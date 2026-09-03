Si intitola La Chiamavano Pausa Pranzo la nuova trasmissione in onda su DMax. Il format prende il via giovedì 3 settembre, dalle ore 21:20 circa.

La Chiamavano Pausa Pranzo DMax, chi è il conduttore

La società che cura la realizzazione di La Chiamavano Pausa Pranzo è la Stand By Me, che ha lavorato per conto di Warner Bros. Discovery. La prima edizione del format è composta da un totale di nove episodi, ognuno dei quali ha una durata di circa 50 minuti. Salvo improvvisi cambi di programmazione tv, DMax propone un appuntamento alla settimana nel prime time del giovedì.

Al timone di La Chiamavano Pausa Pranzo c’è un volto poco conosciuto sul piccolo schermo ma decisamente noto sui social. Si tratta di Franchino Er Criminale, che da tempo parla sul web di cibo e che vanta, solamente sul canale YouTube, oltre 500 mila iscritti.

Tre lavoratori per puntata mostrano la loro pausa pranzo

Al centro de La Chiamavano Pausa Pranzo, nuova trasmissione di DMax, c’è il momento della pausa pranzo, un vero e proprio rito che quotidianamente interessa milioni di lavoratori. Diversi di questi decidono di mangiare solamente un panino, altri invece preferiscono passare questo tempo a casa.

Vi sono, poi, numerosi professionisti che utilizzano la pausa pranzo per mangiare in dei locali di varia natura: dai banchetti dello street food ai ristoranti, passando per le pizzerie, i fast food, le paninoteche e le trattorie.

Proprio quest’ultima categoria di persone è centrale nello show La Chiamavano Pausa Pranzo. In esso, infatti, Franchino Er Criminale incontra tre lavoratori per puntata, che a turno accompagnano il conduttore nel loro locale del cuore, ovvero in quello dove solitamente decidono di passare la pausa pranzo.

La Chiamavano Pausa Pranzo DMax, un format che ricorda quello di Chef Rubio

Al termine di ogni pasto, Franchino Er Criminale valuta la proposta del lavoratore con un voto da 1 a 10 in tre diverse categorie: grinta del posto, che riguarda il carattere del proprietario e il rapporto con i clienti, fame vs conto, cioè il rapporto qualità-prezzo, e botta di gusto, ovvero la bontà dei piatti ordinati solitamente dal lavoratore. A tali categorie se ne aggiunge una quarta speciale chiamata voto criminale, che valuta la specialità criminale, una proposta extra scelta dal conduttore. Il locale con il punteggio più alto, alla fine, è il vincitore.

La Chiamavano Pausa Pranzo è un format nuovo, ma che si muove nel solco di uno degli storici format di DMax. Si tratta di Camionisti in Trattoria, nel quale Chef Rubio seguiva in ogni puntata tre camionisti che l’accompagnavano nelle loro trattorie del cuore, ovvero in quelle nelle quali passavano abitualmente le loro pause per i pasti. La trasmissione ottenne un discreto successo, tanto da andare in onda con quattro edizioni, fra il 2018 e il 2020.