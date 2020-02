Dal 23 febbraio, alle 21.25 su Rai 1, va in onda La vita promessa 2 con Luisa Ranieri e Francesco Arca e con la regia di Ricky Tognazzi.

La prima stagione era ambientata in Sicilia. Ma la protagonista era stata costretta ad emigrare in America dove i telespettatori la ritroveranno con i figli.

Qui aveva ricominciato una nuova vita. Carmela era fuggita dalle violenze di Vincenzo Spanò. Non accettando di essere respinto dalla donna, si era vendicato uccidendo il marito davanti i suoi occhi. Non solo, con la sua ferocia aveva menomato anche il figlio Rocco.

Per non sottostare ai suoi soprusi, Carmela era emigrata.Ancora una volta si rivela donna tenace e madre attenta e premurosa, pronta a lottare contro il destino avverso.

La vita promessa 2 Luisa Ranieri abbandona Carmela Rizzo per Lolita Lobosco

Abbiamo incontrato Luisa Ranieri a Roma, alla vigilia dell’esordio della seconda stagione. L‘attrice ci racconta come è evoluto il suo personaggio Carmela Rizzo.

Ecco parte dell’intervista rilasciata a www.maridacaterini.it

Ci racconta come evolve il suo personaggio, Carmela Rizzo, in questa seconda stagione?

“I telespettatori ritroveranno una Carmela sempre più forte e determinata. E’ diventata una donna al passo coi tempi. Ha imparato a leggere e scrivere, ha imparato l’inglese e guida persino la macchina. E’ una donna moderna ed una gran lavoratrice. Ed è una madre che tenta di tenere unita la sua famiglia nonostante le difficoltà.”

Si riconosce un po’ nel personaggio di Carmela?

“Io credo che ci sia una Carmela in ognuno di noi per l’universalità dei temi che questa fiction tratta. E per tale motivo ognuno,anche in minima parte, potrà riconoscersi in lei.”

Il futuro professionale di Luisa Ranieri

Quali sono i suoi progetti futuri?

“Prossimamente interpreterò, sempre per Rai1, il vicequestore Lolita Lobosco. E’ una donna del Sud, una barese, che ha qualche difficoltà con gli uomini”.

Luisa Ranieri, però, ci ha raccontato molto altro. Potete trovare l’intervista integrale nella parte superiore di questo articolo