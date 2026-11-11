Stasera in TV, giovedì 12 novembre 2026, Rai 1 dedica la serata alla UEFA Nations League con la partita Italia-Francia, in diretta dallo stadio Giuseppe Meazza di Milano. Canale 5 propone una nuova puntata della soap turca Tutto per la mia famiglia, caratterizzata da una tragica svolta. Rai 2 trasmette Ore 14 Sera, Rai 3 conferma Splendida Cornice, Rete 4 torna con Dritto e rovescio e Italia 1 propone Le Iene. Su La7 spazio a Piazzapulita, TV8 sceglie il film romantico La risposta è nelle stelle e Nove inaugura la sesta stagione di Only Fun – Comico Show. Per gli appassionati di cinema, Sky Cinema Uno propone Tuner – L’accordatore, mentre gli altri canali Sky trasmettono thriller, commedie e grandi film d’avventura.

Programmi TV di giovedì 12 novembre 2026

Rai 1, ore 20:30 – Italia-Francia, UEFA Nations League 2026/2027 . In diretta dallo stadio Giuseppe Meazza di Milano, la Nazionale italiana affronta la Francia nella quinta giornata del Gruppo A1. Calcio d’inizio alle 20:45.

– . In diretta dallo stadio Giuseppe Meazza di Milano, la Nazionale italiana affronta la Francia nella quinta giornata del Gruppo A1. Calcio d’inizio alle 20:45. Rai 2, ore 21:20 – Ore 14 Sera . Salvo Sottile conduce il programma di approfondimento dedicato ai principali casi di cronaca, tra testimonianze, ricostruzioni e sviluppi investigativi.

– . Salvo Sottile conduce il programma di approfondimento dedicato ai principali casi di cronaca, tra testimonianze, ricostruzioni e sviluppi investigativi. Rai 3, ore 21:15 – Splendida Cornice . Geppi Cucciari torna con il programma che unisce cultura, attualità, incontri e intrattenimento, attraverso interviste e momenti di ironia.

– . Geppi Cucciari torna con il programma che unisce cultura, attualità, incontri e intrattenimento, attraverso interviste e momenti di ironia. Rete 4, ore 21:33 – Dritto e rovescio . Paolo Del Debbio conduce il talk politico ed economico, con interviste, servizi e confronti sulle principali questioni italiane.

– . Paolo Del Debbio conduce il talk politico ed economico, con interviste, servizi e confronti sulle principali questioni italiane. Canale 5, ore 21:21 – Tutto per la mia famiglia . La soap turca prosegue con gli episodi 98, 99 e 100 della seconda stagione. Kaan e Susen vengono ricoverati dopo una drammatica caduta, mentre le tensioni familiari si aggravano.

– . La soap turca prosegue con gli episodi 98, 99 e 100 della seconda stagione. Kaan e Susen vengono ricoverati dopo una drammatica caduta, mentre le tensioni familiari si aggravano. Italia 1, ore 21:15 – Le Iene . Veronica Gentili conduce una nuova puntata del programma di inchiesta, tra reportage, testimonianze e approfondimenti dedicati all’attualità.

– . Veronica Gentili conduce una nuova puntata del programma di inchiesta, tra reportage, testimonianze e approfondimenti dedicati all’attualità. La7, ore 21:15 – Piazzapulita . Corrado Formigli guida il programma di approfondimento politico, con reportage, interviste e dibattiti sugli avvenimenti della settimana.

– . Corrado Formigli guida il programma di approfondimento politico, con reportage, interviste e dibattiti sugli avvenimenti della settimana. TV8, ore 21:40 – La risposta è nelle stelle . Film romantico con Scott Eastwood e Britt Robertson, tratto dal romanzo di Nicholas Sparks. L’incontro tra un campione di rodeo e una studentessa d’arte dà inizio a una storia sentimentale complicata.

