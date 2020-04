Si chiama Palestre di vita il nuovo programma di Salvo Sottile in onda su Rai 3 da prossimo 11 maggio 2020. Il conduttore si sposta come fascia oraria e va ad occupare l’access prime time. Ogni giorno, infatti, è presente alle 20.20 sulla rete diretta da Silvia Calandrelli. E questa volta cambia anche genere: si occupa di sport.

Palestre di vita Salvo Sottile torna su Rai 3 e si occupa di sport

Palestre di vita, il nuovo programma condotto da Salvo Sottile su Rai 3, è ancora una volta un racconto di storie di vita. Ma il conduttore si sofferma ad analizzare il rapporto degli italiani con l’attività fisica, in particolare con tutte le attività motorie nel periodo in cui viviamo.

L’emergenza sanitaria che ha bloccato l’Italia e imposto un duro regime di vita a tutti, sta mostrando l’altra faccia della quarantena. All’inizio delle regole restrittive, molti italiani hanno credito di poter trovare nell’attività fisica una maniera di reagire. E di sopportare al meglio la nuova esistenza. Lo sport poteva essere utilizzato come un mezzo terapeutico anche per riflettere su sé stessi, in attesa di uno sblocco del lock down.

E proprio nell’attesa di riappropriarsi delle proprie vite, i protagonisti raccontano le personali esperienze con lo sport. Le raccontano proprio a Salvo Sottile che è entrato nelle loro case in maniera differente, in accordo con le nuove regole che hanno imposto il cosiddetto distanziamento sociale. Una maniera nuova di proporre quanto è accaduto e di mettere in evidenza il legame, stretto e indissolubile tra gli italiani e lo sport.

Le interviste di Salvo Sottile

Le interviste e gli incontri di Salvo Sottile con i suoi ospiti avvengono in video chiamata, tramite Skype. E’ la nuova maniera offerta dalla tecnologia per avvicinarsi agli altri in lontananza e in sicurezza. Un metodo che da circa due mesi è utilizzato nelle principali trasmissioni televisive e nei talk show.

In video chiamata Salvo Sottile propone due storie a puntata. Vicende differenti che spaziano da Nord a Sud, esperienze di vita vissuta in luoghi e contesti diversi ma tutti uniti dal comune amore per l’attività fisica.

Palestre di vita è prodotto in collaborazione con EndemolShine Italy. La regia è di Alberto Di Pasquale.

Salvo Sottile è stato fino a poco tempo fa presente nella notte di Rai 3 con il programma Prima dell’alba. Ha analizzato quanto accade di notte in Italia, entrando nelle varie realtà e documentandone anche quelle all’insegna della delinquenza e dello spaccio. Adesso si mette alla prova in una nuova realtà. Resta, sempre, il suo appuntamento mattutino sulla terza rete con Mi manda Rai3.

