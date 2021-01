Ascolti Tv venerdì 22 gennaio 2021. La Musica che gira intorno chiude al 16.8% rispetto al 17% della prima puntata. Il film di Canale 5 non va oltre il 14.5%. E Quarto grado raggiunge l’8% di share. Ecco nei dettagli il quadro completo dell’Auditel per i principali programmi andati in onda ieri.

Ascolti Tv venerdì 22 gennaio 2021, il prime time

Su Rai 1 La Musica che gira Intorno: 3.796.000 telespettatori con 16.8%

Su Rai 3 Titolo V: 574.000 spettatori con 2.5%

Su Canale 5 10 Giorni senza Mamma: 3.441.000 spettatori con 14.5%

Su Rete 4 Quarto Grado: 1.585.000 con 8%

Su Italia 1 Freedom – Oltre il Confine: 1.237.000 spettatori coon 5.9%

Su La 7 Propaganda Live ha registrato 1.223.000 con 6.3%

Su Tv8 Alessandro Borghese – 4 Ristoranti: 389.000 con 1.6%

Su NOVE I Migliori Fratelli di Crozza: 508.000 spettatori con 1.9%

Su Real Time Bake Off Italia – Dolci sotto un Tetto: 578.000 con 2.2%

Ascolti Tv venerdì 22 gennaio 2021, la fascia preserale Blob sfiora il 6% Su Rai 1 L’Eredità – La Sfida dei sette: 3.773.000 con 19.8%. L’Eredità: 5.291.000 con 23.6% Su Rai 2 NCIS: 762.000 spettatori con 3.7% Su Rai 3 Blob segna 1.434.000 spettatori con 5.8% Su Canale 5 Caduta Libera – Inizia la Sfida: 2.575.000 con 13.9%. Caduta Libera 3.731.000 con 17% Su Rete 4 Tempesta D’Amore: 904.000 spettatori con 3.7% Su Italia 1 Amici di Maria De Filippi: 655.000 con 3.2% Su Tv8 Cuochi d’Italia: 396.000 spettatori con 1.6% Ascolti Tv venerdì 22 gennaio 2021, l’access prime time Un Posto al sole al 6.4% Su Rai 1 Soliti Ignoti – Il ritorno ha registrato 5.088.000 con 18.5% Su Rai 2 Tg2 Post ha registrato 1.195.000 con 4.3% Su Rai 3 Che Succ3de? Game:1.334.000 con 5%. Un Posto al Sole: 1.762.000 con 6.4% Su Canale 5 Striscia la Notizia 4.542.000 spettatori con 16.5% Su Rete 4 Stasera Italia: 1.445.000 con 5.4% e 1.387.000 con 4.3% Su La 7 Otto e Mezzo ha interessato 2.155.000 persone con 7.8% Su Tv8 Guess my Age: 612.000 con 2.2% Su NOVE C Deal with It – Stai al gioco ha raccolto 497.000 con 1.8%

Ascolti Tv venerdì 22, daytime mattutino

Cresce ancora Raio 2 Social Club

Su Rai 1 UnoMattina: 1.169.000 con 18%. Storie Italiane 1.080.000 con 17.3% e 1.078.000 con 14.3%. È sempre mezzogiorno 1.708.000 con 13.5%

Su Rai 2 Radio 2 Social Club 293.000 con 4.5%. I Fatti Vostri: 572.000 con 7.1% e 1018.000 con 8.6%%.

Su Rai 3 Agorà ha registrato 517.000 con 8.1%

Su Canale 5 Mattino Cinque: 1.156.000 con 17.8% e 1.084.000 con 17.4%. Forum: 1.558.000 con 16.8%

Su Rete 4 La signora in giallo 665.000 con 4%

Su Italia 1 Chicago PD ha registrato 915.000 telespettatori con 5.5%

Su La 7 L’Aria che Tira interessa 492.000 con 6.5% e 601.000 con 4.6%

Su Tv8 Ogni Mattina 55.000 con 0.8% e 71.000 con 0.4%

Ascolti Tv venerdì 22, day time pomeridiano

Ore 14 con Milo Infante al 4%

Su Rai 1 Oggi è un altro Giorno: 1.869.000 con 11.8%. Il Paradiso delle Signore: 2.091.000 con 15.4%. La Vita in Diretta: 2.415.000 con 15.3%.

Su Rai 2 Ore 14 ha registrato 643.000 con 4%

Su Rai 3 Geo 1.968.000 con 12.5%

Su Canale 5 Pomeriggio Cinque 1.968.000 con 13.5% e 2055.000 con 12.4%

Su Rete 4 Lo sportello di Forum ha registrato 917.000 con 5.7%

Su Italia 1 I Simpson ha registrato 915.000 con 5.5%

Ascolti Tv venerdì 22, seconda serata

O anche no al 3%

Su Rai 1 TV7 convince 733.000 con 8.5%.

Su Rai 2 O Anche No 246.000 spettatori con 3%.

Su Rai 3 Tg3 Linea Notte: 438.000 spettatori con 4.4%