– . Film romantico con Scott Eastwood e Britt Robertson, tratto dal romanzo di Nicholas Sparks. L’incontro tra un campione di rodeo e una studentessa d’arte dà inizio a una storia sentimentale complicata. Nove, ore 21:30 – Only Fun – Comico Show . Prima puntata della sesta stagione del programma comico, condotto da Belén Rodríguez e dai PanPers.

– . Prima puntata della sesta stagione del programma comico, condotto da Belén Rodríguez e dai PanPers. Rai 4, ore 21:20 – Sons. Thriller psicologico con Sidse Babett Knudsen. Una guardia carceraria riconosce tra i detenuti l’uomo responsabile della morte del figlio e si trova davanti a un difficile conflitto morale.

Stasera su Rai 1: Italia-Francia, Nations League 2026/2027

Rai 1 dedica la serata di giovedì 12 novembre 2026 a Italia-Francia, incontro valido per la quinta giornata della UEFA Nations League 2026/2027.

La programmazione comincia alle 20:30, con il collegamento dallo stadio Giuseppe Meazza di Milano, mentre il calcio d’inizio è fissato per le 20:45.

Gli Azzurri affrontano una delle Nazionali più importanti del panorama europeo in una partita che assume un peso significativo per gli equilibri del Gruppo A1, composto da Italia, Francia, Belgio e Turchia.

La formazione italiana arriva all’appuntamento dopo una prima parte del girone caratterizzata da risultati alterni. All’esordio ha perso contro il Belgio, per poi conquistare una vittoria in trasferta contro la Turchia.

Il successivo pareggio per 1-1 sul campo della Francia ha confermato la capacità degli Azzurri di competere con una delle squadre più forti del continente, mentre il successo interno contro la Turchia ha permesso di mantenere aperta la corsa alla qualificazione.

Alla vigilia della quinta giornata, la classifica vede la Francia al comando con 10 punti, seguita dall’Italia a quota 7 e dal Belgio con 6 punti. La Turchia chiude il gruppo senza punti.

Il confronto di Milano rappresenta dunque un passaggio importante. Una vittoria italiana permetterebbe agli Azzurri di raggiungere i francesi in classifica e di presentarsi all’ultima giornata con prospettive favorevoli.

La sfida richiama inoltre una rivalità calcistica ricca di precedenti storici. Italia e Francia si sono affrontate in numerose occasioni, dando vita a partite che hanno segnato competizioni internazionali e momenti particolarmente importanti per entrambe le Nazionali.

Il pubblico di San Siro accompagna quindi una serata nella quale la posta in gioco non riguarda soltanto il prestigio del confronto, ma anche il cammino nella competizione europea.

La partita costituisce il penultimo appuntamento dell’Italia nella fase a gironi. Gli Azzurri torneranno in campo domenica 15 novembre, quando affronteranno il Belgio a Bruxelles nell’ultima giornata.

Al termine dell’incontro, Rai 1 propone gli approfondimenti e gli aggiornamenti sportivi, prima di lasciare spazio, alle 23:30, a Porta a Porta, il programma condotto da Bruno Vespa.

Stasera su Canale 5: Tutto per la mia famiglia, la morte di Kaan

Canale 5 trasmette dalle 21:21 una nuova puntata di Tutto per la mia famiglia, la soap turca che continua a raccontare le vicende dei fratelli Eren e delle famiglie legate all’Istituto Ataman.

La serata comprende tre episodi della seconda stagione, il numero 98, seguito dal 99 e dal 100. Le nuove trame segnano una svolta drammatica, destinata a modificare profondamente i rapporti tra i protagonisti.

Kaan e Susen vengono ricoverati in ospedale

Dopo essere precipitati dal ballatoio della caffetteria della scuola, Kaan e Susen vengono soccorsi e trasportati d’urgenza in ospedale. Le loro condizioni sono inizialmente molto gravi e i familiari attendono con angoscia notizie dai medici.

L’incidente è avvenuto durante un confronto particolarmente acceso. Susen era decisa a rivelare la verità sulla morte di Kadir, ma Kaan aveva cercato di impedirle di parlare, dando origine a una colluttazione culminata nella caduta.

