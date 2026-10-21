Non c’è pace per Antonino Monteleone. Il suo talk Filorosso, da settimane al centro dell’attenzione a causa degli ascolti tutt’altro che soddisfacenti, nella puntata del 20 ottobre aveva fra gli ospiti l’ex Ministro della Giustizia Claudio Martelli, che ha pronunciato una bestemmia in diretta.

Filorosso Claudio Martelli bestemmia, cosa è successo

Nella puntata del 20 ottobre di Filorosso, in onda come sempre in diretta e in prima serata su Rai 3, il conduttore Antonino Monteleone ha deciso di dedicare ampio spazio alle stragi di mafia del 1992, oltre ai presunti depistaggi che avrebbero accompagnato questi tragici eventi. In studio, per discuterne, erano presenti numerosi ospiti. Fra loro c’erano Claudio Martelli, ex Ministro della Giustizia, e Antonio Di Pietro, ex magistrato e in passato senatore e deputato.

Mentre i due discutevano, Martelli ha pronunciato una bestemmia, sentita chiaramente sia in studio che a casa. Il fatto, in poco tempo, è diventato virale sul web. Rivedendo la puntata su RaiPlay, inoltre, l’espressione blasfema è per il momento ancora presente e non è stato applicato alcun taglio.

Filorosso Claudio Martelli bestemmia, la reazione del conduttore

Nella diretta, il conduttore Antonino Monteleone, non appena si è reso conto dell’accaduto e comprendendone la gravità, ha subito ripetuto una serie di no. Successivamente, con le mani sulla fronte, ha aggiunto: “Qua non è il Grande Fratello e non verrà espulso. Ora facciamo rispondere Di Pietro, però mamma mia…”.

L’ex inviato de Le Iene, dunque, si è trovato a gestire una situazione decisamente delicata e imprevedibile. La sua reazione ha però attirato qualche critica sui social. Non è piaciuta, in particolare, la scelta di riferirsi ad altri format, per di più della concorrenza, per tentare di uscire dall’impasse che inevitabilmente si è venuta a creare.

Gli ascolti

Quella legata alla bestemmia non è che l’ultima polemica in ordine di tempo che coinvolge Filorosso. Il talk, da tempo, è al centro delle critiche a causa degli ascolti tutt’altro che eccellenti. Dopo la versione estiva, in onda da giugno ad agosto e che ha chiuso con una media del 4,2% di share, la Rai ha deciso di promuovere il format anche in autunno. I risultati, tuttavia, sono deludenti. Le sei puntate fino ad ora proposte sono ferme a una share media del 2,6%, con l’appuntamento del 20 ottobre che ha ottenuto solamente il 2,8% con 379 mila spettatori interessati.

Numeri, questi, che restituiscono l’ennesimo flop negli ascolti per Antonino Monteleone in Rai dopo le esperienze con L’Altra Italia e Linea di Confine.