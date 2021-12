Patrizia Pellegrino intervista: vi racconto il mio Grande Fratello Vip, e a Milly Carlucci dico che...

Condividi su

Patrizia Pellegrino nella nostra intervista a maridacaterini.it. Una donna che, oltre alla bellezza e alla bravura, riserva tante sorprese. Al Grande Fratello Vip, più che una rivelazione è stata una grande conferma. E forse meritava di vincere questa sesta edizione del reality.

Patrizia Pellegrino intervista: un’eccezionale normalità

Attrice con 40 anni di lavoro tra cinema, tv e teatro, la vita di Patrizia Pellegrino non è stata sempre lineare e patinata. Così come ha raccontato al Grande Fratello Vip 6, ci sono stati anche dei momenti di difficoltà, che le hanno lasciato tante ferite, invisibili ai più.

Patrizia è mamma di quattro figli, il primogenito Riccardo purtroppo è venuto a mancare a pochi giorni dalla nascita, lasciando una ferita indelebile nel cuore dell’attrice. Lei è l’anima della famiglia, colonna portante di gioie e dolori, alti e bassi, lutti e nascite.

Di varianti nella sua vita ne ha vissute tante. Il dolore non lo ha cancellato, alternandolo ai momenti di felicità e a nuovi sorrisi. Quelli che ha profuso anche al Grande Fratello Vip 6. Una permanenza breve ma intensa.

Che ha lasciato il segno in molti, grazie alla sua storia, ma soprattutto al suo insegnamento: un confronto sempre pacato, nel rispetto dell’interlocutore e dello spettatore, e sempre con il sorriso.

Patrizia non ha mai mancato di esprimere il suo parere su fatti e sui coinquilini della Casa di Cinecittà. Analisi sempre molto schiette e dirette, lontane dalle strategie di gioco, che restituiscono immagini di una donna vera e sincera.

Le considerazioni su quale sarà il futuro dei lavoratori del mondo dello spettacolo emergono con tanta amarezza durante la nostra conversazione, come tanta è la paura e la fatica accumulata da tutti in quest’anno che continua a rimanere preda della pandemia.

Forse è per questo che abbiamo voluto tale intervista a Patrizia Pellegrino in questi giorni di festa che chiudono il 2021, a cavallo tra Natale e Capodanno. L’attrice, infatti, è anche un simbolo di rinascita.

Si adatta ai momenti, dimostrando un’eccezionale normalità. E, grazie al reality si è fatta apprezzare anche dalle nuove generazioni.

Ha raccontato la forza, la determinazione, il rispetto, ma anche il suo non cedere mai alla disperazione nonostante i cataclismi che la vita può riservare. Una signora che forse è stata ‘dimenticata’ dalla tv di oggi. Merito quindi ad Alfonso Signorini che l’ha voluta come concorrente del Grande Fratello Vip 6.

Come è stata l’esperienza al Grande Fratello Vip 6?

E’ stata un’esperienza nuova. Ringrazio tantissimo Alfonso Signorini che mi ha dato questa opportunità. Dopo aver visto Stefania Orlando e Adriana Volpe è maturato in me il desiderio di fare anch’io questa esperienza. La tv italiana è fatta ormai purtroppo di reality e film. A parte il teatro che continuo a fare, ultimamente non riuscivo ad entrare nei cast cinematografici.

Ogni anno sono sempre in tournée con il teatro, che per me è fonte inesauribile di amore e ricchezza. Comunque sia, ad un certo punto ho voluto fare questa esperienza, che credo sia andata bene. Mi è piaciuta. Sono stata poco, ma sono stata bene. In quindici giorni ho fatto quanto si fa in tre mesi.

Con chi ha legato maggiormente e con chi meno?

Sicuramente con Miriana ho avuto un feeling particolare, ma anche con Lulù, Manila più di tutti. Mi sono piaciuti molto anche Davide Silvestri e Aldo Montano, che considero un uomo meraviglioso. Perfino con Soleil Sorge sono riuscita a parlare ed avere un bel rapporto. Ho cercato di capirla, di leggere la sua anima.

Per me lei è una persona molto sfaccettata, bella interiormente, solo che si è costruita un personaggio estremamente pericoloso. Un personaggio di aggressività, di sfacciataggine che non piace a tutti gli italiani. Quel modo di fare non mi piace, ed a lei l’ho detto.

Lei mi ha risposto che è un personaggio che vuole far parlare di sé. Tra le persone che ho sentito più distanti forse Katia. Mi è sembrata un pochino rancorosa nei miei confronti così come sta facendo ora con Eva. Lei ha una passione per Manila, quindi mi sono sentita un po’ esclusa dal gruppo che era già bello e formato. Tra le persone con cui non ho avuto un bel feeling anche Alex Belli.

