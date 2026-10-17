Domenica 18 ottobre torna, su Canale 5 con una nuova puntata, il programma Melaverde. La trasmissione è proposta da Canale 5 a partire dalle 11:50 circa.

Melaverde puntata 18 ottobre, la Val Camonica

Al timone di Melaverde torna, anche questa settimana, la coppia formata da Vincenzo Venuto ed Ellen Hidding. I due, come sempre, si recano in una determinata zona e la analizzano, raccontando le storie degli abitanti e la cultura, oltre che ammirando le bellezze naturali. Il programma è anticipato da Le Storie di Melaverde, format che ripropone alcuni dei migliori servizi mai realizzati nelle scorse edizioni del format.

Durante Melaverde di domenica 18 ottobre, visibile anche in streaming e on demand mediante l’applicazione Mediaset Infinity, ci si reca ad Artogne. Si tratta di un piccolo borgo che conta poco più di 3 mila abitanti e che è posto nella Val Camonica, in provincia di Brescia.

Un profondo legame con la montagna

Nel corso di Melaverde di oggi è proposto un focus sul profondo legame che da sempre è presente fra gli abitanti di Artogne e la montagna. Quest’ultima, infatti, è protagonista dal punto di vista economico e sociale e sono molte le storie degli abitanti che si intrecciano, per diversi motivi, all’ambiente montano.

In primis, i due conduttori incontrano tre sorelle. Esse sono legate fra loro dalla passione per lo sci, specialità di cui sono campionesse, e da una grave perdita che ha segnato per sempre le loro esistenze. A seguire è dato spazio al percorso umano e professionale di Ivan, che è riuscito a superare numerose sfide complesse anche grazie all’enorme passione per i bonsai.

Il programma, nella puntata di domenica 18 ottobre, dedica ampio spazio a Paola. Quest’ultima racconta la sua attività lavorativa di agronoma che avviene mediante meleti, mirtilli e vigneti.

Melaverde puntata 18 ottobre, le altre storie

A Melaverde di oggi sono numerose le altre storie raccontate. Fra i protagonisti c’è Gianni, un artigiano che è un custode dell’antichissima arte dell’impagliatura. Il pubblico a casa ha la possibilità di dialogare con Vanessa, una giovane pastora che d’estate porta le sue capre al pascolo brado insieme ai due figli, che seppur ancora piccoli hanno già mostrato grande interesse per il lavoro della mamma.

La trasmissione dà spazio a Nicola, allevatore 22enne e casaro di malga, e a una famiglia che propone cucina tipica e ottimi dolci nel ristorante della piazza del paese. Infine è visitata un’osteria, che da tempo ha avviato un lavoro di recupero di antiche ricette locali.