Maria Corleone, serie tv Canale 5 dal 13 settembre: trama, cast, spoiler finale

Rai 2, nella prima serata di martedì 12 settembre, propone al pubblico la fiction Il respiro della libertà. Tutti gli episodi sono visibili in diretta streaming sul sito di Rai Play.

Il respiro della libertà, regista e dove è girata

Il respiro della libertà è una produzione originale della Germania. Qui è andata in onda per la prima volta nel 2021, con il titolo di Ein Hauch von Amerika. Le società che hanno realizzato gli appuntamenti sono SWR, ARD, WDR, FFP New Media e NDR.

Il regista de Il respiro della libertà è Dror Zahavi, in passato dietro la macchina da presa di titoli importanti come Munich ‘72 e For my father. La sceneggiatura, invece, è di Christoph Mathieu e Johannes Rotter.

In totale, il titolo è composto da sei episodi, ognuno dei quali ha una durata di circa 50 minuti. Rai 2 li trasmette in due prime serate differenti, nelle giornate di martedì 12 e mercoledì 13 settembre. Le riprese si sono svolte in Germania.

Il respiro della libertà, la trama

La trama de Il respiro della libertà è ambientata nei primi anni del 1950. La protagonista è Marie, giovane donna che vive in un piccolo paese della Germania ancora sotto l’occupazione dei soldati degli Stati Uniti. È felicemente fidanzata con Siegfried, fratello della migliore amica Erika e ancora disperso in Russia.

Mentre Erika è in grado di godersi la spensieratezza e la libertà ritrovata, Marie non è in grado di lasciarsi indietro il passato. Con il tempo, però, anche lei si convince a guardare il mondo con occhi differenti. Inizia a lavorare nella casa del colonnello Jim McCoy e si appassiona di arte e di letteratura. Inoltre, conosce un militare americano George Washington.

Spoiler finale

Il soldato USA, durante Il respiro della libertà, si innamora di Marie e le confessa i suoi sentimenti. Lei, però, reagisce, almeno in un primo momento, in maniera piuttosto fredda. In primis perché spera ancora che il fidanzato possa tornare e, soprattutto, per via dei suoi pregiudizi verso le persone di colore. Con il tempo, la protagonista supera i suoi dubbi e inizia una relazione con George. Infine, quando il personaggio principale sembra aver ritrovato la serenità, torna Siegfried.

Il respiro della libertà, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso de Il respiro della libertà, le cui prime puntate sono in onda in prima serata su Rai 2 martedì 12 settembre.

Elisa Schlott : Marie;

Reomy D. Mpeho : George Washington;

Franziska Brandmeier : Erika;

Jonas Nay: Siegfried.