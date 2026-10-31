Stasera in TV, domenica 1 novembre 2026, Rai 1 propone una nuova puntata di Libera – Il caso Elena Palma, mentre Canale 5 torna con la soap turca Racconto di una notte. Rai 2 trasmette The Rookie, Rai 3 dedica una serata speciale all’opera Falstaff di Giuseppe Verdi, in diretta dal Teatro dell’Opera di Roma, e Rete 4 conferma Fuori dal coro. Italia 1 propone Le Iene presentano: Inside, La7 dedica la serata all’approfondimento, TV8 trasmette il Gran Premio del Messico di Formula 1 e Nove torna con Che tempo che fa. Per gli appassionati di cinema, Sky Cinema Uno propone L’ultimo samurai con Tom Cruise.

Programmi TV di domenica 1 novembre 2026

Rai 1, ore 21:30 – Libera – Il caso Elena Palma . Lunetta Savino torna nei panni della giudice Libera Orlando, con gli episodi Qui non desinit quaerere invenit e Amor caecus legem non videt . Nuove scoperte complicano l’indagine sulla morte di Elena Palma.

– . Lunetta Savino torna nei panni della giudice Libera Orlando, con gli episodi e . Nuove scoperte complicano l’indagine sulla morte di Elena Palma. Rai 2, ore 21:00 – The Rookie . La serie poliziesca con Nathan Fillion prosegue con gli episodi In trappola e Il complotto , appartenenti all’ottava stagione.

– . La serie poliziesca con Nathan Fillion prosegue con gli episodi e , appartenenti all’ottava stagione. Rai 3, ore 20:40 – Falstaff . In diretta dal Teatro dell’Opera di Roma, l’ultima opera composta da Giuseppe Verdi, diretta musicalmente da Michele Mariotti e con la regia teatrale di Tatjana Gürbaca.

– . In diretta dal Teatro dell’Opera di Roma, l’ultima opera composta da Giuseppe Verdi, diretta musicalmente da Michele Mariotti e con la regia teatrale di Tatjana Gürbaca. Rete 4, ore 21:33 – Fuori dal coro . Mario Giordano conduce una nuova puntata del programma di approfondimento, tra politica, economia, cronaca e inchieste.

– . Mario Giordano conduce una nuova puntata del programma di approfondimento, tra politica, economia, cronaca e inchieste. Canale 5, ore 21:21 – Racconto di una notte . La soap turca prosegue con gli episodi 93 e 94 della prima stagione. Mahir e Canfeza continuano a cercare Gokce, mentre nuove informazioni complicano la situazione.

– . La soap turca prosegue con gli episodi 93 e 94 della prima stagione. Mahir e Canfeza continuano a cercare Gokce, mentre nuove informazioni complicano la situazione. Italia 1, ore 21:11 – Le Iene presentano: Inside . Appuntamento con gli approfondimenti e le inchieste dedicate ad alcune delle vicende più discusse affrontate dal programma.

– . Appuntamento con gli approfondimenti e le inchieste dedicate ad alcune delle vicende più discusse affrontate dal programma. La7, ore 20:35 – In onda . Il programma di approfondimento politico introduce una serata dedicata all’attualità internazionale, con MidTrump: un voto su Donald alle 21:00 e House of Trump alle 22:00.

– . Il programma di approfondimento politico introduce una serata dedicata all’attualità internazionale, con alle 21:00 e alle 22:00. TV8, ore 21:00 – Formula 1 – Gran Premio del Messico . Appuntamento con la gara sul circuito di Città del Messico, preceduta dagli approfondimenti di F1 Paddock Live.

– . Appuntamento con la gara sul circuito di Città del Messico, preceduta dagli approfondimenti di F1 Paddock Live. Nove, ore 20:00 – Che tempo che fa . Fabio Fazio torna con una nuova puntata tra interviste, ospiti del mondo dello spettacolo, cultura e attualità, affiancato da Luciana Littizzetto.

– . Fabio Fazio torna con una nuova puntata tra interviste, ospiti del mondo dello spettacolo, cultura e attualità, affiancato da Luciana Littizzetto. Rai 4, ore 21:20 – Poker Face . Thriller diretto e interpretato da Russell Crowe. Un miliardario organizza una partita di poker con alcuni amici, ma la serata prende una piega pericolosa.

