Lo scorso venerdì 27 giugno, in occasione della presentazione dei palinsesti Rai 2025-2026, abbiamo incontrato il conduttore Stefano De Martino. Il presentatore, dialogando con i giornalisti presenti, ha risposto ad alcune domande, svelando anche il futuro di Stasera tutto è possibile.

Stefano De Martino Rai 2025-2026, confermato il ritorno di Stasera tutto è possibile

Dialogando con i vari cronisti presenti nell’incontro, Stefano De Martino, interrogato sul futuro di Stasera tutto è possibile, ha ammesso: “Il programma tornerà nella stagione 2026, proprio come accaduto quest’anno. Il conduttore sarò ancora una volta io e sarò accompagnato dalla solita compagnia di giro“.

De Martino, poi, ha continuato: “Lo faccio con molta felicità. Alla fine di questa stagione mi sono interrogato sul nostro apporto allo show, mi sono chiesto se potevano ancora innovarlo o se, invece, era giusto passare il testimone. Credevo, onestamente, di aver finito le energie rispetto a questo titolo, ma l’amicizia smodata che mi lega al cast e l’affetto del pubblico mi hanno convinto a fare un ultimo giro“.

Il rapporto con la Rai

Stefano De Martino, nella presentazione dei palinsesti Rai 2025-2026, è giunto con un’altra consapevolezza rispetto agli anni passati. La scorsa stagione, infatti, il successo degli ascolti di Affari Tuoi è stato senza dubbio una consacrazione, ma nonostante questo rifiuta la definizione di Re Mida: “Ci vuole ben altro per rivestire questo ruolo, io ho appena iniziato“.

A chi gli ricorda che oramai è divenuto uno dei personaggi di punta della Rai, invece, De Martino risponde: “Sono investito da una responsabilità sicuramente maggiore rispetto agli scorsi anni. Questa è una cosa che mi incoraggia sempre a fare meglio e a impegnarmi sempre di più“.

Stefano De Martino Rai 2025-2026, il possibile progetto di un programma con Gianni Morandi

Infine, a margine della presentazione dei palinsesti Rai, il conduttore Stefano De Martino ha risposto sui presunti progetti di un programma tv insieme a Gianni Morandi: “Ci siamo incontrati lo scorso dicembre nel programma La cena di Natale di Antonella Clerici e da lì è nata una nuova amicizia, fatta di pranzi e cene fra Bologna e Napoli. Si sono create un po’ di idee, ne abbiamo parlato e continuiamo a farlo. Quando arriverà l’intuizione giusta, l’entusiasmo sicuramente c’è“.

Per il momento, dunque, gli impegni di Stefano De Martino in Rai sono i medesimi dell’anno precedente. Al già citato Stasera tutto è possibile, in onda nel 2026, si aggiunge l’impegno quotidiano con Affari Tuoi, confermato nell’access prime time di Rai 1.