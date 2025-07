Da qualche giorno, sulle principali emittenti televisive italiane è in rotazione la pubblicità di Trenitalia dal titolo L’emozione di essere italiani. Lo spot ha come protagonista il ferro, elemento fondamentale che sta alla base dei treni e dei binari.

Trenitalia pubblicità L’emozione di essere italiani, la voce narrante è quella di Adriano Giannini

La pubblicità dal titolo L’emozione di essere italiani di Trenitalia è firmata dalla VML Italy. La società che ha curato la realizzazione del titolo è la Buddy Film. Lo spot, ideato con l’obiettivo di restituire il senso identitario della missione del Gruppo FS, ha come regista Tobia Passigato.

La colonna sonora che fa sfondo all’intera produzione si intitola Polvere e gloria ed è cantata da Andrea Bocelli. Il tenore, fra l’altro, appare anche in video, in un breve cameo. La voce narrante, invece, è quella dell’attore e doppiatore Adriano Giannini. La pubblicità, nella sua versione integrale, ha una durata di circa un minuto e mezzo.

La descrizione

Lo spot L’emozione di essere italiani prende il via con una domanda, ovvero “Cosa ci rende veramente italiani?“. Il narratore, poi, prosegue: “La tenacia inossidabile, la forza e la resilienza con cui sappiamo assorbire i colpi della vita. Eh si, siamo proprio un popolo di ferro, forgiati dal fuco che abbiamo dentro, temprati della sfide. E chi non sa di cosa siamo fatti non sa neanche di cosa siamo capaci“.

La voce di Giannini va avanti: “Noi, che come il ferro, sappiamo legarci agli altri trasmettendo calore. Noi che, come il ferro, sappiamo vibrare davanti alla bellezza del nostro paese. E quel ferro che plasma il carattere di noi italiani è lo stesso che forgia i binari che uniscono il nostro Paese. Un Paese che con le nostre strade, i nostri ponti, i nostri treni e le nostre stazioni viaggia dritto verso il futuro, superando i suoi confini. Eh sì, siamo un popolo di ferro“.

L’intero monologo è accompagnato, in sottofondo, da un’alternanza di immagini, con protagonisti i lavoratori del Gruppo, i panorami mozzafiato italiani e le persone comuni impegnate nelle faccende quotidiane.

Trenitalia pubblicità L’emozione di essere italiani, la recensione

L’emozione di essere italiani è un perfetto esempio di pubblicità istituzionale. Trenitalia, società che ha curato la produzione, non ha realizzato lo spot con l’obiettivo di promuovere un servizio, ma bensì per rinforzare il proprio posizionamento. Il Gruppo FS, con tale produzione, omaggia in primis l’Italia e gli italiani, per poi puntare l’attenzione sul proprio ruolo, ovvero quello di unire, simbolicamente, tutto il Paese.

La scelta di incentrare la narrazione sul ferro è senza dubbio innovativa, ma funzionale. Il monologo recitato da Adriano Giannini è suggestivo, seppur il collegamento fra il ferro dei binari e la tempra degli italiani rischia di risultare leggermente forzato.