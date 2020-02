Il Paradiso delle Signore Antonella Attili: vi svelo il segreto di Agnese Amato

Antonella Attili nella serie Il Paradiso delle Signore interpreta Agnese Amato. È la madre di Salvatore che lavora nella caffetteria de Il Paradiso delle Signore e di Antonio che, nella scorsa stagione daily, si è sposato con Elena trasferendosi a Torino. Intanto però è arrivato dalla Sicilia il nipote Rocco.

Questo periodo è molto doloroso per Agnese che sta per scoprire una terribile verità sul marito emigrato in Germania.

Abbiamo incontrato l’attrice Antonella Attili che ci svela molte nuove realtà della intricata situazione in cui si trova.

Il Paradiso delle Signore Antonella Attili: intervista all’interprete di Agnese Amato

Quale sarà il futuro di Agnese?

«Il personaggio sta vivendo un periodo di grande sofferenza. Infatti il figlio Salvatore è andato in Germania per scoprire quanto è accaduto al padre Giuseppe. L’uomo sembra sia stato incarcerato. Ma la verità non è certamente questa».

Ci sarà dunque un colpo di scena per Agnese Amato?

«Certamente sì. Noi attori però non conosciamo il futuro dei nostri personaggi in tempi brevi. Posso assicurare che Agnese è una donna molto devota e di grandi principi morali. Vive l’affettuosa amicizia con il magazziniere Armando in una maniera molto delicata».

Il Paradiso si occupa dunque anche di un amore tra persone non più giovanissime. Che ne pensa?

«Credo si tratti di una storia molto bella. Non si parla molto in TV di amore tra adulti. Agnese ed Armando vivono queste emozioni con il pudore della loro età. Certo un sentimento tra i due esiste. E gli autori lo hanno circondato di rispetto reciproco».

«Che accadrà ai suoi due figli Tina e Antonio?

«Tina è andata via alla fine della prima stagione ed è diventata una cantante molto famosa. Antonio invece sta per tornare per dare un aiuto alla madre ed al fratello Salvatore sulla penosa vicenda del padre Giuseppe».

Ma lei che pensa personalmente di Agnese?

«Sono legata a questo personaggio. È una madre totale, piena di attenzioni che riesce ad esprimere con pudore tutto il suo amore, verso i figli e verso la nuora Gabriella».

Come vorrebbe immaginare il futuro di Agnese?

«Spero che i suoi desideri si possano avverare e abbia il coraggio di non farsi intrappolare da una mentalità arcaica. Spero che diventi più propensa a cambiare alla luce anche dei mutamenti che stanno avvenendo negli anni ’60».

Quale frase secondo lei potrebbe caratterizzare Agnese?

«L’unica è la seguente, “c’è solo un evento che cambia e stravolge: l’amore!”».

Lei ha un curriculum professionale di grande prestigio. I telespettatori l’hanno vista recentemente in Tolo Tolo nel ruolo della madre del protagonista. Progetti futuri?

«Io nasco come attrice teatrale. La mia carriera è stata eclettica. Negli anni ’80 mi sono dedicata al teatro d’avanguardia. Ho recitato con molti grandi del passato dal Nuovo Cinema Paradiso fin proprio a Tolo Tolo, passando per Ettore Scola e Margarethe von Trotta. Aspetto dal futuro quello che potrà darmi. Riesco molto bene nei dialetti. Mi metto sempre in gioco perché so che il valore di un attore è di non essere mai se stesso. Deve diventare il personaggio che interpreta ed avere la capacità di immedesimarsi in situazioni sempre differenti».

Ciò significa che ci sono altri progetti?

«Sì, ci sono altri progetti che includono cinema, teatro e tv e potrebbero portarmi anche all’estero».