– . Thriller diretto e interpretato da Russell Crowe. Un miliardario organizza una partita di poker con alcuni amici, ma la serata prende una piega pericolosa. Rai 5, ore 21:21 – La macchinazione . Film diretto da David Grieco con Massimo Ranieri, dedicato agli ultimi mesi della vita di Pier Paolo Pasolini.

– . Film diretto da David Grieco con Massimo Ranieri, dedicato agli ultimi mesi della vita di Pier Paolo Pasolini. Rai Movie, ore 21:10 – Pompei . Film storico d’avventura con Kit Harington ed Emily Browning, ambientato durante la devastante eruzione del Vesuvio del 79 d.C.

– . Film storico d’avventura con Kit Harington ed Emily Browning, ambientato durante la devastante eruzione del Vesuvio del 79 d.C. Rai Premium, ore 21:20 – Tale e Quale Show . Replica del varietà musicale condotto da Carlo Conti, tra imitazioni e trasformazioni dei concorrenti.

– . Replica del varietà musicale condotto da Carlo Conti, tra imitazioni e trasformazioni dei concorrenti. 20 Mediaset, ore 21:10 – Peppermint – L’angelo della vendetta. Action thriller con Jennifer Garner, nei panni di una donna determinata a vendicare l’omicidio della propria famiglia.

Stasera su Rai 1: Libera – Il caso Elena Palma

Rai 1 propone dalle 21:30 la seconda puntata della nuova stagione di Libera – Il caso Elena Palma, la fiction con Lunetta Savino nel ruolo della giudice Libera Orlando. La serata comprende il terzo e il quarto episodio, nei quali l’indagine sulla morte di Elena Palma arriva a nuovi sviluppi.

Nel primo episodio, intitolato Qui non desinit quaerere invenit, Pietro, interpretato da Matteo Martari, sopravvive all’aggressione subita e scopre una verità inattesa sul passato di Nina. La donna ha infatti un figlio, affidato all’ex marito Franco Tomizza.

La scoperta assume un significato ancora più importante quando emerge che Tomizza era l’amante segreto di Elena Palma. Il collegamento apre una nuova pista investigativa, mettendo in discussione alcune delle convinzioni maturate fino a quel momento.

Libera cerca di ricostruire i rapporti tra le persone coinvolte, consapevole che i legami personali possono nascondere informazioni decisive. La sua ricerca della verità diventa sempre più complessa, perché ogni nuova scoperta sembra portare alla luce ulteriori segreti.

Alle 22:40 segue il quarto episodio, intitolato Amor caecus legem non videt. Le vicende personali e quelle giudiziarie continuano a intrecciarsi, mettendo i protagonisti davanti a decisioni difficili e conseguenze impreviste.

La fiction mantiene al centro il rapporto tra giustizia, verità e sentimenti, raccontando le difficoltà di una protagonista determinata a svolgere il proprio lavoro senza rinunciare alla dimensione umana.

Prima della serie, Rai 1 propone Affari Tuoi. Alle 23:45 segue Speciale Tg1 – Route 66: Usa al bivio, dedicato agli Stati Uniti e alle trasformazioni della società americana.

Stasera su Canale 5: Racconto di una notte

Canale 5 trasmette dalle 21:21 una nuova puntata di Racconto di una notte, la soap turca che continua a seguire la tormentata storia d’amore tra Mahir e Canfeza.

La serata comprende gli episodi 93 e 94 della prima stagione, nei quali i protagonisti devono confrontarsi con nuove informazioni e con le conseguenze dei segreti familiari emersi nel corso della storia.

Nel primo episodio, Mahir e Canfeza continuano a cercare Gokce, nella speranza di riuscire a ritrovarla e chiarire gli interrogativi che circondano la sua scomparsa. Le ricerche li conducono fino a una casa isolata, dove però la ragazza non si trova.

Al suo posto scoprono un messaggio lasciato da Handan. Il ritrovamento apre nuovi dubbi sulle persone coinvolte e rende ancora più difficile comprendere quale sia la verità.

Alle 22:24 la programmazione prosegue con l’episodio 94. Mahir e Canfeza devono affrontare le conseguenze di quanto scoperto, mentre i rapporti tra le famiglie continuano a essere condizionati da rivalità e incomprensioni.

La soap mantiene al centro il contrasto tra amore e desiderio di vendetta, mostrando come le vicende del passato continuino a influenzare le scelte dei protagonisti.

Prima degli episodi, Canale 5 trasmette La Ruota della Fortuna, condotta da Gerry Scotti con Samira Lui. Alle 23:45 torna Pressing – Nel cuore dello sport, dedicato alla giornata di campionato.

