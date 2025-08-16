La morte di Pippo Baudo, arrivata nella serata di sabato 16 agosto, ha generato grande cordoglio e fra i tanti che lo hanno voluto ricordare c’è anche Paola Perego, protagonista di questa intervista. La conduttrice, in particolare, ha ricordato l’esperienza che ha condiviso con il fondatore della televisione italiana nella trasmissione Mille lire al mese.

Morte Pippo Baudo intervista Paola Perego, l’esperienza a Mille lire al mese

-Quando ha saputo della morte di Pippo Baudo?

“Ho letto la notizia sui social e mi ha letteralmente sconvolta. Questi grandi personaggi sembrano immortali. Per tutta l’Italia è sicuramente un dolore immenso. Baudo è l’ultimo dei grandi che se ne va e con la sua scomparsa si chiude un ciclo fondamentale per la televisione italiana“.

-Lei ha lavorato con Pippo Baudo nel programma Mille lire al mese.

“Sì, alla conduzione eravamo in tre e con noi c’era Giancarlo Magalli. Quel programma era per me estremamente importante. Lui mi è stato sempre accanto, mi ascoltava e mi correggeva. Ha mostrato una generosità che è difficile riscontrare in un uomo della sua grandezza“.

Il dolore per la sua scomparsa e l’aneddoto di Mille lire al mese

-Ci può raccontare un aneddoto riguardante l’esperienza da conduttori di Mille lire al mese?

“Un giorno mi disse che avrei dovuto cantare un motivo intitolato proprio Mille lire al mese. Quando io gli dissi che non lo conoscevo, lui mi rimproverò. Alla fine, imparai così tanto bene il brano che ancora oggi mi ricordo tutte le parole a memoria“.

–Cosa ha rappresentato, per lei, Pippo Baudo?

“Baudo ha rappresentato una parte fondamentale della vita di tutti noi. Un uomo paziente, dedito al suo lavoro. La sua morte rappresenta una grande perdita non solo per la televisione, ma per la storia della cultura italiana“.

Morte Pippo Baudo intervista Paola Perego, l’ospitata a Domenica In nel giorno del suo compleanno

-Ha qualche ricordo di Pippo Baudo al quale è particolarmente legata?

“Sì, ricordo che lui è stato ospite di una puntata di Domenica In che io conducevo. L’appuntamento è andato in onda proprio il 7 giugno, ovvero nel giorno del suo compleanno. Per me è stata una bellissima esperienza. Proprio il 7 giugno scorso io e mio marito Lucio Presta gli abbiamo mandato un messaggio per augurargli un buon compleanno. A quegli auguri lui ha risposto in maniera molto garbata ed affettuosa“.