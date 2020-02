Dal 23 febbraio, alle 21.25, Rai 1 trasmette La vita promessa 2, con la regia di Ricky Tognazzi. La fiction è interpretata da Luisa Ranieri e Francesco Arca.

Ricky Tognazzi ne ha curato anche la sceneggiatura insieme a Simona Izzo. La coppia ha realizzato per la Rai, molte fiction tra le quali Il caso Enzo Tortora – Dove eravamo rimasti?, Pietro Mennea – La freccia del Sud , L’amore spezzato.

La vita promessa 2 Ricky Tognazzi Vedrete una Carmela forte e moderna – Intervista video

Abbiamo incontrato Ricky Tognazzi alla vigilia dell’esordio su Rai 1 della serie. Ricordiamo che il soggetto di La vita promessa è di Laura Toscano e Franco Marotta, una delle coppie principali di sceneggiatori, purtroppo scomparsi. A mandare avanti il progetto, secondo le intenzioni di Toscano e Marotta, è stata Simona Izzo coadiuvata da Ricky Tognazzi.

Ci racconta come evolve la protagonista, Carmela Rizzo, in questa seconda stagione?

“Nella prima serie Carmela sapeva a malapena leggere e scrivere. Vincenzo Spanò,il feroce campiere che aveva per lei una passione malata, aveva ucciso suo marito e menomato il figlio. E’ così per rabbia e per paura fugge negli Stati Uniti, una realtà ben diversa dalla Sicilia. Da un mondo rurale e pastorale si ritrova in mezzo ai grattacieli, ai policemen, alla mafia organizzata. Grazie alla sua forza e alla sua tenacia riesce a costruirsi una nuova vita. Impara a leggere e scrivere e persino a guidare”.

La modernità di Carmela Izzo nella seconda stagione della serie

Nella seconda stagione troviamo elementi estremamente attuali come l’emancipazione femminile, il femminismo, l’emigrazione e le leggi razziali. Sono temi tornati prepotentemente alla ribalta. Come vengono trattati?

“La scelta è stata ragionata. Abbiamo deciso di trattare questi temi con uno sguardo post moderno. Vogliamo raccontare il passato con la consapevolezza del presente. Sapendo poi che la storia si è evoluta in maniera differente. Il nostro intento era di far trasparire le differenze tra gli Anni Venti o Trenta con la società contemporanea”.

Ricky Tognazzi ha puntato l’attenzione su molti altri temi.