L’atteggiamento di Katia nei suoi riguardi può essere stata una strategia di gioco?

Forse si, è molto intelligente e forse tutti i nuovi arrivi li fa fuori tutti così. Però non è stato molto piacevole. Katia è una grande diva. Mi sono avvicinata a lei con umiltà perché ho seguito la sua carriera e l’ho amata tantissimo.

In questi reality ci sono anche dei momenti più accesi, coloriti, dove l’aggressività impera….

All’interno della Casa ci sono dei ‘vincoli’ di sfacciataggine, di aggressività che vanno rispettati. Non me la sono sentita di distruggere 40 anni di carriera per litigare con qualcuno. Perché lì ti distruggi, ti guardano milioni di italiani, che ti giudicano.

Quindi ho preferito essere me stessa fino in fondo, nonostante input esterni che mi sono arrivati, (non mi riferisco agli autori), mi dicessero di partecipare in maniera più selvaggia, da matterella per dire cose che non mi piacevano. Quello che non ho gradito l’ho detto, ma con dolcezza.

Ed è questo quello che non si aspettavano da me. Forse il mio modo di fare non funziona. Preferisco arrivare alla gente con la dolcezza ed il sorriso, piuttosto che con l’aggressività e la forza. Questo è il mio modo di essere. E’ così che sono riuscita a farmi apprezzare e conoscere da un pubblico più giovane.

Patrizia Pellegrino intervista: Cosa pensa di Alex Belli?

Uno stratega. Ha lavorato su stati d’animo che non mi piacciono e non sono condivisibili. Per me un uomo che tradisce la moglie in maniera così sfacciata con una donna del programma non è condivisibile. Non è stato giusto far soffrire la consorte in quel modo.

La prima volta che la moglie era entrata nella Casa gli aveva chiesto di limitarsi (con Soleil ndr), mentre lui ha fatto di più. Perché? Questo è quanto gli ho detto anche all’interno della Casa. Ha fatto delle cose incomprensibili. Come quando è andato via, si è fatto baciare in quel modo da Soleil.

Perché poi quando lei ha saputo che lui sarebbe andato via, si è vendicata. Giustamente ha fatto passare lui per stupido e lei per santa. E non è vero, perché entrambi hanno sbagliato. Sapendo che Alex era sposato, Soleil non doveva dargli tutto questo spazio.

E’ sbagliato pensare che solo lui deve decidere, anche lei deve scegliere se dargli questo spazio. Entrambi hanno fatto credere alla gente che c’era stato un sentimento forte. Hanno giocato sporco e la gente se n’è accorta. Se il loro obiettivo era quello di far parlare di sé allora hanno raggiunto il risultato. Se volevano uscire bene dalla casa, no. Non so quanta gente fuori li ama.

Che idea si è fatta del rapporto di Manuel e Lulù?

Lulù è una brava ragazza, non fingerebbe tanto amore se non provasse una passione per lui. Si è innamorata di un ragazzo che come Manuel ha delle problematiche, dimostra di essere coraggiosa e buona. Sul loro tira e molla penso che Manuel, come tutti i ragazzi della sua età, magari si è lanciato in una storia senza essere del tutto convinto.

Sono mamma di figli che hanno più o meno quella età, e c’è una grande confusione di sentimenti. Come tutti noi, anche Manuel alterna momenti di amore all’odio, la passione al desiderio di distacco. Alti e bassi, che non sono strategia. Lui è proprio un bravo ragazzo.

Chi vince il Grande Fratello Vip 6? Con chi avrebbe voluto arrivare in finale?

Forse Manuel, perché si fa amare da tutti, è una persona buona, generosa e allegra. Se Aldo non fosse uscito, per me avrebbe vinto il Grande Fratello Vip 6. Anche Davide, che arriva sicuramente in finale.

I tre finalisti per me saranno Davide, Manuel e Jessica, ma potrebbe essere anche Carmen. Se fossi rimasta nella Casa avrei voluto arrivare in finale con Miriana, Manuel e Davide. Sono persone perbene.

Patrizia Pellegrino intervista: Che pensa di Manila Nazzaro?

Grande stratega, troppo legata a Katia.

Chi ha fatto più strategia?

Gianmaria, ma non ho capito il perché. Lui ha detto che non vuole proseguire nel mondo dello spettacolo. Anche Lulù e Jessica sono delle strateghe ma in positivo, anche Katia e Giucas.

Patrizia Pellegrino intervista, Giucas Casella: ci è o ci fa?

Lui è proprio così come lo si vede. E’ un buono. Questa sua situazione però la sfrutta a suo vantaggio. Anche lui è un grande stratega. L’ho visto all’opera. Lui e Katia sono a capo di un gruppo molto unito. Ne fanno parte Manila, Carmen (anche se in massima parte gioca da sola),

In passato hai fatto L’Isola dei Famosi….

