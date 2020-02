La vendetta di Elle Tv8

Tv8 manda in onda nel daytime pomeridiano il film dal titolo La vendetta di Elle. L’appuntamento è sul canale 8 del digitale terrestre alle 14:15. La pellicola è di genere thriller con atmosfere drammatiche e ansiogene. La produzione è canadese ed è datata 2018. La durata è di un’ora e 30 minuti.

La vendetta di Elle è stato trasmesso per la prima volta il 28 agosto 2019 sempre su Tv8. Il titolo originale è A Daughter’s Revenge.

La vendetta di Elle – cast, regia, attori, riprese, location

Gli attori che compongono il cast del film La vendetta di Elle sono: Jessica Sipos, Sierra Wooldridge, Linden Ashby, Claire Rankin (I Misteri di Thornwood Heights), Celine Filion, Steve Love, Heather Allin, Tonya Kay, Hannah Vandenbygaart. La regia è di Anthony Lefresne.

Le riprese si sono svolte tutte in Canada in particolare ad Ottawa capitale del Canada nell’Ontario. I paesaggi sono molto belli ed affascinanti, soprattutto quelli che riguardano le scene girate nei pressi del fiume Ottawa che attraversa la città.

La produzione è della N.B Thrilling Film 8.

La vendetta di Elle – trama del film in onda su Tv8

La trama ha come protagonista la giovane Elle Spencer (Jessica Sipos) che vive con il patrigno David Spencer (Linden Ashby) da lei profondamente odiato. Elle infatti è convinta che sia stato proprio il patrigno a spingere la madre al suicidio. Per anni ha covato dentro di sé un enorme desiderio di vendetta. E sta aspettando il momento giusto per metterla in pratica.

Elle è stata molto amica di una giovane donna Anna Belcroft (Sierra Wooldridge), attualmente in carcere. Deve scontare una condanna per guida pericolosa. E, man mano che si avvicina il momento in cui Anna sarà liberata, Elle Spencer decide che l’amica sarà lo strumento di cui si servirà per vendicarsi del patrigno.

Anna è sola al mondo, non ha una famiglia, non ha un amico, non ha un lavoro. Insomma non ha nessun mezzo di sussistenza. Elle approfitta di questa situazione precaria e le rivela che sarà lei ad aiutarla. Naturalmente non le confessa di avere un secondo fine: ovvero servirsi di lei per vendicarsi della madre. Quindi da questo momento in poi userà l’amica per mettere in atto la sua vendetta.

Il finale del film

Il finale del film coniuga atmosfere thriller ad una notevole introspezione psicologica. Infatti, nel corso della pellicola, si succedono l’una dopo l’altra, ossessione, bugie e omicidi. Il tutto in una chiave di racconto terrificante ma basata soprattutto su un desiderio di vendetta.

Per raggiungere il suo scopo Elle conduce l’amica Anna nella sua casa. La fa insomma vivere con lei senza che la giovane donna intuisca minimamente i motivi di questa bontà.

Intanto Anna, dopo aver conosciuto David, dice ad Elle di avere avuto un’ottima impressione del suo patrigno. Lo ritiene un uomo intelligente, dal carattere molto gioviale e aperto verso gli altri.

Insomma Elle cerca di creare una storia d’amore tra Anna e il suo patrigno. Questo accadrà davvero ed Anna scriverà nel suo diario che non pensava mai di potersi innamorare di un uomo più anziano di lei.

Il finale riserva un vero e proprio colpo di scena. Il film è stato trasmesso in tv per la prima volta Lifetime Movies.