Stasera su Rai 2: The Rookie

Rai 2 propone dalle 21:00 due episodi dell’ottava stagione di The Rookie, serie poliziesca statunitense con Nathan Fillion.

Il primo episodio, intitolato In trappola, segue le vicende degli agenti del Dipartimento di Polizia di Los Angeles, impegnati in nuove indagini e situazioni che mettono alla prova la loro esperienza professionale.

Al centro della storia torna Lucy Chen, ancora alle prese con le conseguenze di un trauma. La sua permanenza nell’ex ospedale psichiatrico di Westview diventa un passaggio delicato, mentre nuove circostanze rischiano di complicare ulteriormente la situazione.

Alle 21:50 segue il dodicesimo episodio, Il complotto. Il racconto prosegue intrecciando indagini e rapporti personali, con gli agenti chiamati a confrontarsi con decisioni che possono avere conseguenze importanti.

La serie continua a mescolare azione, tensione e momenti più leggeri, mantenendo al centro le relazioni tra i protagonisti e il loro percorso professionale.

Alle 22:40 Rai 2 propone La Domenica Sportiva, con i risultati, le analisi e gli approfondimenti sulle partite del fine settimana.

Stasera su Rai 3: Falstaff di Giuseppe Verdi

Rai 3 dedica la prima serata di domenica 1 novembre 2026 alla grande musica lirica con Falstaff, l’ultima opera composta da Giuseppe Verdi, trasmessa in diretta e in mondovisione dal Teatro dell’Opera di Roma.

L’appuntamento comincia alle 20:40 e propone un nuovo allestimento dell’opera, con la direzione musicale di Michele Mariotti e la regia teatrale di Tatjana Gürbaca. Il libretto di Arrigo Boito è ispirato alle opere di William Shakespeare, in particolare Le allegre comari di Windsor ed Enrico IV.

La storia ruota attorno a Sir John Falstaff, nobile ormai decaduto e alle prese con problemi economici. Convinto di poter recuperare denaro attraverso due donne benestanti, decide di corteggiare contemporaneamente Alice Ford e Meg Page, inviando loro lettere d’amore praticamente identiche.

Le due donne scoprono rapidamente l’inganno e organizzano una serie di scherzi per impartire a Falstaff una lezione. Gli equivoci si moltiplicano, coinvolgendo mariti gelosi, amici e altri personaggi, fino a un finale nel quale la comicità si intreccia con una riflessione sulla natura umana.

Il ruolo principale è interpretato dal baritono Luca Salsi, affiancato da George Petean nel ruolo di Ford, Maria Agresta in quello di Alice Ford e Violeta Urmana nei panni di Mrs. Quickly.

La serata viene presentata dagli attori Cristiana Capotondi e Maurizio Lastrico, mentre la regia televisiva è affidata a Fabrizio Guttuso Alaimo.

La diretta rappresenta un appuntamento culturale importante: dal 2027, il primo novembre diventerà la data della serata inaugurale delle nuove stagioni del Teatro dell’Opera di Roma trasmesse su Rai 3.

Stasera su Italia 1: Le Iene presentano Inside

Italia 1 propone alle 21:11 Le Iene presentano: Inside, il programma che approfondisce alcune delle vicende più significative affrontate nel corso degli anni dagli inviati della trasmissione.

La formula si distingue da quella del tradizionale appuntamento con Le Iene perché concentra l’attenzione su un singolo tema o su una storia particolarmente complessa, ricostruita attraverso servizi, testimonianze e interviste.

Il programma propone un racconto articolato, nel quale vengono approfondite le responsabilità delle persone coinvolte, le conseguenze degli avvenimenti e gli interrogativi ancora aperti.

Attraverso materiali d’archivio e nuovi contributi, Inside cerca di offrire agli spettatori gli elementi necessari per comprendere la complessità delle vicende raccontate.

Stasera su TV8: Formula 1, Gran Premio del Messico

TV8 dedica la serata di domenica 1 novembre 2026 alla Formula 1, con il Gran Premio del Messico disputato sull’Autódromo Hermanos Rodríguez di Città del Messico.

La programmazione comincia con F1 Paddock Live Pre Gara, dedicato alla presentazione dell’appuntamento, all’analisi delle qualifiche e alle strategie delle scuderie.