Si, ho patito tante cose come la fame ed il sonno. Sono arrivata quasi in finale. Esperienza drammatica, non c’era cibo e per procacciarlo dovevi andare in mezzo alle mangrovie piene di spine che procuravano dei tagli.

Giurai che non avrei mai più fatto dei reality. Ho accettato di fare il Grande Fratello Vip perché qui si mangiava. Sono una grande mangiona e brava in cucina. Carmen ad esempio è bravissima. Chi è stratega al Grande Fratello deve cucinare bene.

Se cucini molto bene nessuno ti vota. Infatti ad esempio Jessica, che è una che cucina molto bene è lì da tanto tempo. Sia lei che sua sorella sono però delle brave ragazze. Ho legato con tutte e tre le Princess. Mi ha fatto molto tenerezza la loro storia, dopo alcune difficoltà economiche molte persone le hanno allontanate. E questo non è giusto.

Come si riesce a fare la spesa per tante persone con un budget così ridotto?

Infatti è stato un problema. Sono stata operata ad un rene e me lo hanno tolto. A causa di ciò nella mia dieta c’è l’indicazione di mangiare tre volte a settimana il pesce. Una volta che ho detto che bisognava prendere il pesce, mi hanno insultata tutti. Il pesce surgelato non incontrava il gusto di alcuno. Ho risolto che grazie a Dio sono andata via dopo 15 giorni.

Nel periodo vissuto all’interno della Casa ho cucinato anche molto bene, ma c’erano delle difficoltà con i fornelli. Se ne accendi 3 contemporaneamente (il quarto è inutilizzabile) non si cuoce nulla perché essendo ad induzione se metti il fuoco alto da una parte non lo puoi mettere alto dalle altre parti. Mi è capitato in Casa che per preparare gli spaghetti ho impiegato delle ore, tanto che Aldo Montano mi ha detto: Patrì ma ci metti troppo tempo.

Cosa ne pensi del prolungamento del Grande Fratello Vip con finale a marzo?

Il Grande Fratello ha i suoi perché, la gente vuole questo, Purtroppo la gente vuole i reality, la tv che ho fatto in passato con Corrado, Proietti, Montesano, Sabani non si fa più. La tv italiana oggi è disastrosa, non c’è nessun tipo di preparazione, tranne qualche artista, specialmente nei reality.

Sono nostalgica del vecchio modo di fare spettacolo, le persone forse lo vorrebbero, ma non ci sono i soldi. Visto che la vecchia televisione è finita bisogna buttarsi nella nuova. Ecco perché ho deciso di fare il Grande Fratello Vip. Se volevo farmi ricordare e farmi amare avevo solo questa possibilità.

Sono molto felice ed orgogliosa perché mi sono fatta amare per quella che sono, senza finzioni, meschinità. Ho utilizzato il Grande Fratello Vip per dire che esiste un’Italia buona, fatta di sentimenti e di persone che come me soffrono in silenzio senza fare le vittime, andando avanti con coraggio e sorriso.

Patrizia Pellegrino intervista: Danza e teatro Cenerentole della tv italiana……

Mancano le risorse finanziarie per poter fare tanti programmi. Solo Bolle porta in scena dei programmi. Lui è da ammirare perché riesce a fare quella poca televisione bella. Se pensiamo ad un altro tipo di danza anche Milly Carlucci è da premiare per Ballando con le stelle. Magari mi prendesse Milly. Farei carte false per fare Ballando. Non mi ha mai presa in considerazione perché ho fatto L’Isola ed il Grande Fratello Vip, quindi mi allontano sempre di più da lei. Però quest’anno Milly ha preso Al Bano che ha fatto l’Isola.

Sembra quasi ci sia un regola non scritta…

Non sembra, lo è, me lo ha detto in faccia, lei non prenderà mai nessun personaggio che aveva fatto L‘Isola. Dico a Milly: noi personaggi televisivi che abbiamo fatto un epoca, se non accettiamo un reality, come viviamo? Di teatro? Che risente delle limitazioni dovute al Coronavirus? E poi Ballando oltre ad essere un talent, non è anche una sorta di reality?

Patrizia Pellegrino intervista: Progetti futuri?

Si, con Matilde Brandi e Michela Miconi saremo a marzo per tre settimane al teatro Manzoni di Roma con Sexy e indecise, un cast tutto al femminile. E’ la storia di tre donne della stessa età che si scontrano e incontrano con un influencer. Se ne vedranno delle belle e si riderà tantissimo.

Un messaggio ai lettori di maridacaterini.it

Possiate trascorrere queste festività natalizie con gli affetti più cari, perché nella vita non contano i regali materiali, piuttosto i sorrisi, l’amore e la gioia vera che ti può dare soltanto una persona che ti ama, la famiglia, gli amici del cuore.