Domenica 22 novembre, su Rai 1, torna Linea Verde. Il programma che racconta le bellezze del nostro paese prende il via nella consueta collocazione delle 12:20 circa.

Linea Verde 22 novembre, le Cinque Terre

Peppone Calabrese, Margherita Granbassi e Fabio Gallo tornano alla conduzione di Linea Verde. Il format, oltre che in televisione, è proposto anche in streaming e on demand mediante l’applicazione RaiPlay.

Al centro del programma, nell’appuntamento del 22 novembre, c’è la Liguria. In particolare le telecamere ammirano le Cinque Terre e, più in generale, i territori della provincia de La Spezia.

Grande protagonista della narrazione è l’olio extravergine d’oliva, prodotto da sempre centrale nell’agricoltura italiana.

Il Golfo dei Poeti

A Linea Verde del 22 novembre è dato spazio all’olio ligure e ai cosiddetti uliveti eroici. Con tale nome ci si riferisce alle coltivazioni di olivo realizzate su ripidi terrazzamenti a picco sul mare. I presentatori raggiungono il cosiddetto Golfo dei Poeti, insenatura che deve il suo nome ai numerosi intellettuali che nel corso dei secoli hanno scelto di trascorrere parte del loro tempo qui, da Eugenio Montale e Dante Alighieri.

Le telecamere di Rai 1 si spostano a Portovenere per visitare un antico frantoio della Liguria. Un luogo, questo, che è anche un simbolo della storia locale, in quanto i resti sono stati rinvenuti nella Villa romana del Varignano.

Peppone, Granbassi e Gallo si spostano a Riomaggiore e nei pressi dell’abitato collinare di Volastra. Un paese, questo, che è da sempre vocato alla produzione dell’olio extravergine d’oliva, che oggi è quasi interamente realizzato per il consumo delle famiglie locali. Qui le telecamere entrano all’interno degli uliveti e vigneti a picco sul mare, sostenuti dalla maestria dei muretti a secco e dei terrazzamenti.

Linea Verde 22 novembre, Ponzano Superiore

La puntata del 22 novembre di Linea Verde continua con la ricerca delle piccole comunità che tendono a raccogliersi attorno ai riti autunnali legati all’olio. Un focus, sul finire del viaggio, è proposto nell’entroterra, fino ad arrivare a Ponzano Superiore. I conduttori hanno la possibilità di assaggiare la tipica scherpada, una torta salata locale molto apprezzata a base di bietole e zucca.

In chiusura di appuntamento è dato spazio all’antichissima tradizione del pesto genovese. Tale condimento, che oltre al basilico, ai pinoli e all’aglio ha l’olio extravergine di oliva come grande protagonista, ha una storia che affonda le proprie radici nel passato. D’altronde, la prima ricetta scritta del pesto risale alla metà dell’800.