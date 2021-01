MasterChef Italia 10 Daiana e Marco: il nostro futuro è nella cucina

Marco Piccolo e Daiana Mameli sono i due concorrenti eliminati da MasterChef Italia 10 nella puntata andata in onda giovedì 21 gennaio 2021. I due facevano parte del cooking show in onda su Sky Uno e prodotto dalla Endemol Shine Italia, fruibile anche sulla piattaforma Now TV.

Marco è stato il primo ad essere eliminato, Daiana invece ha partecipato alla prova in esterna che si teneva a Cascina Salvaraja nel parco lombardo della Valle del Ticino. Faceva parte della squadra dei blu che avendo perso è andata al Pressure Test. Ed è in questa occasione che Daiana è stata costretta a togliere il grembiule ed abbandonare definitivamente la cucina di MasterChef.

Abbiamo raggiunto i due eliminati. Questa è l’intervista rilasciata a www.maridacaterini.it

MasterChef Italia 10: intervista a Daiana Meli e Marco Piccolo

Quali sensazioni avete provato nel togliere il grembiule ed uscire da MasterChef?

Marco: «Io ho avuto dei problemi nella realizzazione del piatto per il quale poi sono stato eliminato. Mi è dispiaciuto molto. Certamente meritavo di essere escluso. Ma probabilmente c’era qualcuno peggiore di me e non faccio nomi».

Daiana: «Sì anch’io mi aspettavo di essere inserita tra i peggiori. Ho sbagliato, ho voluto strafare, ma l’unica colpa è soltanto della tensione e dello stress. Poi alla fine ho stracotto la pasta e non me ne sono resa conto. Fortunatamente a consolarmi c’è stata la comprensione di chef Cannavacciuolo».

Avete avuto modo di far conoscere la vostra personalità nel programma?

Marco: «Devo dire innanzitutto che il montaggio è stato ottimo ed ha contribuito certamente a mettere in evidenza quello che realmente io sono. Adesso ho la consapevolezza dei miei mezzi e delle mie capacità. Devo solo essere più spigliato di quanto sembro».

Daiana: «Io caratterialmente sono molto ansiosa e durante la gara ho sentito molto la competizione e la concorrenza. Certo riconosco i miei errori che vanno anche al di là dello stress e della gara».

Qual è il vostro futuro dopo MasterChef?

Marco: «Io sicuramente continuerò a cucinare. É una passione della quale non posso fare a meno. E spero di trasformarla in un vero e proprio lavoro».

Daiana: «Anch’io amo la cucina che cerco di interpretare in tanti modi. Sono pronta ad imparare sempre di più. Ad esempio, durante il lockdown avevo comprato moltissimi libri con i quali ho studiato le tecniche più sofisticate, per una cucina all’altezza».

Quale insegnamento avete avuto da chef Cannavacciuolo?

Marco: «Per me è una persona esemplare. Dal punto di vista personale è ineccepibile. Come chef è un vero e proprio Guru della cucina. Ho preso i suoi no con la certezza che mi insegnavano insegnato a migliorare».

Daiana: «Condivido tutto quanto ha detto Marco ed ho capito che gli è un po’ dispiaciuta la mia uscita, perché alla fine mi ha dato un bacio d’affetto».

Con quale piatto vi presentereste oggi?

Marco: «Io rimarrei sempre su una tradizionale cucina semplice ed elaborerei diverse ricette sotto un’ottica differente».

Daiana: «Io invece amo i piatti complessi ma quest’anno non c’è stato modo di poterli proporre in pieno».

Come definireste la vostra esperienza a Masterchef con un solo aggettivo?

Marco: «Unica».

Daiana: «Straordinaria».

Qual è il vostro menù ideale?

Marco: «Sicuramente a base di carne. Menù dal sapore forte, deciso e importante, ai piatti aggiungerei frutti esotici. Per un secondo opterei per un filetto di manzo in salsa di pistacchio».

Daiana: «Sicuramente il mio menù sarebbe a base di pesce con un primo di ravioli con gamberoni e un secondo di un pesce fresco in guazzetto di pomodoro».

Un dolce che preparereste?

Marco: «Cheesecake con frutti di bosco».

Daiana: «Una millefoglie oppure dei cannoli siciliani».