La gara viene proposta in differita nella serata, con l’inizio indicato tra le 21:00 e le 22:30 nelle guide consultate. Il pubblico può seguire la sfida tra i piloti sui lunghi rettilinei e nelle curve del circuito messicano, dove l’altitudine rappresenta una variabile importante per le prestazioni delle vetture.

Al termine, spazio a F1 Podio, con le immagini della premiazione e gli approfondimenti sui momenti più significativi della corsa.

Stasera su Nove: Che tempo che fa

Nove propone dalle 20:00 una nuova puntata di Che tempo che fa, il programma condotto da Fabio Fazio, affiancato da Luciana Littizzetto.

La trasmissione torna con interviste a protagonisti della cultura, dello spettacolo, della politica e dell’attualità, alternando racconti personali e approfondimenti sui principali temi della settimana.

Il programma mantiene la sua formula, che unisce conversazioni, contributi musicali e momenti di leggerezza. L’obiettivo è offrire uno spazio nel quale personalità provenienti da mondi differenti possano raccontare esperienze e progetti.

La serata prosegue con Che fuori tempo che fa, dedicato a incontri e conversazioni informali con gli ospiti, mentre in tarda serata è prevista una replica di Fratelli di Crozza.

I film di stasera in TV

Tra i film in chiaro di domenica 1 novembre 2026 spiccano Poker Face su Rai 4, La macchinazione su Rai 5, Pompei su Rai Movie, Peppermint – L’angelo della vendetta sul canale 20 e Indiana Jones e il tempio maledetto su Iris.

TwentySeven propone Rush Hour – Due mine vaganti, la commedia d’azione con Jackie Chan e Chris Tucker, mentre Cine34 sceglie Il principe e il pirata, con Leonardo Pieraccioni e Massimo Ceccherini.

Su Cielo va in onda Django Unchained, western diretto da Quentin Tarantino e interpretato da Jamie Foxx, Christoph Waltz e Leonardo DiCaprio. Il film racconta la storia di uno schiavo liberato che diventa cacciatore di taglie e cerca di salvare la moglie da un ricco proprietario terriero.

Tra le proposte più importanti per gli appassionati di cinema d’avventura figura Indiana Jones e il tempio maledetto, nel quale l’archeologo interpretato da Harrison Ford si ritrova in India e deve affrontare una setta dedita a riti misteriosi.

Rai Movie punta invece su Pompei, film che intreccia una storia sentimentale e le vicende di un gladiatore con la catastrofica eruzione del Vesuvio, ricostruita attraverso spettacolari effetti visivi.

I film su Sky Cinema domenica 1 novembre 2026

Sky Cinema Uno, ore 21:15 – L’ultimo samurai. Kolossal storico diretto da Edward Zwick con Tom Cruise e Ken Watanabe. Nel Giappone del XIX secolo, un ex capitano dell’esercito americano viene incaricato di addestrare le truppe imperiali, ma finisce per avvicinarsi al mondo e ai valori dei samurai.

Sky Cinema Stories, ore 21:15 – Enea. Film diretto e interpretato da Pietro Castellitto, con Sergio Castellitto e Benedetta Porcaroli. La storia segue un giovane appartenente all’alta borghesia romana, coinvolto in relazioni e situazioni che mettono in discussione i confini tra desiderio, privilegio e illegalità.

Sky Cinema Stories, ore 23:15 – Full Metal Jacket. Il film di Stanley Kubrick racconta l’addestramento dei marines americani e la guerra del Vietnam, attraverso una rappresentazione durissima della violenza e della disumanizzazione.

Sky Cinema Collection, ore 21:15 – The Bourne Identity. Matt Damon interpreta Jason Bourne, un uomo recuperato in mare e colpito da amnesia che scopre di possedere straordinarie capacità di combattimento, mentre cerca di ricostruire il proprio passato.

Sky Cinema Collection, ore 23:20 – The Bourne Supremacy. Nel secondo capitolo della saga, Jason Bourne viene coinvolto in una nuova cospirazione e deve affrontare nemici legati alle operazioni clandestine della CIA.

Sky Cinema Family, ore 21:00 – Minions. Film d’animazione dedicato ai buffi personaggi gialli dell’universo di Cattivissimo me, alla ricerca del cattivo ideale da servire. Il viaggio li conduce nella Londra degli anni Sessanta.

Sky Cinema Family, ore 22:35 – L’ultimo dominatore dell’aria. Fantasy diretto da M. Night Shyamalan. Un giovane dotato della capacità di controllare gli elementi deve affrontare una minaccia che rischia di sconvolgere l’equilibrio del mondo.