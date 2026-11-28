Domenica 29 novembre, su Rai 1, va in onda un nuovo appuntamento di Linea Verde. Il programma è proposto dalle ore 12:20 circa.

Linea Verde 29 novembre, l’Alto Molise

Alla conduzione di Linea Verde torna il trio formato da Peppone Calabrese, Fabio Gallo e Margherita Granbassi. Il format, che ogni settimana racconta le piccole comunità e le eccellenze gastronomiche, è visibile anche in streaming e on demand mediante l’applicazione RaiPlay.

Al centro della puntata odierna c’è l’Alto Molise. Un luogo ricco di meraviglie naturali e di tradizioni, che ha come prodotto simbolo il tartufo bianco, uno dei frutti più preziosi delle montagne.

Il viaggio inizia dal Teatro Sannitico di Pietrabbondante, un territorio che custodisce ben tre riconoscimenti Unesco: la cerca e cavatura del tartufo, la transumanza e la Riserva della Biosfera Collemeluccio – Montedimezzo Alto Molise.

I boschi di San Pietro Avellana

A Linea Verde del 29 novembre, Peppone Calabrese concentra il proprio tragitto nei boschi di San Pietro Avellana, dove va alla scoperta dei segreti della cavatura del tartufo, ovvero le operazioni di estrazione che avvengono mediante degli strumenti appositi. Con un esperto si parla della difficile stagione che si è vissuta quest’anno dovuta a una grave siccità. Calabrese, in seguito, segue il percorso del tartufo dal bosco alla selezione, fino alle cucine di paese, dove è protagonista di varie ricette tradizionali locali. Nel suo viaggio c’è spazio per un incontro con un giovane pastore, che ha deciso di raccontare il forte legame con le montagne mediante le poesie.

Il tragitto di Fabio Gallo parte dai lagotti, i cani specializzati nella ricerca del tartufo con i quali entra nel bosco di Sant’Amico, luogo legato alla memoria degli emigrati molisani. Poi si sposta nei pascoli di Vastogirardi, dove è realizzata la manteca, un formaggio nato dalla creatività dei pastori che racchiude un cuore di burro. Infine raggiunge un antico convento, nel quale una giovane donna ha deciso di dar vita a una pasticceria.

Linea Verde 29 novembre, Margherita Granbassi in un percorso a ritroso nella storia

Margherita Granbassi, a Linea Verde, esplora il passato dell’Alto Molise, a partire da San Pietro Avellana, che nel novembre del 1943 è stato interamente distrutto durante i combattimenti della Seconda Guerra Mondiale. In sella a un cavallo, poi, ammira gli sconfinati pascoli di Staffoli e a Pietrabbondante approfondisce il percorso dei grani antichi, dalla coltivazione alla macinatura, fino alla produzione artigianale della pasta.

Per i saluti finali i conduttori si ritrovano a San Pietro Avellana, dove gustano i piatti della tradizione, come le fettuccine al tartufo e l’uovo cotto a bassa temperatura con fonduta di caciocavallo e tartufo bianco.