre, dopo una sorpresa per Danto che ha incontrato il papà, la conduttrice ha comunicato l’esito del televoto. Il più votato è risultato essere Andreas con il 23,91%, seguito da Marina con il 22,06%, Giacomo con il 15,45%, Megan con il 14,81% e Jonathan con il 12,86%. Il meno votato, e dunque eliminato, è Moreno Morello, che ha raccolto appena il 10,91% delle preferenze.

Infine, la diretta si è conclusa con il consueto spazio dedicato alle nomination. I concorrenti finiti al televoto sono Valeria Marini, Alessandro Varsi, Jonathan Kashanian e Carmen Di Pietro: il meno votato sarà il primo candidato all’eliminazione.