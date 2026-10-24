Enrico Mentana lascia il TG La7. Ad annunciarlo è il giornalista, da settimane al centro delle indiscrezioni legate a un suo possibile addio alla rete di Urbano Cairo.

Enrico Mentana lascia TG La7, cosa ha detto il giornalista

Enrico Mentana ha confermato la scelta di non rinnovare il contratto che lo lega alla Direzione del TG La7 nel corso della cerimonia di consegna del Premio Marchiaro, svoltasi ad Alessandria nel pomeriggio di sabato 24 ottobre. Il giornalista, dopo aver preso il microfono, a sorpresa ha svelato: “Voglio darvi una notizia: lascio il TG La7 il 23 dicembre“. A chi gli ha domandato maggiori spiegazioni sulle motivazioni legate a tale scelta, il giornalista non si è sbilanciato e, scherzando, ha sottolineato la volontà di “passare in famiglia il Natale”.

Enrico Mentana lascia TG La7, quale futuro per il giornalista

La notizia della rottura fra Enrico Mentana e La7 era nell’aria già da diverse settimane e, con l’annuncio odierno, il giornalista ha di fatto confermato la fine del suo rapporto professionale con la rete di Urbano Cairo.

Enrico Mentana è arrivato alla Direzione del TG La7 nel 2010 e, da quel momento, ha quasi sempre presenziato in video alla guida dell’edizione serale del telegiornale, trasformando profondamente l’informazione della rete anche mediante l’introduzione delle celebri Maratone, dirette di svariate ore dedicate al racconto di alcuni fatti nazionali e internazionali di primaria importanza.

Il contratto che lega Enrico Mentana a La7 scade alla fine dell’anno e la sua ultima conduzione del telegiornale è prevista per il 23 dicembre. Da gennaio Mentana si cimenterà in una nuova avventura lavorativa, di cui al momento non si conoscono i dettagli. Come già preannunciato da settimane circolano voci legate a un possibile ritorno del giornalista a Mediaset, per la quale ha lavorato dal 1991 al 2009.

Chi potrebbe sostituire il giornalista

Se il futuro di Enrico Mentana è avvolto dai dubbi, lo stesso si può dire sul successore del giornalista alla Direzione del TG La7. In pole, secondo le indiscrezioni che circolano sul web, ci sarebbero Aldo Cazzullo e Giovanni Floris, conduttore di DìMartedì e da tempo volto della rete. Altre ipotesi riguardano Antonio Di Bella, giornalista e in passato già Direttore del TG3, e Monica Maggioni, ex Direttrice del TG1 nonché Presidente Rai. Quest’ultima, qualora passasse effettivamente a La7, dovrebbe prima abbandonare la TV di Stato, dove attualmente conduce l’approfondimento informativo In Mezz’ora.