Ennesimo flop per Antonino Monteleone. La Rai, infatti, ha scelto uno stop per l’edizione autunnale di Filorosso, che giungerà al termine il 17 novembre.

Stop Filorosso 17 novembre, le voci di una chiusura anticipata e la smentita

La certezza, dunque, è che la sesta edizione di Filorosso, che dal 15 settembre è in onda il martedì sera su Rai 3, è oramai agli sgoccioli.

Inizialmente si era diffusa la notizia legata a una cancellazione del format, con la Rai che avrebbe scelto di mettere in soffitta, almeno per il momento, un programma che, di fatto, è in onda su Rai 3 da circa sei mesi, contando anche la versione estiva partita il 15 giugno e giunta al termine il 31 agosto.

Poche ore più tardi sulla vicenda è intervenuto Antonino Monteleone. Il giornalista, con un post pubblicato sui social, ha confermato lo stop di Filorosso, ma ha negato che la Rai abbia optato per una cancellazione: “Filorosso non chiude. A settembre, in conferenza stampa, lo avevamo detto: 10 puntate, poi una pausa e nel 2027 torniamo in onda. Chi oggi racconta una chiusura sta raccontando una bufala“.

Un nuovo flop per Antonino Monteleone

Solo il tempo ci dirà se effettivamente Filorosso tornerà in onda l’anno prossimo. Senza dubbio, analizzando gli ascolti ottenuti, per Antonino Monteleone sta per concludersi un’avventura, l’ennesima da quando è in Rai, poco fortunata negli ascolti.

Le nove puntate fino a ora proposte hanno informato una media di appena 335 mila spettatori, con una share del 2,5%. Un dato che per il giornalista sa di bocciatura senza appello, con Rai 3 che nella fascia del prime time del martedì è costantemente superata dai diretti concorrenti Rete 4 e La7, oltre che dalla pressoché totalità delle altre reti generaliste.

Qualora la Rai dovesse effettivamente scegliere di riproporre Filorosso con Antonino Monteleone nel 2027 sarà necessario, senza dubbio, apportare dei cambiamenti, a partire dalla collocazione nel palinsesto.

Stop Filorosso 17 novembre, cosa andrà al suo posto

Con lo stop di Filorosso, dunque, il prime time del martedì sera accoglierà Indovina chi viene a cena, longevo programma di Sabrina Giannini dedicato alle inchieste sul mondo dell’alimentazione e non solo. Tuttavia, per vedere le puntate inedite di tale trasmissione sarà necessario attendere il 1° dicembre. La settimana precedente, il 24 novembre, la prima serata della terza rete sarà occupata da una puntata speciale di Amore Criminale con Veronica Pivetti, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne che si svolge il 25 novembre.