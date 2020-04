Ilaria Rossi interpreta nella serie Il Paradiso delle Signore il personaggio di Gabriella Rossi. La giovane stilista, cresciuta all’interno del grande magazzino, ha recentemente interrotto la sua storia d’amore con Salvatore Amato (Emanuel Caserio).

Poiché le registrazioni sono state sospese lo scorso 11 marzo per l’emergenza coronavirus, non è stato possibile girare le puntate conclusive della seconda stagione. Insomma la soap opera in onda nel daytime pomeridiano di Rai 1, non avrà un finale di stagione. E tutte le storie dei protagonisti rimangono aperte. In attesa del ritorno sul set. L’ultima puntata è prevista per venerdì 24 aprile.

Abbiamo raggiunto telefonicamente Ilaria Rossi. Questa è l’intervista rilasciata al sito www.maridacaterini.it.

Il Paradiso delle Signore Ilaria Rossi – intervista

Vista l’interruzione delle riprese, quale sarà il futuro di Gabriella e Salvatore?

«In effetti nessuno di noi sa come si chiude la seconda stagione della serie. Non ci sarà una conclusione. Tutto è rimandato all’apertura del set, per adesso a data da destinarsi».

Gabriella e Salvatore non sono più fidanzati. Lei concorda con la scelta del suo personaggio?

«Gabriella è una figura femminile piena di sfaccettature. Nei due anni trascorsi al Paradiso delle signore ha ottenuto grande successo grazie alle sue capacità e all’impegno come stilista. Adesso è incerta tre Salvatore, il primo uomo importante della sua vita e Cosimo che la circonda di attenzioni».

Come si comporterebbe lei al posto di Gabriella?

«Sinceramente non vorrei essere al suo posto. Io mi fermerei a riflettere per metabolizzare tutto quanto è accaduto. Mi concentrerei sul lavoro e attenderei prima di impegnarmi in un’altra relazione. Tra l’altro non vedo Gabriella pronta ad un nuovo rapporto. E non è neanche pronta a tornare con Salvatore. Lui è decaduto ai suoi occhi perché era troppo geloso».

Intanto anche il suo rapporto con la madre di Salvatore, Agnese, si è deteriorato…

«Mi dispiace molto. Lavorare con Antonella Attili, che interpreta Agnese, per me è stato un arricchimento professionale continuo. Come i telespettatori hanno notato, appena Gabriella e suo figlio si sono lasciati, il suo comportamento nei riguardi della giovane stilista è cambiato. Inizialmente Agnese aveva detto a Gabriella “segui il tuo cuore”. Invece successivamente la sua indole di donna siciliana ha preso il sopravvento. Anche se, da quando è al Paradiso delle signore, si è molto evoluta. Solo nelle ultime scene riuscirà ad ammorbidire il suo atteggiamento nei confronti di Gabriella. Per il resto davvero non sappiamo nulla».

A proposito di Gabriella e Salvatore, qual è l’opinione dei suoi follower su Instagram?

«Mi scrivono molte ragazzine felici innanzitutto che Gabriella sia riuscita ad imporsi professionalmente. Sul suo rapporto con Salvatore suggeriscono invece una soluzione drastica: lasciare tutti e due. In effetti Gabriella è il simbolo dell’emancipazione femminile. Un simbolo valido ancora oggi perché la donna spesso è vista soltanto come madre di famiglia».

Ha deciso se dedicarsi alla tv o al teatro?

«Amo la recitazione in senso completo. Desidero una bella occasione per il teatro. Purtroppo so che con la situazione attuale è presto. Bisogna attendere».

Che rapporto ha con gli altri attori de Il Paradiso delle Signore?

«Siamo tutti molto amici ed abbiamo una chat su WhatsApp per sentirci quotidianamente».

Appena potremmo uscire qual è il suo desiderio più grande?

«Desidererei andare al bar del quartiere e prendere un semplice caffè. Una abitudine che adesso appare quasi come un sogno irrealizzabile».