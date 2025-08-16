La notizia della morte di Pippo Baudo è arrivata come un fulmine a ciel sereno ed ha generato decine di messaggi di cordoglio. Molti colleghi hanno rivolto un pensiero al padre fondatore della televisione italiana sia sui social che nell’edizione straordinaria del TG1.

Morte Pippo Baudo messaggi di cordoglio, il ricordo di Mara Venier

Alle ore 21:30 circa, Rai 1 ha comunicato la notizia della morte di Pippo Baudo con un’edizione straordinaria del telegiornale. Al timone dello speciale c’è la giornalista Giorgia Cardinaletti, che durante la diretta si è collegata con numerosi volti celebri della televisione italiana.

In primis Mara Venier. La conduttrice di Domenica In, visibilmente emozionata, è intervenuta telefonicamente ed ha affermato: “Pippo era molto di più che il lavoro per la mia vita. Era un amico, un punto di riferimento importante. Abbiamo avuto tanti tanti anni di amicizia e consigli, mi è sempre stato vicino, questa notizia è per me devastante, non me l’aspettavo. Il suo insegnamento più grande è il coraggio e la libertà“.

Vincenzo Mollica, invece, ha commentato: “Pippo è stato un grande timoniere dello spettacolo, ha generato arte e qualità, ci ha fatto conoscere dei mondi straordinari. Inventava programmi con una facilità assoluta, mancherà a tutti noi“.

Morte Pippo Baudo messaggi di cordoglio, gli altri collegamenti su Rai 1

Nello speciale del TG1 dedicato alla morte di Pippo Baudo ha presenziato Milly Carlucci: “Pippo Baudo era un uomo di spettacolo, ma soprattutto di cultura. Ha dedicato tutta la sua esistenza al suo lavoro, ha cambiato il modo di vivere e di pensare degli italiani. Pippo Baudo è una pietra miliare della televisione italiana. Sapere che non c’è più è davvero uno choc“.

Carlo Conti, attuale Direttore artistico del Festival di Sanremo, ha ammesso: “Pippo Baudo era un maestro, è un momento triste. Oggi si è spenta un po’ di televisione italiana. Prima da telespettatore, poi da collega, ho sempre continuato a seguirlo con stima“. Altri ricordi commossi sono giunti da Alba Parietti ed Antonella Clerici.

Il ricordo passa anche attraverso i social

Ma sono decine i messaggi di cordoglio che la morte di Pippo Baudo ha generato anche sui social. Su Twitter, ad esempio, Simona Ventura ha scritto: “Sei stato il mio maestro, non ti dimenticherò mai. Buon viaggio, Pippo!”. Barbara D’Urso, invece, ha affermato: “Un maestro per chiunque faccia questo lavoro, padre della tv italiana. Ha formato generazioni di artisti. Ho iniziato a lavorare con lui nel 1980, a Domenica In. Mancherà a molti, ciao Pippo“.