Sissi serie tv Canale 5: primo e secondo episodio, trama, cast, finale

Condividi su

Da oggi, martedì 28 dicembre, va in onda su Canale 5 in prima visione la serie tv Sissi. La serie tedesca, di genere biografico con atmosfere storiche, è incentrata sulla vita di Elisabetta d’Austria-Ungheria.

E’ composta da 6 episodi della durata di circa 45 minuti ciascuno, suddivisi in tre serate. Gli altri appuntamenti andranno in onda il 4 e l’11 gennaio 2022; in contemporanea con la Germania.

Sissi serie tv: regia, protagonisti, dove è girato

La regia è di Sven Bohse. I protagonisti sono Dominique Devenport che interpreta l’Imperatrice Sissi e David Korbmann nel ruolo del conte Grünne. Jannik Schümann e Désirée Nosbusch, invece, sono rispettivamente L’Imperatore Franz Joseph I e l’arciduchessa Sophie.

Le riprese della serie tv si sono svolte in Germania, Ungheria, Estonia, Lituania, Lettonia e in Austria. Tra le location residenza di Würzburg, Università di Vilnius e la sede della Filarmonica Nazionale Lituana. Alcune scene sono state girate anche in Italia.

Le musiche sono di Jessica de Rooij. Andreas Gutzeit, Robert Krause ed Elena Hell si sono occupati della sceneggiatura. Metin Misdik ha curato i costumi mentre il montaggio è di Ronny Mattas.

Sissi è prodotto da Sony House Picture ed è distribuito da Beta Film.

Sissi: trama primo episodio

La trama ha come protagonista la giovane Elisabetta, soprannominata Sissi. E’ la secondogenita del duca Massimiliano di Baviera e della duchessa Ludovica. Elisabetta è una ragazza molto determinata, solare ed amante dello sport.

E’ una grande sognatrice e trascorre le proprie giornate dedicandosi anche alla scrittura e alla lettura di poesie. Tutto cambia quando la madre le comunica che dovrà seguire la sorella Elena a Ischl, in Austria, per annunciare a tutti il suo fidanzamento con l’imperatore Franz Joseph nel giorno del suo compleanno.

Elisabetta accetta a malincuore ma una volta a Ischl, durante un inseguimento a cavallo, lei e l’imperatore si incontrano. Dopo essersi ritrovati insieme in una situazione di pericolo, entrambi si accorgono di provare già qualcosa l’uno per l’altra.

Sissi: trama secondo episodio

Il matrimonio fra Sissi e Franz è sempre più vicino e lei deve imparare in breve tempo come si svolge la vita di corte per diventare un’ottima imperatrice. Cerca di aiutarla la sorella Elena che prova a spiegarle anche come dovrà comportarsi con il futuro marito, sia nella vita pubblica che nella sfera privata e coniugale.

Il padre di Sissi però è contrario alle loro nozze e farà di tutto per ostacolare la loro unione. Quando Franz e sua madre arrivano in Baviera per una visita, il duca Massimiliano ha infatti un acceso scontro con Franz. Dopo il diverbio Franz decide di andar via, ancora colmo di rabbia.

Sissi insegue il futuro marito a cavallo per provare a placare gli animi. Nota però che il partner entra in un lussuoso bordello. Sissi rimane lì fino a quando Franz va via in modo che possa entrare indisturbata.

Qui incontra la giovane prostituta Fanny che ben presto diventa una sua amica e confidente. Sissi spera che lei abbandoni questo mestiere per diventare la propria cameriera personale.

Sissi: il cast completo della serie tv

Ecco il cast di Sissi e i rispettivi personaggi interpretati dagli attori:

Dominique Devenport : Sissi

: Sissi Jannik Schümann : Imperatore Francesco Giuseppe I, Franz Joseph

: Imperatore Francesco Giuseppe I, Franz Joseph David Korbmann: il conte Grünne

il conte Grünne Désirée Nosbusch : l’arciduchessa Sophie

: l’arciduchessa Sophie Tanja Schleiff : la contessa Esterházy

: la contessa Esterházy Julia Stemberger: la duchessa Ludovica

la duchessa Ludovica Yasmani Stambader :Bela

:Bela Paula Kober: Fanny

Fanny Giovanni Funiati: il conte Andrassy