Masterchef 11 intervista con gli eliminati: Bruno, Mery e Tina

Bruno Tanzi, Tina Liviero e Mery Caruso sono gli eliminati dell’ultima puntata di Masterchef 11 (andata in onda giovedì 27 gennaio in prima serata su Sky Uno) che si sono raccontati in queste interviste. MasterChef Italia è il cooking show di Sky prodotto da Endemol Shine Italy in onda ogni giovedì alle 21.15 su Sky Uno, sempre disponibile on demand, visibile su Sky Go e in streaming su NOW.



Masterchef interviste agli eliminati Bruno, Tina e Mery

Bruno, dall’anima rock e cuore British, è amante della musica, oltre a svolgere l’attività di agente di commercio per prodotti da golf, oggi è anche un dj di musica commerciale.

Tina si definisce una persona testarda ed un po’ pessimista. La sua partecipazione a Masterchef la deve al compagno che crede molto nelle sue capacità in cucina. Il suo amore per il food nasce dall’infanzia.

Mery è una ragazza dinamica, curiosa e dal cuore tenero. Ama fare sport, disegnare, cantare e i tatuaggi sono la sua più grande passione.La sua passione per la cucina, invece, è nata da bambina, osservando i nonni che cucinavano per la famiglia.

Come è iniziata l’avventura di Masterchef

Tina: Non era nei miei pensieri, ci sono arrivata grazie al mio compagno. Arrivata ai live ero soddisfatta di prendere il sì di Barbieri. Sono stata contenta del mio percorso. La tensione era tanta.

Qual è il vostro peggior incubo in cucina?

Tina: La lingua è sicuramente il mio peggior incubo. Specialmente perché io non la mangio.

Mery: Ciò che non mi piace cucinare sono le frattaglie. Il mio problema sono le mie emozioni.

Bruno: Cannavacciuolo è stato un incubo. Scherzi a parte, le interiore sono sicuramente un incubo per me.

Un piatto che avreste portato in finale

Mery: I noodles fatti a mano, ma sarebbe stato impossibile perché ci vuole una sostanza che non si trova in Italia.

Bruno: Avrei combinato i miei due mondi: Regno Unito e Italia.

Come definiresti Cannavacciuolo, Barbieri e Locatelli

Tina: Cannavacciuolo è il gigante buono, Locatelli grande aplomb inglese, una persona signorile, Barbieri è il top del top, persona stupenda.

Mery: Tre angeli custodi, mi hanno permesso di fare un’esperienza straordinaria. Hanno realizzato un sogno.

Bruno: Barbieri è il ‘Diavolo veste Prada’, anche se ha un po’ di cuore. Locatelli è un real gentleman, Cannavacciuolo è il gigante buono. Sembrava che li conoscessi da sempre, li sento come amici.

Masterchef interviste a Bruno, Tina e Mery: Chi arriva in finale?

Mery: Carmine e Tracy sono fortissimi. Mi piacerebbe però vedere Christian in finale, perché lui sarebbe davvero quello che non ti aspetti.

Bruno: Tracy e Carmine sono bravissimi. In aggiunta metterei anche Lia e Dalia. Da invidia, considerata l’età.

Avete qualche rimpianto?

Mery: Mi sono fatta prendere troppo dalle emozioni.

Bruno: La preparazione delle cozze che ho fatto in esterna e che ho sbagliato, un rimpianto perché è il piatto che faccio spesso.

Masterchef interviste a Bruno, Tina e Mery: Quali sono i vostri piani futuri

Tina: Ci sarà sempre la cucina. Spero di diventare uno chef a domicilio.

Mery: Masterchef è la punta dell’iceberg, il mio obiettivo era di essere giudicata da tre chef. Ho intenzione di aprire un bistrot e poi magari un ristorante.

Bruno: Inizialmente volevo aprire un bistrot, ma visto il momento è difficile. Vorrei fare il dj chef a domicilio, unendo così la musica alla cucina.