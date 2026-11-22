Sabato 21 novembre, su Canale 5, è andata in onda l’ottava puntata di Tu Si Que Vales 2026. Di seguito vi sveliamo ciò che è accaduto durante la trasmissione.

Tu Si Que Vales 2026 ottava puntata, i The Rafikiz finalisti

Nel corso dell’ottava puntata di Tu Si Que Vales 2026, condotta da Elisabetta Canalis con Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara, sono tornati i giudici Maria De Filippi, Luciana Littizzetto, Rudy Zerbi e Paolo Bonolis. A loro si è unita Sabrina Ferilli, che ha il ruolo di Presidente della Giuria Popolare.

Durante l’ottava puntata di Tu Si Que Vales sono stati nominati dei nuovi finalisti, in grado di ottenere il 100% dei consensi sia dei giudici che della Giuria Popolare. Tale onore è spettato ai The Rafikiz, crew di acrobati, e ad Alex, che sulle note di Canto d’amore ha eseguito dei volteggi con un palo aeromobile.

Le altre esibizioni

Fra le numerose altre performance svolte nella serata c’è quella di Massimo, un mago che ha mischiato i propri trucchi all’ironia. Luca, invece, ha portato sul palco le sue opere d’arte create con dei mattoncini: fra i monumenti da lui realizzati ci sono la Fontana di Trevi e il Teatro San Carlo.

Durante la lunga serata un focus è stato proposto sul progetto di Io Posso creato da Gaetano Fuso, affetto da SLA dal 2014, e che si propone di realizzare una serie di attività per migliorare la vita quotidiana delle persone affette da disabilità.

Nell’ottava puntata di Tu Si Que Vales 2026 si è svolta la gara del Lip Sync. I vincitori, a pari merito, sono Sabrina Ferilli e Paolo Bonolis. La prima si è esibita con Fausto Leali eseguendo Non succederà più imitando Claudia Mori e Adriano Celentano. Il secondo ha eseguito Perdere l’amore in coppia con Alessandro Billy Costacurta, imitando Massimo Ranieri e Tiziano Ferro.

Luciana Littizzetto e Clemente Russo hanno affrontato la sfida di proporre Maria Salvador di J-AX e Il Cile. Maria De Filippi con Can Yaman hanno omaggiato Gianna Nannini e Riccardo Cocciante in Bella senz’anima. Infine, Rudy Zerbi con Valeria Marini hanno riportato sul palco Michael Jackson con Britney Spears in The Way You Make Me Feel.

Tu Si Que Vales 2026 ottava puntata, gli ascolti

Lo show, nell’ottava puntata, ha ottenuto ascolti come sempre molto positivi. Tu Si Que Vales, il 21 novembre, ha tenuto compagnia a 3 milioni e mezzo di telespettatori, con una share del 24,1%. La diretta concorrente Ballando con le stelle, su Rai 1, ha appassionato più di 2,8 milioni di spettatori, con una share del 27,2% terminando circa un’ora e mezza più tardi rispetto al format di Canale 5.