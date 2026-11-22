Domenica 22 novembre, su Italia 1, va in onda Le Iene presentano La Cura. Il format è proposto a partire dalle ore 21:15 circa.

Le Iene presentano La Cura 22 novembre, conduce Gaetano Pecoraro

Le Iene presentano La Cura, domenica 22 novembre, è visibile, oltre che in televisione, anche in diretta streaming e on demand mediante l’applicazione Mediaset Infinity. Lo show è scritto da Alessandra Frigo e Riccardo Festinese. La conduzione, invece, è curata da Gaetano Pecoraro, inviato de Le Iene che già in passato ha guidato degli speciali in prime time dedicati al mondo della sanità. Lo show, quest’oggi, ha come sottotitolo Tutto ciò che devi sapere per stare meglio.

I tumori al centro della puntata

La puntata odierna de Le Iene presentano La Cura si concentra sui tumori. Si tratta di una delle malattie più diffuse al mondo e, in Italia, rappresenta la seconda causa di morte, con circa 180 mila decessi stimati ogni anno.

Una vera e propria piaga, di cui Gaetano Pecoraro parla insieme a degli esperti che sottolineano quanto la prevenzione e lo screening siano fondamentali nella lotta contro questa malattia. È grazie a tali attività che in Italia la sopravvivenza a 5 anni è in costante crescita.

Le Iene presentano La Cura 22 novembre, le storie

A Le Iene presentano La Cura sono raccontate le storie delle celebrità che hanno affrontato la malattia. È coinvolto, in primis, Achille Polonara. Il cestista, nel 2025, ha ricevuto la diagnosi di leucemia mieloide acuta. Così è partito un lungo percorso che ha raccontato in un servizio realizzato da Nicolò De Devitiis a Le Iene. L’inviato Gaetano Pecoraro raccoglie le testimonianze anche di Concita De Gregorio, Bianca Balti, Raimondo Todaro, Rosanna Banfi, Monica Leofreddi, Valentina Vignali, Roberto Ciufoli e Angela Finocchiaro.

Le Iene presentano La Cura 22 novembre, l’omaggio a Nadia Toffa

Nello speciale dello spin off de Le Iene in onda oggi, domenica 22 novembre, è previsto un omaggio a Nadia Toffa. Inviata storica a Le Iene, dove ha debuttato nel 2009, per anni si è occupata per lavoro di tumori. Alla fine del 2017, dopo un malore, Toffa ha scoperto di avere una neoplasia cerebrale. Nelle settimane seguenti Toffa non ha mai nascosto la propria condizione, coinvolgendo il pubblico nella sua lotta contro la malattia, raccontata anche nel libro Fiorire d’inverno La mia storia. Il 13 agosto del 2019, all’età di 40 anni, Nadia Toffa si è spenta.