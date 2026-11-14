Domenica 15 novembre, su Canale 5, è proposta una nuova puntata di Melaverde. La trasmissione, che analizza ogni settimana le bellezze culturali e paesaggistiche del nostro paese, è proposta dalle ore 11:50.

Melaverde puntata 15 novembre, le eccellenze gastronomiche al centro del racconto

Al timone di Melaverde di oggi, domenica 15 novembre, è confermata la coppia formata da Ellen Hidding e da Vincenzo Venuto. I due visitano altrettante zone italiane, andando alla scoperta delle tradizioni e delle eccellenze gastronomiche.

L’appuntamento, visibile anche in streaming e on demand mediante l’applicazione Mediaset Infinity, è preceduto da Melaverde Le Storie, in partenza alle ore 10:55 e che propone alcuni dei migliori servizi realizzati nelle passate edizioni.

Due gli argomenti al centro della narrazione: il Prosciutto San Daniele, prodotto Denominazione d’Origine Protetta (DOP), e la Nocciola Piemontese, frutta secca che ha la certificazione Indicazione Geografica Protetta (IGP).

Ellen Hidding raggiunge il Friuli Venezia Giulia

Ellen Hidding, durante Melaverde di oggi, raggiunge il Friuli Venezia Giulia, concentrando il proprio racconto sul territorio che circonda San Daniele del Friuli, cittadina che conta poco meno di 8 mila residenti.

Si tratta di un luogo assolutamente unico: il paese, infatti, può godere di un microclima favorito dall’incontro tra le correnti marine e quelle montane e dalla presenza del fiume Tagliamento. Proprio queste caratteristiche si rivelano essere fondamentali per la produzione del già citato Prosciutto San Daniele.

La conduttrice, a Melaverde, accompagna gli spettatori alla scoperta della storia di questo salume, oltre che delle tecniche di lavorazione e di alcune ricette tipiche della cucina locale. Un focus, poi, è proposto sul ruolo del sale marino nella stagionatura e il suo successivo riciclo attraverso un innovativo stabilimento unico in Europa.

Melaverde puntata 15 novembre, l’Alta Langa

Vincenzo Venuto, a Melaverde del 15 novembre, visita l’Alta Langa piemontese. Un territorio, questo, che è conosciuto a livello internazionale per la Nocciola, che nasconde una tradizione portata avanti da generazioni.

L’intero processo di lavorazione di questo prodotto è al centro del viaggio del presentatore. In primis è mostrato il lavoro della raccolta, della selezione e della sgusciatura di tale frutto, che prima di essere utilizzato viene sgusciato. Venuto racconta anche la trasformazione della Nocciola, che grazie alle mani sapienti di diversi lavoratori è trasformata in creme, cioccolatini, gianduia e gelati.

Il risultato finale è un viaggio alla scoperta di una filiera che valorizza le comunità locali, mischiando la tradizione con l’innovazione e l’artigianalità.