Canale 5 ha trovato il format dedicato all’approfondimento religioso. Si tratta di Leone La forza di un Papa, programma che va in onda tutte le domeniche dalle ore 08:45.

Leone La forza di un Papa, il format nato come uno speciale dedicato al Pontefice

Leone La forza di un Papa è un programma realizzato da Videonews, con la produzione curata dal vaticanista Fabio Marchese Ragona. In studio, in qualità di conduttore, è coinvolto Dario Maltese, mezzobusto del TG5 e reduce dall’esperienza estiva al timone di Morning News.

Leone La forza di un Papa ha esordito lo scorso 25 ottobre e, inizialmente, si trattava di uno speciale pensato per ripercorrere il momento più delicato del pontificato del Santo Padre: la scoperta di un adenocarcinoma polmonare, dall’annuncio in Piazza San Pietro fino all’operazione perfettamente riuscita all’Ospedale Gemelli di Roma.

Mediaset ha trovato la propria versione di A Sua Immagine

Mediaset, successivamente, ha deciso di trasformare Leone La forza di un Papa, facendolo diventare un appuntamento fisso nel palinsesto della domenica mattina di Canale 5. Entrambe le reti ammiraglia, dunque, nella prima parte della domenica puntano su una programmazione tv fortemente orientata all’informazione religiosa: Leone La forza di un Papa e la Santa Messa sul Biscione, A Sua Immagine e l’Angelus del Pontefice su Rai 1. Un genere, questo, di cui la Rai si occupa da anni con il programma di Lorena Bianchetti e sul quale ora Mediaset, con Dario Maltese, sembra fortemente intenzionata a puntare.

Proprio come A Sua Immagine anche la trasmissione guidata da Dario Maltese si concentra sui valori della spiritualità e della Chiesa Cattolica, proponendo storie e riflessioni con un taglio divulgativo e incentrato sull’attualità.

Leone La forza di un Papa, la puntata del 15 novembre

Durante l’appuntamento in onda il 15 novembre il conduttore si concentra sulla visita del Santo Padre in Perù, con collegamenti da Chiclayo. Spazio alla storia della beata Chiara Luce Badano, scomparsa a soli 18 anni dopo una grave malattia. Per ricordarla è intervistato un suo amico. In occasione della Giornata mondiale dei poveri che si celebra proprio il 15 novembre sono raccontate le storie di rinascita grazie all’aiuto dei volontari della comunità di Sant’Egidio, presenti in collegamento da Roma. Infine è proposto un focus su Padre Pio e su San Giuseppe Moscati, il medico dei poveri.

In studio, insieme a Dario Maltese, ci sono Monica Leofreddi e la scrittrice Catena Fiorello.