Domenica 25 ottobre, su Canale 5, torna con una nuova puntata Melaverde. Il programma, dedicato al racconto delle bellezze culturali e naturalistiche del nostro paese, è proposto dalle ore 11:50 circa.

Melaverde puntata 25 ottobre, le colline della Romagna

Alla conduzione di Melaverde, visibile anche in streaming e on demand mediante l’applicazione Mediaset Infinity, torna la coppia formata da Vincenzo Venuto ed Ellen Hidding, che da anni guidano le puntate del format. La trasmissione è anticipata, sempre sulla rete ammiraglia del Biscione, da un nuovo appuntamento di Melaverde Le Storie, che propone alcuni dei migliori servizi realizzati nel passato.

Ellen Hidding, in occasione della puntata di oggi, raggiunge il Centro Nord del nostro paese, focalizzandosi sulla Romagna. Poco più a sud, invece, si concentra il viaggio di Vincenzo Venuto, che approfondisce il territorio occupato da Monte Argentario, in Toscana.

Il lavoro di San Patrignano

Hidding, durante Melaverde di domenica 25 ottobre, racconta la lunghissima tradizione che la Romagna ha con l’attività della vendemmia. Si tratta di un vero e proprio rito che si ripete con cadenza annuale e che consiste in un momento di grande sforzo fisico, ma anche di squadra e attenzione.

Una delle realtà che da decenni pratica l’attività della vendemmia e non solo è la comunità di San Patrignano. Si tratta di un luogo che da oltre quarant’anni ospita ragazze e ragazzi che hanno intrapreso un percorso personale per superare le dipendenze. Il viaggio mischia agricoltura, cucina, comunità e riscatto, con la conduttrice che incontra alcuni ospiti della comunità e racconta le loro storie.

Melaverde puntata 25 ottobre, il Monte Argentario

Vincenzo Venuto, nel corso di Melaverde di oggi, analizza, come già preannunciato, il Monte Argentario. Si tratta di una cittadina che conta poco più di 11 mila abitanti e che è posta in provincia di Grosseto. Da sempre, nella storia della città, il grande protagonista è il mare. Le telecamere della rete ammiraglia permettono al pubblico di compiere un’immersione alla scoperta dei fondali, che racchiudono alcuni dei luoghi più iconici e affascinanti per i tanti appassionati subacquei.

Il padrone di casa, in seguito, sale a bordo di un veliero e propone un lungo focus sulle specie ittiche più diffuse e curiose del territorio. Dopo aver incontrato un maestro d’ascia, artigiano specializzato nella progettazione, costruzione e riparazione di imbarcazioni in legno, il presentatore gusta alcuni dei piatti tipici della cucina argentarina. Ovviamente, il grande protagonista delle ricette locali è il pesce.