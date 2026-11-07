Sabato 7 e domenica 8 novembre, su Rai 1, è dato ampio spazio alle Linee. Di seguito vi sveliamo le tappe al centro dei vari format del fine settimana.

Linee 7 8 novembre, il Trentino protagonista

La giornata del 7 novembre delle Linee parte alle 11:25 con Linea Verde Trentino. Il format è dedicato alla scoperta della cultura, della storia e delle tradizioni del Trentino Alto Adige. Al centro dell’appuntamento ci sono i territori che circondano Vallagarina e Rovereto, dei luoghi capaci di innovarsi nel corso del tempo senza, tuttavia, perdere la propria identità. Fra le tappe del viaggio ci sono i vigneti del Marzemino e le cantine, dove è custodito il delizioso vino locale.

A seguire, dalle ore 12:00, Federico Quaranta e Giulia Capocchi guidano Linea Verde Storie. La trasmissione raggiunge il Trentino Alto Adige e la narrazione prende il via da un maso di famiglia a Tesero. La storia di tale luogo si incrocia con quella della comunità di Fiemme. I due presentatori incontrano i testimoni della tempesta di Vaia, che ha causato ingenti danni, e propone un focus sulla cooperativa Villa Maria di Trento, dove sono accolte persone con delle fragilità. Il viaggio termina a Bolzano con la tradizione vitivinicola della famiglia Pitzner.

Monica Caradonna e Tinto nella provincia di Salerno

Dalle ore 12:30 di sabato 7 novembre Monica Caradonna e Tinto tornano con Linea Verde Italia, ambientato questa settimana nella provincia di Salerno. Il punto di partenza è il mare, che restituisce dei materiali che diventano arte grazie al lavoro sapiente di alcuni artigiani, e continuano nel centro storico, con il Duomo che fa da testimone del profondo legame fra la città e San Matteo.

Dopo una visita al Giardino della Minerva, dove le piante continuano a essere al centro delle attività di ricerca, è raggiunto il Castello di Mercato San Severino, grande fortificazione oggi trasformata in un importante polo culturale. Nell’entroterra è visitato il borgo di Aquara e a Sant’Angelo a Fasanella sono raccontate le storie di coloro che, dopo anni di lontananza, hanno deciso di tornare nei loro luoghi di origine. La puntata termina sul mare con i giovani allievi del Circolo Velico.

Linee 7 8 novembre, Linea Verde

Infine, domenica 8 novembre dalle 12:20 circa, Peppone Calabrese, Margherita Granbassi e Fabio Gallo guidano Linea Verde e compiono un viaggio nella Marsica, tra le montagne del Parco Nazionale d’Abruzzo e la fertile Piana del Fucino.

Peppone si avventura nel cuore della Marsica alla scoperta del mestiere del pastore. Un lavoro antico, che oggi avviene mediante la cura territorio e la tutela della biodiversità. Nella Piana del Fucino, poi, è visitata quella che è una delle aree agricole più produttive e innovative del Paese, spiegate al conduttore dagli studenti dell‘Istituto Agrario.

Nella Piana, un tempo, era presente quello che era il terzo lago più grande del nostro paese. La sua scomparsa è al centro del racconto di Fabio Gallo e Margherita Granbassi. Lui, inoltre, si avventura nel Parco Nazionale per seguire le tracce dell’orso marsicano, mentre lei attraversa i boschi autunnali.

I tre conduttori si ritrovano a Opi, dove è festeggiata la prima riunione della neonata Cooperativa di Comunità.