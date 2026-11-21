Stasera in TV domenica 22 novembre 2026, Rai 1 presenta La famiglia Panini – L’avventura delle figurine, la nuova fiction dedicata alla celebre famiglia modenese. Canale 5 propone Racconto di una notte, Rai 2 torna con The Rookie e Rai 3 conferma Report. Su Italia 1 spazio a Le Iene presentano: La Cura, mentre Nove trasmette Che tempo che fa. Tra i film della serata spiccano Il giustiziere della notte su TV8, Moonfall su Rai Movie e Attacco al potere 2 su Sky Cinema Uno.
Programmi TV di domenica 22 novembre 2026
- Rai 1, ore 21:30 – La famiglia Panini – L’avventura delle figurine. Debutta la fiction ispirata al romanzo di Luigi Garlando. Nella Modena degli anni Quaranta, Antonio e Olga Panini cercano di costruire un futuro migliore per i loro otto figli. Due episodi consecutivi.
- Rai 2, ore 21:00 – The Rookie 8. Gli episodi Il sosia perfetto e La vendetta è spietata concludono l’ottava stagione della serie poliziesca.
- Rai 3, ore 21:00 – Report. Nuove inchieste giornalistiche dedicate all’attualità, alla rotta migratoria del Mediterraneo e alle responsabilità delle istituzioni.
- Rete 4, ore 21:33 – Fuori dal coro. Mario Giordano affronta i principali temi politici, economici e sociali.
- Canale 5, ore 21:21 – Racconto di una notte. Asaf continua a ricevere minacce e scopre che una misteriosa videocassetta contenente immagini di Mehmet è stata inviata a casa di Mahir.
- Italia 1, ore 21:20 – Le Iene presentano: La Cura. Nuovo appuntamento con il programma di approfondimento e le testimonianze dedicate al tema della salute.
- La7, ore 20:35 – In onda. Luca Telese e Marianna Aprile approfondiscono l’attualità. Alle 22:00 segue il documentario La storia di Mr Huang.
- TV8, ore 21:30 – Il giustiziere della notte. Bruce Willis interpreta un chirurgo che decide di vendicare la propria famiglia dopo una violenta aggressione.
- Nove, ore 20:00 – Che tempo che fa. Fabio Fazio e Luciana Littizzetto tornano con interviste, ospiti e intrattenimento.
I film di stasera in TV
Rai 4, ore 21:20 – Disturbia. Shia LaBeouf interpreta un adolescente agli arresti domiciliari che comincia a sospettare del vicino di casa.
Rai Movie, ore 21:10 – Moonfall. Halle Berry e Patrick Wilson cercano di salvare la Terra quando la Luna abbandona la propria orbita.
20 Mediaset, ore 21:10 – Cash Out – I maghi del furto. John Travolta interpreta un criminale coinvolto in una rapina che prende una piega imprevista.
Iris, ore 21:14 – Blow. Johnny Depp protagonista del film biografico dedicato al narcotrafficante George Jung.
TwentySeven, ore 21:15 – Come ti rovino le vacanze. Ed Helms e Christina Applegate interpretano una coppia alle prese con un viaggio familiare disastroso.
Cielo, ore 21:15 – Kill Bill – Volume 2. Uma Thurman prosegue la sua vendetta nel film diretto da Quentin Tarantino.
Cine34, ore 21:00 – Ti amo in tutte le lingue del mondo. Leonardo Pieraccioni interpreta un professore coinvolto in una complicata vicenda sentimentale.
I film su Sky Cinema domenica 22 novembre 2026
Sky Cinema Uno, ore 21:15 – Attacco al potere 2. Gerard Butler deve proteggere il presidente americano durante un attentato terroristico a Londra.
Sky Cinema Stories, ore 21:15 – Mickey 17. Robert Pattinson interpreta un uomo impiegato in missioni spaziali pericolose, il cui corpo viene continuamente rigenerato.
Sky Cinema Collection, ore 21:15 – Piedone – Uno sbirro a Napoli. L’episodio Oltre il confine segue l’ispettore Vincenzo Palmieri in un’indagine che arriva fino ad Amburgo.
Sky Cinema Family, ore 21:00 – Transformers 3. Gli Autobot affrontano una nuova minaccia aliena che mette in pericolo la Terra.
Sky Cinema Action, ore 21:00 – World War Z. Brad Pitt cerca di fermare una pandemia che trasforma gli esseri umani in zombie.
Sky Cinema Suspense, ore 21:00 – The Captive – Scomparsa. Ryan Reynolds interpreta un padre che continua a cercare la figlia rapita otto anni prima.
Sky Cinema Comedy, ore 21:00 – Benvenuti al Sud. Claudio Bisio interpreta un direttore postale trasferito dalla Lombardia alla Campania.
Sky Cinema Romance, ore 21:00 – Song Sung Blue – Una melodia d’amore. Hugh Jackman e Kate Hudson interpretano due musicisti che fondano una tribute band dedicata a Neil Diamond.
Sky Cinema Drama, ore 21:00 – Mrs Lowry & Son. Timothy Spall e Vanessa Redgrave raccontano il difficile rapporto tra il pittore L.S. Lowry e sua madre.
Sky Cinema Uno +24, ore 21:15 – Il giustiziere della notte. Bruce Willis è un chirurgo che diventa un vendicatore dopo l’aggressione alla famiglia.