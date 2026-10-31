Sabato 31 ottobre e domenica 1° novembre tornano protagoniste, su Rai 1, le Linee. Numerose le località visitate nel corso dei vari format, fra cui c’è Nomaglio, in provincia di Torino.

Linee 31 ottobre 1° novembre, Livio Beshir in Costa D’Avorio

La giornata del 31 ottobre parte alle ore 11:20 circa, quando Livio Beshir guida Linea Verde Discovery. Durante il programma le telecamere raggiungono la Costa D’Avorio, al centro di un profondo percorso di trasformazione fra l’espansione delle città, la crescita economica e lo sviluppo delle infrastrutture. Il viaggio inizia da Abidjan, metropoli affacciata sul Golfo di Guinea, e procede verso l’entroterra. Numerosi i progetti analizzati, dalla riforestazione del polmone verde di Massa Me al riciclo degli scarti derivanti dalle piantagioni di caucciù, che diventano preziose risorse.

Dalle 12:00, Federico Quaranta è al timone di Linea Verde Start. Il padrone di casa segue il corso del fiume Mincio per raccontare Mantova, città che da sempre ha un’anima anfibia, in equilibrio fra il mare e la terra. Il format analizza diversi monumenti cittadini come il Castello di S. Giorgio, fino alla scoperta della Riserva Naturale del Mincio e degli antichi mestieri degli uomini che hanno abitato le sue sponde.

Linea Verde Italia a Firenze

Sabato 31 ottobre, dalle 12:20 circa, su Rai 1 torna Linea Verde Italia. Alla conduzione tornano Tinto e Monica Caradonna, che mostrano gli angoli nascosti di Firenze. Dopo un approfondimento sulle opere di Beato Angelico, i due presentatori si spostano nella Fondazione Zeffirelli, dove ripercorsa la vita e la carriera di Franco Zeffirelli, uno dei registi e intellettuali italiani più importanti e apprezzati di sempre.

A Linea Verde Italia di oggi è visitato l’Opificio delle Pietre Dure, dove il lavoro sapiente di numerosi artisti restituisce l’antico splendore ai capolavori dell’arte. Dopo una gita sull’Arno, i due conduttori dedicano un approfondimento sulla cucina fiorentina.

Linee 31 ottobre 1° novembre, la Sagra della Castagna

Domenica 1° novembre, dalle ore 12:20 circa su Rai 1, torna Linea Verde con Margherita Granbassi, Fabio Gallo e Peppone Calabrese. Il trio si reca a Nomaglio, borgo della provincia di Torino, e partecipa alla Sagra della Castagna. Peppone segue i preparati della festa, visitando l’antico mulino, fulcro dell’Ecomuseo della castagna, e incontra un anziano castanicoltore e una giovane cuoca che mostra diverse ricette con protagonista la castagna. Granbassi racconta il territorio spostandosi tra antiche mulattiere, un tempo usate per far muovere uomini e merci, e castagneti secolari. Per il gran finale i conduttori si ritrovano insieme per gustare delle ricette simbolo della zona.