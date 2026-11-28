Domenica 29 novembre, su Canale 5, va in onda una nuova puntata di Melaverde. La trasmissione, dedicata al racconto delle bellezze naturalistiche e culturali del nostro paese, è proposta sulla rete ammiraglia dalle ore 11:50 circa.

Melaverde puntata 29 novembre, i protagonisti

Al timone di Melaverde, come di consueto, torna la coppia formata da Vincenzo Venuto ed Ellen Hidding, che da anni accompagnano il pubblico alla scoperta delle grandi meraviglie sparse lungo il territorio italiano. L’appuntamento, oltre che sul piccolo schermo, è proposto anche in streaming e on demand mediante l’applicazione Mediaset Infinity. A precedere il format c’è Melaverde Le Storie, che ripropone alcuni dei migliori servizi proposti nei passati anni e che parte alle 10:50 circa.

Due i pilastri intorno ai quali è costruita la puntata di oggi di Melaverde. Da una parte c’è la lunga tradizione dell’olio extravergine di oliva, dall’altra c’è Carrù, piccolo borgo situato in Piemonte.

Il bollito di razza piemontese

Vincenzo Venuto, nel corso di Melaverde in onda domenica 29 novembre, raggiunge il nord del nostro paese alla scoperta di un’antica tradizione. A Carrù, ogni anno, si svolge la tradizionale Fiera del Bue Grasso, una fiera zootecnica che riunisce alcune delle realtà più importanti del nostro paese nel campo dell’allevamento.

Prima di affrontare le dure giornate di lavoro, i partecipanti hanno la possibilità di gustare una colazione a base di bollito di razza piemontese. Si tratta di un brodo caldo arricchito con bollito misto con i tagli di bovino piemontese. Il tutto accompagnato con un calice di tradizionale vino rosso, come il Dolcetto di Dogliani.

Melaverde puntata 29 novembre, l’olio extravergine di oliva

Hidding, durante la puntata odierna di Melaverde, si sposta in Toscana. Qui propone un focus sull’antichissimo legame che il territorio ha con l’olio extravergine di oliva. L’Italia è il luogo al mondo in cui si coltivano più varietà di olive e la regione è fra i punti di riferimento per il settore.

La storia raccontata dalla conduttrice parte nel 1800, quando l’intuizione di un uomo ha portato alla nascita di un’azienda che oggi produce un olio delizioso, che viene poi esportato in tutto il mondo.

Il pubblico a casa, grazie al format, ha la possibilità di scoprire le moderne tecniche di produzione, oltre che il valore della tradizione e i segreti che permettono a tale prodotto di mantenere gli elevati standard di qualità. Infine è raccontato come l’olio possa essere usato in cucina, tra ricette originali e particolari condimenti.