Akif è sconvolto dall’accaduto. Il senso di colpa per il rapporto difficile con il figlio si mescola alla rabbia, spingendolo ad accusare il preside Burak di non aver garantito condizioni di sicurezza adeguate all’interno dell’istituto.

Nel frattempo, Doruk ripensa al modo in cui ha trattato Kaan in passato. La possibilità di perderlo lo costringe a confrontarsi con sentimenti che fino a quel momento aveva cercato di ignorare.

Stasera su Italia 1: Le Iene

Italia 1 dedica la prima serata a Le Iene, in onda dalle 21:15, con la conduzione di Veronica Gentili.

Il programma torna con servizi e inchieste dedicati alle principali questioni di attualità, alternando temi sociali, vicende giudiziarie e testimonianze.

La trasmissione si distingue per uno stile diretto, nel quale il racconto giornalistico viene spesso accompagnato da elementi di ironia e da un linguaggio volutamente provocatorio.

Gli inviati affrontano situazioni differenti, cercando di documentare problemi e contraddizioni attraverso interviste, riprese sul campo e confronti con le persone coinvolte.

Accanto alle inchieste trovano spazio storie personali che permettono di approfondire il rapporto tra esperienze individuali e questioni più ampie della società.

La struttura del programma alterna contributi filmati, interventi in studio e aggiornamenti su vicende già affrontate nelle puntate precedenti.

Le Iene si conferma così una delle principali proposte di infotainment del giovedì sera, in alternativa ai programmi di approfondimento politico delle altre reti.

Prima dell’appuntamento, Italia 1 trasmette NCIS – Unità anticrimine. In seconda serata torna la serie Sono Lillo.

Stasera sul Nove: Only Fun – Comico Show

Nove propone alle 21:30 la prima puntata della sesta stagione di Only Fun – Comico Show, il programma dedicato alla comicità e all’intrattenimento.

Alla conduzione tornano Belén Rodríguez e il duo comico dei PanPers, formato da Andrea Pisani e Luca Peracino.

La trasmissione propone una serie di esibizioni che alternano monologhi, sketch e personaggi comici, con artisti appartenenti a generazioni e stili differenti.

Il programma mette al centro la capacità della comicità di osservare situazioni quotidiane, rapporti personali e abitudini della società contemporanea, trasformandoli in momenti di divertimento.

Accanto ai protagonisti più conosciuti trovano spazio altri interpreti, chiamati a confrontarsi con il pubblico attraverso nuovi personaggi e situazioni.

Il debutto della sesta stagione rappresenta quindi un appuntamento per gli appassionati della comicità televisiva, in alternativa ai talk, alla partita della Nazionale e alle fiction delle altre reti.

Prima dello spettacolo, Nove trasmette Cash or Trash – Chi offre di più?, il programma dedicato agli oggetti da collezione e alle aste.

I film di stasera in TV

Tra i film in chiaro di giovedì 12 novembre 2026 spiccano La risposta è nelle stelle su TV8, Sons su Rai 4, The Rebound – Ricomincio dall’amore su Rai Movie, Troy sul canale 20 e Beverly Hills Cop su Iris.

Sons, film drammatico danese diretto da Gustav Möller, racconta la vicenda di Eva, una guardia carceraria che riconosce tra i nuovi detenuti l’uomo responsabile dell’omicidio del figlio.

Il dolore e il desiderio di vendetta spingono la donna a cercare il trasferimento nel reparto nel quale si trova il giovane. Il suo comportamento diventa progressivamente più aggressivo, mettendo in discussione i principi professionali ai quali aveva sempre cercato di attenersi.

Il film affronta il tema della vendetta attraverso un racconto psicologico claustrofobico, interrogandosi sul rapporto tra giustizia, responsabilità e dolore.

Su Rai Movie va in onda The Rebound – Ricomincio dall’amore, commedia romantica con Catherine Zeta-Jones e Justin Bartha. Dopo aver scoperto il tradimento del marito, Sandy decide di trasferirsi a New York insieme ai figli e di ricominciare una nuova vita. L’incontro con Aram, un giovane uomo che diventa il babysitter dei bambini, modifica progressivamente i suoi sentimenti.

