La puntata di questa sera, giovedì 27 febbraio, di Piazzapulita pone al centro il drammatico problema dell’emergenza coronavirus. In particolare, il conduttore Corrado Formigli si occupa di analizzare la gestione italiana del problema con tutte le implicazioni che ne stanno derivando. Si parla, in particolare dell’apprensione della gente per l’epidemia che sta letteralmente paralizzando l’Italia da Nord a Sud.

Piazzapulita puntata 27 febbraio – coronavirus medici in trincea

Corrado Formigli a Piazzapulita di questa sera, con i suoi ospiti, si occupa del tema coronavirus. E ne studia l’impatto sul tessuto economico del Paese. Ma va ancora avanti e pone l’attenzione sugli eventuali e possibili errori che sono stati commessi. Inoltre sul coronavirus e su tutte le operazioni di prevenzione, si è innescato un duro scontro politico. Ma si parla anche dell’operato dei medici che attualmente sono in trincea.

Si fa, poi, il punto sui nuovi casi che si stanno espandendo oramai a macchia d’olio in tutt’Italia. Notizie recenti riferiscono che sono state trovate persone infette anche in Puglia. Lo ha comunicato il Presidente della Regione Michele Emiliano.

C’è un altro importante elemento da considerare: quali sono le correlazioni tra meteo, clima e la diffusione del virus in Europa. Un dato che desta preoccupazioni nelle aziende della sanità pubblica, nei privati e negli operatori finanziari.

Piazzapulita puntata 27 febbraio – gli ospiti

Tra gli ospiti di Corrado Formigli di questa sera ci sono: Pier Luigi Bersani, Sabino Cassese (Giudice emerito della Corte Costituzionale), Ilaria Capua (virologa).

Intervengono anche Walter Ricciardi (Executive Board dell’Organizzazione Mondiale della Sanità); Oscar Camps (fondatore di Proactiva Open Arms) e Selvaggia Lucarelli.

Come sempre, infine, la puntata si conclude con un nuovo racconto dello scrittore Stefano Massini.

