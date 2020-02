Questa sera Canale 5 manda in onda la tredicesima puntata del GF Vip 4 e si presume che ci sarà per Asia Valente una probabile squalifica. L’appuntamento è alle 21:25 sulla principale rete Mediaset.

Ricordiamo che Asia Valente è entrata nella casa lunedì scorso insieme a Teresanna Pugliese e Sara Soldati. Le tre fascinose nuove inquiline non sono passate inosservate da quando sono entrate nella dodicesima puntata del GF Vip.

GF Vip 4 Asia Valente: le rivelazioni dell’influencer che potrebbero squalificarla

Intanto ricordiamo che Asia Valente è attualmente in prova con le altre due colleghe. Rischia di non essere ammessa come inquilina ufficiale nel reality di Canale 5. L’influencer, che ha quasi 900 mila follower su Instagram, ha fatto alcune rivelazioni discutibili all’interno della casa del Grande Fratello. Riguardavano la lite oramai cult tra Marco Castoldi, in arte Morgan, e Bugo all’anagrafe Christian Bugatti.

La Valente infatti ha rivelato tutto quanto era accaduto sul palcoscenico dell’Ariston lo scorso 7 febbraio durante la penultima serata di Sanremo 2020. Ha detto testualmente: «ragazzi a Sanremo è successo un casino inaudito. È arrivato Morgan che doveva cantare sul palco con un tizio sconosciuto. Poi questo ad un certo punto è andato via dal palco perché Morgan aveva cantato parole che non erano quelle della canzone».

Gli inquilini che stavano ad ascoltarla sono rimasti interdetti. E Paola Di Benedetto l’ha redarguita dicendole: «non sapevi che non potevi dirci queste cose?». Si tratta dunque di vere e proprie trasgressioni al regolamento del Grande Fratello. Vedremo questa sera quali decisioni verranno prese per questo spoiler. Infatti condizione indispensabile è che i reclusi della casa di Cinecittà non debbano sapere nulla di quanto accade all’esterno.

Asia Valente è stata convocata con grande urgenza in confessionale. Ma non si sanno le comunicazioni che le sono state fatte dagli autori. Probabilmente è stata redarguita proprio per aver svelato elementi di vita al di fuori della casa che dovevano rimanere segreti.

Pago e Licia Nunez in nomination. Chi sarà l’eliminato?

Questa sera i telespettatori sapranno anche chi sarà eliminato tra Pago e Licia Nunez. I due reclusi infatti sono in nomination e sono stati votati nella puntata di lunedì 17 febbraio.

Sembra che l’avventura all’interno della casa chiusa di Cinecittà, si sia conclusa per Pago. Dopo l’uscita di Serena Enardu, infatti, il cantautore comincia a mostrare chiari segni di insofferenza. È probabile che il televoto invece lo lasci ancora all’interno dell’appartamento più spiato d’Italia proprio per vedere quali sono le sue reazioni dopo che la compagna Serena ha lasciato la casa.

Ma sui social c’è anche chi propende per un’uscita di Licia Nunez.

Alfonso Signorini ha preparato l’ingresso di altri ospiti e nuove sorprese per alcuni dei reclusi. Infine si registra calma piatta dopo il polverone sollevato da Antonella Elia contro Patrick Ray Pugliese. Quanto durerà?