Il canale 20 propone Troy, kolossal diretto da Wolfgang Petersen e liberamente ispirato all’Iliade di Omero. Il rapimento di Elena da parte del principe troiano Paride provoca la reazione dei sovrani greci, dando origine a una guerra nella quale emergono figure leggendarie come Achille, Ettore e Agamennone.

Iris sceglie Beverly Hills Cop – Un piedipiatti a Beverly Hills, commedia poliziesca con Eddie Murphy. Il protagonista, Axel Foley, è un investigatore di Detroit che raggiunge la California per fare luce sull’omicidio di un amico, scontrandosi con i metodi più formali della polizia locale.

TwentySeven trasmette Sabrina, commedia romantica con Harrison Ford e Julia Ormond, mentre La7Cinema propone Mississippi Burning – Le radici dell’odio, film diretto da Alan Parker e ambientato negli Stati Uniti degli anni Sessanta.

La5 dedica la prima serata a La musica nel cuore – August Rush, storia di un bambino dotato di un talento musicale straordinario che cerca di ritrovare i genitori.

Cine34 propone Ti presento un amico, con Raoul Bova, mentre Italia 2 sceglie Contagious – Epidemia mortale, un dramma post-apocalittico con Arnold Schwarzenegger.

I film su Sky Cinema giovedì 12 novembre 2026

Sky Cinema Uno, ore 21:15 – Tuner – L’accordatore. Thriller con Leo Woodall e Dustin Hoffman. Il protagonista è un giovane accordatore di pianoforti dotato di uno straordinario talento uditivo. La sua capacità di riconoscere suoni e dettagli impercettibili agli altri lo rende particolarmente abile nel lavoro, ma finisce per attirare l’attenzione di persone coinvolte in attività criminali. Il ragazzo si trova così davanti a scelte che mettono alla prova la sua coscienza.

Sky Cinema Uno, ore 23:10 – Ricchi… da morire – Delitti in famiglia. Commedia nera con Glen Powell, Margaret Qualley ed Ed Harris. Un giovane escluso da una ricchissima dinastia decide di vendicarsi dei parenti che lo separano dall’eredità familiare, dando vita a un piano ricco di intrighi e situazioni imprevedibili.

Sky Cinema Stories, ore 21:15 – Il ritratto del duca. Commedia drammatica diretta da Roger Michell, con Jim Broadbent e Helen Mirren. Ispirato a una storia vera, il film racconta la vicenda di Kempton Bunton, pensionato britannico che nel 1961 viene accusato del furto di un celebre ritratto del duca di Wellington dalla National Gallery di Londra. Il suo gesto diventa occasione per raccontare il rapporto tra giustizia sociale, famiglia e istituzioni.

Sky Cinema Stories, ore 22:55 – Hamnet – Nel nome del figlio. Dramma diretto da Chloé Zhao, con Jessie Buckley e Paul Mescal. Ambientato nell’Inghilterra elisabettiana, racconta il dolore di William Shakespeare e della moglie Agnes dopo la perdita del figlio Hamnet, esplorando il rapporto tra lutto, amore e creazione artistica.

Sky Cinema Collection, ore 21:15 – Jurassic World – Il dominio. Terzo capitolo della trilogia moderna, diretto da Colin Trevorrow, con Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Laura Dern, Sam Neill e Jeff Goldblum. I dinosauri vivono ormai a contatto con gli esseri umani, creando un equilibrio fragile che rischia di essere compromesso da nuovi esperimenti genetici.

Sky Cinema Collection, ore 00:00 – Jurassic World – La rinascita. Nuovo capitolo della saga, con Scarlett Johansson, Mahershala Ali e Jonathan Bailey. Una spedizione raggiunge un’area isolata nella quale sopravvivono alcune delle specie più pericolose di dinosauri, alla ricerca di materiale genetico utile a un progetto scientifico.