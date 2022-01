L’amante russo film Cielo – trama, cast, finale

Condividi su

Cielo propone oggi il film dal titolo L’amante russo. Si tratta di una pellicola di genere sentimentale con atmosfere erotiche.

La produzione è della Francia, l’anno di realizzazione è il 2020 e la durata è di un’ora e 40 minuti. Il film è la versione francese del celebre 50 sfumature di grigio.

L’amante russo film – regia, protagonisti, dove è girato

La regia è di Danielle Arbid. Protagonisti principali sono Helene Auguste e Aleksandr Svitsin interpretati rispettivamente da Lætitia Dosch e Sergei Polunin. Nel cast anche Lou-Teymour Thion nel ruolo di Paul.

Le riprese si sono svolte in Francia, in particolare a Parigi e zone limitrofe.

La produzione è della Les Films Pelléas in collaborazione con Versus Production, Auvergne Rhône-Alpes Cinéma e Proximus.

Il titolo originale è Passion Simple.

L’amante russo – trama del film in onda su Cielo

Hélène, una professoressa universitaria, è follemente innamorata di Alexandre, un turista russo in visita a Parigi. A prima vista, non hanno nulla in comune. L’uomo però è sposato.

Ad Alexandre piacciono i vestiti di lusso, le grandi macchine, i film di Hollywood ed è un sostenitore Vladimir Putin. Tutto l’opposto di Hélène. Eppure la donna è consumata dall’amore e dalla passione per lui. Hélène perde completamente la testa per Alexandre, con grande disperazione di suo figlio, che sta crescendo da sola.

Spoiler finale

Hélène racconta al suo psicoanalista la sua ossessione per questo uomo enigmatico che la tratta con poco rispetto. Si è persino recata a Mosca per respirare l’aria che lui respira ogni giorno. Davanti ai suoi amici, cerca di fare la dura, ma è in costante lotta con se stessa perché sa che la con Alexandre può esserci soltanto un’effimera passione e niente di più.

L’amante russo – il cast completo

Di seguito il cast del film L’amante russo e i rispettivi personaggi interpretati dagli attori

Lætitia Dosch : Helene Auguste

: Helene Auguste Sergei Polunin : Aleksandr Svitsin

: Aleksandr Svitsin Lou-Teymour Thion : Paul

: Paul Caroline Ducey : Anita

: Anita Grégoire Colin : L’ex di Helene

: L’ex di Helene Vincent Courcelle-Labrousse : L’uomo in macchina

: L’uomo in macchina Slimane Dazi : Lo psichiatra

: Lo psichiatra Dounia Sichov : Cliente del salone di parrucchiere

: Cliente del salone di parrucchiere Arthur Vercken : Il marito di Anita

: Il marito di Anita Graziella Fiesoli : La signora italiana

: La signora italiana Caroline Marson : La parrucchiera

: La parrucchiera Luc Bataini: Il vagabondo