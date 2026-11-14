Domenica 15 novembre, su Rai 1, va in onda una nuova puntata di Linea Verde. La trasmissione, visibile anche in streaming su RaiPlay, parte alle ore 12:20 circa.

Linea Verde 15 novembre, la rinascita di Amatrice

Al timone di Linea Verde torna, come ogni domenica, il trio formato da Peppone Calabrese, Fabio Gallo e Margherita Granbassi. I tre, questa settimana, raggiungono il Lazio, concentrando il proprio racconto su Amatrice e i territori circostanti.

Si tratta di una realtà che nell’ultimo decennio ha attraversato un profondo processo di cambiamento. Nel 2016, infatti, il paese è stato duramente colpito da un terremoto che ha causato centinaia di morti. Nonostante abbia lasciato un segno profondo, il sisma non ha scalfito il carattere delle popolazioni.

Linea Verde di oggi è visibile anche in streaming e on demand su RaiPlay.

Peppone Calabrese e la tradizione dell’Amatriciana

Peppone, a Linea Verde di oggi, si sposta fra le numerose frazioni di Amatrice alla ricerca degli ingredienti necessari per realizzare la deliziosa pasta all’Amatriciana, vero e proprio simbolo della cucina locale. Per ricostruire la storia di questo piatto il conduttore incontra una famiglia di pastori, tra i pochi rimasti in zona, che da quattro generazioni alleva pecore e produce un formaggio dagli aromi decisamente intensi. Della zona di montagna vicino a Campotosto è invece originario il guanciale. Infine, il conduttore approfondisce la storia dell’unico pastificio rimasto ad Amatrice, che è riuscito a superare le avversità causate dal terremoto.

Margherita Granbassi, durante Linea Verde del 15 novembre, raggiunge Orie Terme, luogo a poche km di distanza da Amatrice. È in questa terra che la famiglia Betturri ha realizzato un parco naturale nel vecchio castagneto che oggi dà ospitalità a daini e cervi. Inoltre visita un piccolo museo posto a Configno e che custodisce la memoria della popolazione locale.

Linea Verde 15 novembre, il tragitto di Fabio Gallo

Fabio Gallo, durante Linea Verde del 15 novembre, fa conoscere al pubblico tre storie di tenacia. La prima è quella di Sandro, che dopo essersi innamorato di Gianna e di Campotosto ha deciso di diventare coltivatore della rarissima patata turchesa. A seguire è proposto un focus su Assunta, ex archeologa che dopo aver scoperto il telaio della nonna ha scelto di cambiare vita e dedicare il suo tempo all’arte della tessitura. Infine è raccontata la storia di Michela, che ha delocalizzato l’agriturismo di famiglia creando uno spazio che condivide con i suoi cavalli e con il suo bardotto, un incrocio tra asina e cavallo con il quale pratica la dama dolce.

I tre conduttori terminano il loro viaggio sulle rive del lago di Scandarello, dove gustano un piatto di spaghetti all’Amatriciana.